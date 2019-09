Tankování v F1 – Vrátit, nebo ne?

Ve formuli 1 je desátým rokem zakázáno doplňování paliva v průběhu závodu. Měly by se vrátit dramatické situace v boxech a pomohly by zvýšit atraktivitu závodů?

Svět F1 je označován jako královna motoristického sportu především díky globálnímu mediálnímu zásahu. Současně se stal tento svět terčem kritiky, protože prý bývá nudný. Nabízíme způsob, jak zvýšit přitažlivost.

Pohled trochu do historie

Poprvé vedla ve formuli 1 k vítězství strategie, kdy jezdec zvolil doplňování paliva, 4. srpna 1957 v průběhu Velké ceně Německa na Nürburgringu. Tehdy se k tomuto kroku rozhodl Argentinec Juan Manuel Fangio. Závod dlouhý 502 kilometrů vyhrál o pouhé tři sekundy. Paradoxem je, že zmíněný pit stop se moc nepovedl a Fangio by zřejmě vyhrál i bez něj.

Boxy tehdy byly až do začátku osmdesátých let vnímány jako místo, jemuž je potřeba se vyhnout, pokud to jde. Nejednalo se o součást strategie tak, je tomu dnes. Možná proto se na použití podobné taktiky čekalo čtvrtstoletí. V Rakousku 1982 to zkusily vozy Brabham, ale žádný z nich do cíle nedojel.

Mezinárodní automobilová federace (FIA) tankování od roku 1984 zakázala a postupně omezila objem nádrže z 250 na 195 litrů. Problém však byl v tom, že týmy používaly ve vozech extrémně žíznivé turbo agregáty. Tehdy bylo běžným zjevem, že na startu byly trubky motoru ojíněné díky podchlazení až na -30 stupňů Celsia, aby se do nádrže vešlo více pohonných hmot.

O deset let později (2004) došlo ke změně předpisů a doplňování paliva bylo opět povoleno. Památné jsou zejména začátkem tisíciletí souboje Michaela Schumachera na ferrari s oběma mclareny. Vyhrával je především Němec díky strategickému vedení manažera Rosse Brawna. Docházelo však také ke vznícení paliva, nikdy se však nikdo vážně nezranil. Přesto se FIA rozhodla po sezoně 2009 tankování zakázat.

Závodníkům se to líbí

Rozhodnutí platí dodnes, ale možnou změnu rozvířil prezident Mezinárodní automobilové federace (FIA) Jean Todt. V souvislosti s plánovanou změnou předpisů pro rok 2021 vyzval týmy zvážit možnost povolit doplňování benzinu. „Rád bych viděl tankování, ale budu rád, když spatřím alespoň studii o pozitivech a negativech. Auta jsou stále těžší. Musíme něco udělat,“ uvedl Todt pro britský web Motorsport.com.

Současní jezdci formule 1 by doplňování paliva uvítali. „Proč ne? Preferuji jet naplno, pak dotankovat a znovu jet naplno a nemuset šetřit gumy. Možná se F1 nezlepší, ale za pokus to rozhodně stojí,“ tvrdí Max Verstappen ze stáje Red Bull Racing.

Podobného názoru je Valtteri Bottas (Mercedes): „Cokoliv, co se dá udělat pro snížení hmotnosti, představuje bonus. My si to užijeme v kokpitu a diváci pak na tribunách.“

Romain Grosjean (Haas) je předsedou Asociace jezdců (GDPA) a také mluví o snížení hmotnosti a možnosti nešetřit gumy. „Je to prostor, jak snížit hmotnost auta až o sedmdesát kilogramů. Pneumatiky ani nic jiného v autě se nebude tolik přehřívat a my budeme moci lépe závodit,“ tvrdí Francouz.

Naopak skeptická je Claire Williamsová, jež šéfuje stáji Williams. „Návrat k tankování je v rozporu s tím, co se snaží tento sport propagovat, pokud jde o vliv na životní prostředí. Znamenalo by to vrátit se o deset roků zpět.“

Významným podporovatelem aktivních jezdců je jejich bývalý kolega David Coulthard. Začátkem srpna při návštěvě Prahy prohlásil: „Miluji ten nápad, protože pamatuji tankovací éru. Lidé kolem mě říkají, abych nezapomněl, že je to příliš drahá záležitost. Tomu se musím smát, protože ve formuli 1 utrácejí týmy stovky milionů ročně a logistika spojená s přesunem tankovacího zařízení ze závodu na závod by náklady zvedla jen minimálně,“ říká vicemistr světa F1 z roku 2001.

Co když někdo namítne, že tankování je nebezpečné? „Všichni jednou zemřeme. Navíc v mnoha sériích se při zastávkách v boxech stále tankuje. A nikomu se tam nic nestalo,“ dodává Coulthard.

Josef Král na téma návratu tankování do formule 1

F1 neví, zda ho chce

Český automobilový jezdec Josef Král byl letos členem vítězné posádky tří závodů na 12 a jednoho na 24 hodin s Ferrari 488 GT. Kromě komentování pro televizní stanice Sport1 a Sport2 také spolupracuje se Světem motorů

Co říkáte názorům poukazujícím na riziko při tankování?

Naposledy bylo ve formuli 1 před deseti lety a dnes jsme technologicky mnohem dál. Tankujeme v závodech vozů GT již několik let a zcela bez problémů. Takže vím, že tankovací systémy jsou dnes výrazně bezpečnější než tehdy. Například u našeho Ferrari 488 GT3 nezačne téci benzin do nádrže dříve, dokud hadice zcela nedocvakne v tankovacím otvoru.

Je pravdou, že by týmům výrazně stouply náklady?

Nesmysl. Tankovací zařízení pořídíte v řádech tisíců eur a na jeho přepravě na závody by se mohl podílet promotér. Týmy by si z licencovaných dílů mohly vybavení sestavovat, ale klíčové prvky by zůstaly stejné. FIA by samozřejmě hlídala správnost součástek, a také aby palivo v nádržích mělo stejnou teplotu.

Domníváte se, že by tankování ovlivnilo taktiku stájí?

Určitě ano. Všechny vozy by dostaly omezené množství paliva, aby na něj nemohly dokončit závod. Tomu by musely přizpůsobit volbu pneumatik a taktiku, kdy tankovat. Rozhodně by přibyla jedna proměnná navíc, která je schopná všechno zamíchat. Týmy ze středu pole by se mohly snadněji dostat dopředu.

Oddělil byste tankování a výměnu pneumatik?

Pravdou je, že tím se zvyšuje riziko chyby, ale zase je to větší show pro diváky. Záleželo by na dohodě.

Co tedy brání nárátu tankování do F1?

Řekl bych, že přístup promotéra Liberty Media. Jeho zástupci chtějí o všem diskutovat, ale v zásadě se nic neděje. Svědčí o tom i možný odklad předpisů, jež mají platit od sezony 2021. Nikdo neví, jaká budoucnost formule 1 vlastně bude.

Jak se stavíte na názor, že tankování by posunulo F1 o deset let zpět?

Zajímalo by mě, jak mi někdo vysvětlí, jaký vliv má čerpání pohonných hmot na životní prostředí. Také si myslím, že technologie udělaly velký krok kupředu a návrat starého způsobu nikdo nechce.

Čeští závodníci o tankování v F1 – Určitě ano!

Oslovili jsme několik špičkových českých automobilových a motocyklových jezdců s otázkou, co si myslí o návratu tankování do velkých cen formule 1.

Karel Abraham (jediný Čech v MotoGP): „Určitě bych to uvítal. Je to atraktivní moment, který velké ceny zdramatizuje. Navíc současné technologické možnosti dovolují použít vysoce bezpečnostní prvky, aby se nikomu nic nestalo.“

Jan Kopecký (mistr světa v rallye): „Návrat doplňování paliva bych přijal, myslím, že divákům by se líbil. Možná podobně jako v USA by mělo pracovat na voze méně mechaniků.“

Martin Prokop (nejlepší Čech na Rallye Dakar): „Tankování by mohlo zvednout zájem o formuli 1, ale nemělo by to být samoúčelné. Myslím, že tenhle sport potřebuje razantnější a koncepčnější zásahy.“

David Vršecký (nejrychlejší trucker světa): „Za mě jednoznačně ano. Podle mě se to bude líbit fanouškům. Změní se váha auta, opotřebení pneumatik a závody dostanou úplně jinou šťávu.“

Lukáš Pešek (vítěz dvou závodů MS silničních motocyklů): „Myslím, že tady není o čem přemýšlet. Formule 1 by s tankováním dostala nový náboj. Týmům by se zamotala hlava a měly by v závodech co řešit.“

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.