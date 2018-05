FCA a jeho budoucí plány. Jak to bude s Fiatem? Nabídne ještě méně modelů! A neskončí Chrysler?

Fiat Chrysler Automobiles tento pátek na testovací trati Balocco představí své napjatě očekávané strategické plány pro následující roky. Poslední důležitá akce Sergia Marchionneho ve vedení koncernu má přinést rozsáhlou změnu strategie. Hodně se bude týkat i mateřského Fiatu.

Už delší dobu na veřejnost unikají zprávy o tom, že by koncern měl v rámci těchto plánů klást větší důraz na Jeep a naopak snížit vliv Fiatu, což potvrzují i nejnovější zákulisní informace, které však (zatím) nejsou oficiálně potvrzeny. V praxi to má znamenat to, že by se italská značka mohla stáhnout z amerického a čínského trhu, kde se jí nedaří tak, jak očekávala.

Místo toho by se měla zaměřit na své klíčové trhy, jako je Evropa a Jižní Amerika, případně některé rozvojové trhy. Na evropském trhu by se ale mohla zaměřit jen na řadu 500 a minivůz Panda. Že by to znamenalo konec Tipa? Vyloučeno to úplně není, protože současná hlava FCA Sergio Marchionneho není spokojen s finančními výsledky tohoto kompaktu. Neprodává se sice špatně, Fiat ale na něm moc nevydělává.

Fiat rovněž letos ukončí výrobu stařičkého Punta, přičemž stále není jasné, zda se dočká nějakého nástupce. Segment malých automobilů je v Evropě hodně nabitý, a tak se v případě neúspěchu Fiatu takové auto nemusí vyplatit. Výroba Pandy by se pak měla přesunout z Itálie do Polska, kvůli snížení výrobních nákladů, což se moc nelíbí italským odborům. Ty vcelku logicky kritizují i nedostatek nových modelů značky. FCA plánuje v Itálii zachovat jen produkci dražších vozů, u nichž se vyšší výrobní náklady snáze skryjí.

Naopak Jeep má podle interních zpráv expandovat a do roku 2022 zdvojnásobit své globální roční prodeje z loňských 1,4 milionu aut. Vedle rozšířené nabídky se to má podařit zvýšenou přítomností amerického výrobce SUV na trzích v Evropě, Asii nebo Brazílii. Marchionne potenciálu Jeepu hodně věří, hlavně proto, že podle analytických odhadů dnes tvoří 70 % zisků koncernu FCA.

Zajímavé jsou pak zákulisní zprávy o Chrysleru. Ten dnes nabízí na domácím americkém trhu jen dva modely, stárnoucí 300 a MPV Pacifica, přičemž se spekuluje o tom, zda se jeho nabídka dále nezúží. Chrysler by dokonce mohl podle některých zpráv zcela skončit, což by ale byl jistě nerozvážný krok. Marchionne se ale nepopulárních řešení nebojí, což dokazuje třeba stažení se Lancie, kdysi slavné značky s mnoha pionýrskými nápady, jen na domácí italský trh.

Marchionnovy kroky jsou sice pravověrnými fanoušky kritizovány jako nelogické, jenže manažerovi s mnohdy velkolepými prohlášeními se nedá upřít jediné, Fiat a Chrysler zachránil. Pod jeho vedením vzrostla hodnota koncernu více než desetkrát, z hlediska zisků pak firma dnes hlásí vyšší prodejní marže než konkurenční Ford (za první čtvrtletí roku) a z tohoto ohledu chce brzy překonat i dalšího amerického konkurenta, General Motors. Na druhou stranu Fiat v minulosti patřil mezi nejprodávanější značky v Evropě, zatímco dnes jeho pozice stále slábne.

Již zanedlouho se ale na Marchionneho bude vzpomínat, ať už v dobrém, nebo ve zlém, v příštím roce chce z pozice šéfa FCA odstoupit. Kdo ho nahradí, zatím jasné není, spekuluje se však o finančním řediteli FCA Richaru Palmerovi, vedoucím evropské divize koncernu Alfredu Altavillovi či šéfovi Jeepu Miku Manleymu. Sergio Marchionne ale uměl vždy překvapit, a tak ještě uvidíme, jak to vlastně bude. To se totiž vlastně nikdy nevědělo, těch nesplněných slibů a prohlášení z jeho úst bylo v minulosti tolik...