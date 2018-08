Ford Mustang se jen těsně vyhnul pohonu předních kol. Nakonec z toho bylo něco jiného

Ford Mustang se zrodil v první polovině jako jeden z prvních zástupců pony cars. První generace tohoto modelu slavila obchodní úspěchy a dodnes se těší možná až extrémně nekritické oblibě u svých příznivců.

Právě z popularity první generace více či méně těží všechny následující, které ovšem z nejrůznějších důvodů nedosahují její obliby. V případě prakticky každé následující generace lze narazit na jisté výhrady k designu či technice, i když v případě posledních dvou generací se počty kritiků výrazně zmenšily.

Zcela jiná situace ovšem panovala v osmdesátých letech. Tehdy byla na trhu třetí generace, která nastoupila v roce 1979 s platformou Fox a na rozdíl od druhé generace se nesnažila slavné první generaci přiblížit svým vzhledem, ale vydala se vlastní cestou s tehdy módními hranami.

V polovině osmdesátých let i přes neustálou péči mateřské automobilky začínal Mustang třetí generace působit zastarale a ztrácel své pozice na trhu. Hlavní konkurenti ze stáje General Motors v podobě třetí generace modelů Chevrolet Camaro Pontiac Firebird vstoupili na trh v rámci modelového roku 1982 a působili především díky svému vzhledu přeci jen o něco dynamičtějším a modernějším dojmem, i když rovněž sázeli na konvenční techniku a koncepci s motorem vpředu a pohonem vzadu.

Vedení automobilky Ford tehdy údajně nedělala příliš velké starosti konkurence od General Motors, ale z Japonska. Právě odtud mířila na severoamerický trh relativně levná sportovně laděná kupé s pohonem předních kol. Prim mezi nimi hrála Toyota Celica , která v roce 1985 nastoupila ve své čtvrté generaci s pohonem předních kol.

Z evropského pohledu se může zdát, že Ford Mustang a Toyota Celica nemohou být konkurenty, ale situace na severoamerickém trhu v polovině osmdesátých let byla jiná. Japonská kupé vynikala svou cenou, nižší hmotností, vyšší hospodárností provozu a rovněž i zábavnějšími jízdními vlastnostmi, přestože měla pohon předních kol.

Při vývoji čtvrté generace modelové řady Mustang proto vedení automobilky začalo koketovat s myšlenkou na změnu koncepce. Pohon zadních kol se měl stát minulostí a nastoupit měl moderní pohon předních kol. S ohledem na tehdejší propojení automobilek Ford a Mazda měl nový Mustang využívat stejnou platformu jako modelová řada 626 a z ní odvozené kupé MX-6 první generace, které bylo v Evropě nabízeno jako 626 Coupé a na severoamerickém trhu figurovalo v letech 1987 až 1992.

Výsledkem tohoto vývoje se mělo stát kompaktní kupé, které půjde podobně jako Ford Mustang první generace s dobou a nabídne kombinaci aktuální moderní techniky rodinných modelů v atraktivním balení. Vše nakonec dopadlo úplně jinak, protože i v době, kdy neexistoval internet, se k veřejnosti dostala informace o vývoji čtvrté generace modelu Mustang, u níž bude použit pouze pohon předních kol.

Příznivci oblíbeného „poníka“ na tuto zprávu reagovali jednoznačně a sídlo společnosti Ford bylo zaplaveno stovkami tisíc dopisů vyjadřujících jasně a důrazně nesouhlas s opuštěním tradičního pohonu zadních kol.

Ford přání zákazníků vyslyšel a změnil své původní plány. Podle nich měla třetí generace modelu Mustang odejít ze scény nejpozději v roce 1989 a její místo měla zaujmout nová generace s pohonem předních kol. Ta ovšem nedorazila a čtvrtá generace se zachovaným pohonem zadních kol byla uvedena na trh v rámci modelového roku 1994.

Do vývoje modelu Mustang s pohonem předních kol byla ovšem investována značná částka a vedení automobilky se rozhodlo, že namísto zrušení jej využije a dokončí. V roce 1988 se díky tomu představil první sériový Ford Probe, který měl pohon předních kol a byl spřízněn s již zmiňovaným zástupcem značky Mazda.

Samotná automobilka Ford lehce poodhalila vývoj modelu Mustang s pohonem předních kol v roce 2013, kdy v souvislosti s připravovanou premiérou šesté generace zveřejňovala snímky z vývoje těch předchozích. Tehdy se mezi nimi objevily i dva záběry hliněné makety kupé s tradičním znakem modelu Mustang na přídi, připomínající svými liniemi právě model Probe.

Ford se údajně pokoušel prosadit Mustang s pohonem předních kol znovu na počátku devadesátých let. Tehdy měla být využita platforma severoamerického modelu Escort, ale nepovedlo se do ní usadit osmiválec s převodovkou. Projekt byl proto zavržen a Ford raději modernizoval platformu třetí generace. Mustang čtvrté generace na ní potom vjel i do jednadvacátého století.