Formulové seriály: Udělejte si pořádek v jednotlivých kategoriích

V současné době existují po celém světě desítky formulových seriálů. Podle našeho názoru však je pět šampionátů ve čtyřech odlišných kategoriích, z nichž se dá s velkou pravděpodobností dojít do F1.

Bez peněz to nejde

Každá z cest nižšími formulemi má svoje přednosti a zápory. Jezdec si musí vybírat individuálně podle výsledků i vazeb, které si vypracuje v týmu. Také musí respektovat, do jakých seriálů chce stáj vstupovat. „Cesta z formule 4 až do F1 je přirozená. Může přijít někdo z jiné série, ale má to mnohem složitější. Musí mít za sebou respektované manažerské zázemí a silnou myšlenku podloženou výsledky,“ domnívá se automobilový jezdec Josef Král. Patří mezi čtveřici Čechů, kteří jezdili s plnohodnotným monopostem formule 1. Stalo se tak v listopadu 2010 při testech v Abú Dhabí.

Jaká je hierarchie priorit, které musí lemovat vstup pilota do formule 1? „V první řadě jsou to peníze, pak národnost, následují kontakty, dále talent a za páté štěstí,“ tvrdí Král. Peníze jsou logicky zásadní, ale může se bez nich dostat talent do F1? „Musel by být extrémně dobrý, ze správné země a podporovaný systematicky již od motokár. Jeho začátky však musí někdo financovat a to přijde na miliony korun. Takže de facto to bez peněz opravdu nejde,“ tvrdí Král.

Dočkáme se Čecha?

Z domácích závodníků si stojí aktuálně nejvýše šestnáctiletý Petr Ptáček. Minulý rok jezdil italský seriál formule 4, kde byl celkově pátý a stal se nejlepším nováčkem. Letos startuje v seriálu formule Renault Eurocup 2.0 a v britském Silverstonu dojel na třetím místě. „Formule 4 je svým způsobem školní záležitost. Mladí kluci z motokár se učí jezdit s monopostem na klasickém závodním okruhu. Vůz formule Renault je o sto padesát koní silnější a o dvě stě kilogramů těžší. Ve formuli 3 se pro změnu nepoužívají turbomotory. Ve formuli 2 ano, ale vůz je mnohem výkonnější a těžší,“ vysvětluje Ptáček.

Otázka, která jistě zajímá české fanoušky. Dočkáme se v nejbližších letech českého jezdce ve formuli 1? „Šance tady určitě je. Petr Ptáček k tomu má aktuálně nejblíže. Bude to ovšem příliš náročné a přijde to na obrovské peníze,“ dodává Josef Král.

Josef Král hodnotí možnosti, jak se dostat do F1: Rozhodují detaily

Český automobilový závodník Josef Král se pohybuje v mezinárodním motoristickém sportu již dvě desítky let. Komentuje pro televizi a také stále závodí.

V základní části textu jste uvedl pět kritérií důležitých pro vstup jezdce do formule 1. O penězích řeč byla, pojďme si promluvit o dalších.

Jakou roli hraje národnost?

Záleží, jak je která země v šampionátu početně zastoupená a jaká je poptávka. Španělé, Francouzi, Britové, Italové nebo Finové mají své zástupce a příští rok by se mohl objevit v F1 Mick Schumacher. Jednak nemají Němci v šampionátu pilota, a navíc jeho jméno skrývá obrovský marketingový potenciál. Pro asijské trhy je důležitá účast thajského jezdce Alexandera Albona. Majitelé F1 Liberty Media jsou Američané, rádi by měli závodníka z USA, ale tam se žádný potenciální nerýsuje.

Co byste zahrnul pod pojem kontakty?

V současné době existuje čtyři pět manažerů, kteří dokážou ve formuli 1 dostat jezdce do týmu. Stojí to ovšem ohromné peníze, protože si k vyjednanému kontraktu v milionech eur přirazí dalších třicet až čtyřicet procent provize. Když jsem říkal o důležité cestě systémem šampionátů formulí čtyři, tři a dva, měl jsem na mysli, že jsou součástí podniků F1. Platí to především o F2. Je tudíž důležité pohybovat se v zákulisí a poznávat významné lidi.

Co se dá vnímat jako štěstí?

Například aby bylo volné místo v týmech v době, kdy máte šanci vstoupit do některého z nich. Stáj může být na vzestupu, nebo naopak. Také se může stát, že řada pilotů je pod smlouvou a na jezdce nezbude místo. Potřebujete mít štěstí také v závodech. Můžete totiž být v nejlepším týmu, ale na konci sezony skončíte bez bodů.

V čem spočívá síla Lewise Hamiltona?

Jezdecký kumšt a talent, který se ovšem v motoristickém sportu dost složitě defi nuje. Jedná se o nadání pro pohyby, jejich koordinaci, milimetrový odhad vzdálenosti, schopnost vnímat chování auta a umět to okamžitě vyhodnocovat. Má neobyčejný cit pro míru přilnavosti a skluzu pneumatik na asfal tu každého okruhu. Od toho se odvíjí jeho rychlost. Jedná se o malé detaily, ale právě ty rozhodují. Dokáže šetřit gumy více než jeho soupeři.

Jak blízko jste byl vstupu do formule 1?

Po testech v listopadu v Abú Dhabí 2010 se stáj HRT dostala do finančních potíží a po další sezoně skončila. Další týmy ze středu pole byly pro nás bohužel finančně nedosažitelné. Nebylo reálné takovou částku sehnat.