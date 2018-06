Tento 1971 Ford Falcon GTHO Phase III se stal nejdražším australským autem

Ford Falcon má sice své kořeny na severoamerické půdě, kde se na přelomu padesátých a šedesátých let zrodil a byl zde v nabídce své značky až do roku 1970, ale pro Austrálii se jedná z jejích nejtradičnějších modelů.

Na australské půdě totiž Falcon zahájil svou kariéru prakticky zároveň se svým severoamerickým dvojčetem, jemuž se ovšem koncem šedesátých let začal vzdalovat a od počátku sedmdesátých let až do ukončení výroby své poslední generace v říjnu roku 2016 si žil vlastním životem.

Ford Falcon v letech 1970 až 2016 vznikal v řadě verzí a na australský trh mířil jako sedan, kombík, pick-up a rovněž i jako dvoudveřového kupé, které celou modelovou řadu proslavilo svým účinkováním ve filmové sérii Mad Max i za hranicemi Austrálie.

Slavné filmové kupé ovšem nyní může zastínit klasický čtyřdveřový sedan Ford Falcon GTHO Phase III z roku 1971, který již svým označením a vzhledem dává jasně najevo, že není nudným a pomalým pracantem, ale atraktivním sportovcem.

Pod svou kapotou totiž ukrývá atmosférický vidlicový osmiválec Ford 351 Cleveland o objemu 5,76 l. Ten ve standardním továrním provedení disponoval výkonem 224 kW (304 k) a točivým momentem 515 N.m, ale mohl být poměrně lehce naladěn na výkon až kolem 283 kW (385 k).

Čtyřdveřový sedan s rozvorem náprav 2819 mm, celkovou délkou 4689 mm a čtyřstupňovou manuální převodovkou v provedení GTHO Phase III dosahoval maximální rychlosti kolem 230 km/h a z 0 na 100 km/h dokázal akcelerovat za 6,9 s. Díky těmto schopnostem Falcon kraloval australským závodům v letech 1971 až 1973 a dodnes zde patří k nejpopulárnějším sportovním sedanům.

To ostatně dokazuje i exemplář, který je jedním ze tří stovek vozů postavených na počátku sedmdesátých let pro zákazníky a nyní vydražený v aukci společnosti Lloyds Auctions za částku 1.030.000 australských dolarů (zhruba 17.000.000 Kč), což z něj činí nejdražší v Austrálii vyrobený automobil, který zde byl vydražen v aukci.

Tento konkrétní Ford Falcon GTHO Phase III z roku 1971 se do dnešních dnů dochoval ve špičkové kondici a i díky svému majiteli, jímž byl po desetiletí australský hráč kriketu Jeff Thomson, má najeto necelých 21.000 kilometrů. Nový majitel tak získal atraktivní sportovní sedan z počátku sedmdesátých let, který je prakticky jako nový.