Formule 1 vs. Indycar: Porovnáváme dvě slavné sportovní disciplíny

Kritici mohou namítnout, proč do srovnání nezařazujeme seriál elektrické formule E. Bavíme se totiž o závodních automobilech se skutečnou DNA. A to je motor vydávající zvuk.

Kdo je tady kdo

Ve formuli 1 je každý závodní vůz originálem, i když jsou dva v jednom týmu. V F1 existují čtyři dodavatelé motorů – Ferrari, Mercedes a Renault mají vlastní stáje, a navíc dodávají agregáty ještě nasmlouvaným klientům. Honda funguje pouze jako dodavatel pohonných jednotek. Šasi (podvozek auta) si staví každý tým vlastní. Jediným dodavatelem pneumatik mistrovství světa je italský výrobce Pirelli. Ve startovní listině na sezonu je celkem 22 jezdců v jedenácti týmech, které čeká 21 velkých cen.

V seriálu Indycar existuje jediný výrobce šasi - italská Dallara. Motory poskytují Honda a Chevrolet. Gumy dodává všem startujícím americký Firestone. V sedmnácti týmech jsou místa pro 32 jezdců a ti mají před sebou sedmnáct závodů. Indycar má na rozdíl od F1 čtyři typy tratí, na kterých se tyto závody pořádají: klasické okruhy, městské, krátké a dlouhé ovály (například Indianapolis).

O názory jsme požádali Tomáše Engeho, který byl nejenom prvním Čechem ve formuli 1, ale v roce 2005 také jako jediný tuzemský závodník seriál Indycar absolvoval. Druhým dotazovaným byl další automobilový jezdec Josef Král, který pracuje jako odborný spolukomentátor televizních stanic Sport1 a Sport2. Sledování závodů F1 má de facto v popisu práce.

Jediný, kdo dostává peníze

„Indycar má bavit diváky, s technickým vývojem nemá co do činění. Týmy mají možnosti vývoje, ovšem jen omezené v zájmu větší atraktivity závodů,“ míní Enge a vysvětluje: „Každá globální série, ať už je to formule 1, rallye, rallyekros, nebo cestovní vozy WTCR, je finančně náročná. Majitelé šampionátu Indycar místo investic do možného rozšíření seriálu raději vloží peníze do prize money (odměny) pro jezdce. Mimochodem právě šampionát Indycar patří k jedinému šampionátu, co znám, ve kterém dostávají jezdci za výsledky finanční odměny. To jinde ve světě neexistuje.“

Ve formuli 1 utrácejí špičkové týmy jako Mercedes, Ferrari nebo Red Bull kolem 400 milionů eur ročně, což je částka odpovídající deseti miliardám korun. Špičkový tým v americkém seriálu potřebuje na sezonu kolem 34 milionů korun. Pro porovnání „nejchudší“ stáj v F1 Sauber Ferrari měla v roce 2018 k dispozici 125 milionů korun.

Kde se více závodí?

Přejíždí se lépe ve formuli 1, či v Indycar? V F1 funguje od roku 2011 systém DRS (nastavitelné zadní křídlo), které umožňuje jezdci za vozem soupeře snazší předjíždění. „Počet těchto manévrů na klasických či městských okruzích není ve srovnání s formulí 1 příliš odlišný. Jiné to je pochopitelně na klopených oválech, pro které mají v Indycar auta s odlišným aerodynamickým kitem. Ten dovoluje časté změny pozic, což je jeden ze základních principů, proč tamní severoameričtí diváci na tyto závody chodí,“ tvrdí Enge.

Svůj pohled přidává také Král. „Řídit auta formule 1 je mnohem komfortnější. Troufám si tvrdit, že piloti Indycar se zejména na klasických okruzích přibližují syrovějšímu závodění. Řízení je náročnější, navíc na často nerovných tratích jsou řidiči náchylnější k chybě a z toho vyplývají případná předjíždění,“ míní Král a připomíná: „Vozy formule 1 jsou na běžných tratích rychlejší a za takových podmínek je přejíždění složitější.“

Alonso se určitě prosadí

Světem formule 1 zahýbal odchod Fernanda Alonsa a jeho přestup do severoamerického šampionátu. „V Indy se vás zeptají, zda jste připraven, řeknete ano. Nastartujte a vyjedete. Ve formuli 1 trvá tento proces šest minut. Existuje tolik technologií, elektronika, hybridní systém, který musí být propojen se spalovacím motorem, a mnoho věcí, které zpomalují každé vaše vyjetí na trať,“ srovnává sedmatřicetiletý Španěl své zkušenosti.

„Ve formuli 1 vám ohromně pomáhá volant s posilovačem a ten (míněno volant) vám řízení usnadňuje. K tomu se přidává vysoký přítlak a špičkové technologie. Celkově tak máte mnohem předvídatelnější vůz,“ popisuje Alonso řízení vozu formule 1.

Současně přidává srovnání s řízením monopostu v Indycar. „Je to o něco hrubší. Musíte se hodně snažit, abyste měli auto pod kontrolou a dokázali ho ovládat. Možná bych to přirovnal k motokárám, na kterých nás spousta začínala. Právě tam jsme měli podobně vyrovnané šance.“

V roce 2017 debutoval v 500 mil Indianapolis, ale musel odstoupit po selhání motoru Honda. Letos se objeví za volantem vozu McLaren, ovšem vybaveného agregátem Chervolet. „Nedivím se mu, že je nadšený. Když po dvaceti letech změníte prostředí, jste pochopitelně nadšeni,“ říká Král.

Uspěje dvojnásobný světový šampion F1 také v Severní Americe? „Špičkový jezdec se uplatní kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. Můžeme to vidět na příkladu Sebastiena Loeba, Johana Kristofferssona nebo Fernanda Alonsa,“ tvrdí Enge a dodává: „V Indycar může špičkový pilot v průměrném týmu vyhrát závod. Ve formuli 1 bude stejný jezdec za shodných podmínek jezdit pouze ve středu pole.“

V aktuálním šampionátu startují dnes již bývalí piloti formule 1 Američan Alexander Rossi, Brit Max Chilton, Švéd Marcus Ericsson a Španěl Fernando Alonso. Mohou se prosadit piloti Indycar ve formuli 1? „Myslím, že to není dost dobře možné. V F1 existuje jiný systém, ve kterém si výrobci vychovávají závodníky již od juniorských let. Navíc dvaadvacet míst na startu je velice omezený prostor se uplatnit. Můžeme to vidět na případu nesmírně talentovaného Francouze Sebastiena Ocona, na kterého zbylo jen místo rezervního jezdce u stáje Mercedes F1,“ vysvětluje Král.

Spolu fungovat nemohou

Jakou mají oba šampionáty budoucnost a mohou ji mít někdy společnou? „Formule 1 má tendence se více přiblížit divákům zásluhou nových majitelů, americké společnosti Liberty Media. Snaží se nastavit pravidla, aby byli blíže fanouškům, ale to se nikdy nemůže podařit v takové míře jako v USA. Formule 1 díky svému mediálnímu a marketingovému zásahu po celém světě zaměstnává jezdce během závodního víkendu natolik, že jejich čas už nelze více využít,“ říká Enge.

Podobného názoru je Král: „Není důvod, aby se oba šampionáty propojovaly. Je správné, že jsou natolik odlišné a mají své typy fanoušků s jinou mentalitou. Každý divák chce zkrátka vidět svoje.“ Na aktivity McLarenu, který se chce angažovat v Indy i v F1, dodává: „McLaren pouze hledá únikové cesty, když se mu nedaří v F1. Jedná se o krátkodobou záležitost.“

Zkušený Enge připomíná ještě jednu důležitou věc, která formuli 1 v nejbližších letech potká. „Současné náklady se neskutečně šponují především v investicích do vývoje. V nejbližších několika letech musí přijít doba většího sjednocení předpisů za účelem snížení výdajů.“

Jedna věc oba formulové světy bohužel spojila. Koncem srpna 2015 při závodě Indycar smrtelně zranily trosky jiného vozu Justina Wilsona. Přímou reakcí na tuto tragédii byla snaha Mezinárodní automobilové federace (FIA) o zvýšení bezpečnosti a vznik ochranného oblouku (systém Halo), který je od roku 2017 zaveden ve formuli 1. Loňská kolize v belgickém Spa Francorchamps ukázala, že Monačanovi Charlesu Leclerqovi možná zachránil život. V Indycar se však systém Halo dosud nepoužívá a ani letos zaveden nebude.

Chcete znát vítěze?

Koncem října testovaly tři týmy Indycar na americkém okruhu Austin, kde se o deset dní dříve jel závod F1. Nejrychlejším z amerických formulí byl Alexander Rossi, jenž dosáhl neoficiálního času 1:47,8 minuty, zatímco Brit Lewis Hamilton (Mercedes F1) zajel 1:32,237. Mimochodem Rossi jezdil v roce 2015 s vozem F1 a roku 2016 zvítězil v jubilejním stém ročníku 500 mil Indianapolisu. Aktuálně patří k předním pilotům současného seriálu Indycar.

Který automobil by vyhrál vzájemný souboj obou formulových vozů? Záleželo by na trati. Na okruzích s větším množstvím zatáček (Monte Carlo) by byl rychlejší monopost F1, protože by využil mimořádně velkého přítlaku. Na oválech v USA (Indianapolis), kde je důležitá maximální rychlost, by zvítězil speciál IndyCar.

A jak to mají se zájmem o F1 a Indycar námi zpovídaní jezdci? „Pokud mám čas, podívám se na začátek závodu formule 1 a na jeho konec. U Indycar se občas na celý závod,“ říká Enge. Jeho mladší kolega Král je na tom poněkud jinak. Formuli 1 musí sledovat neustále. „Jestliže mám volno, na Indycar se rád kouknu. Je to zajímavá podívaná. Zatímco v F1 lze vítěze celkem dobře odhadnout, v Indycar bych si na něj dopředu nikdy nevsadil,“ dodal Král.