Jeep Grand Cherokee Trackhawk má po úpravě 1.200 koní. Ve sprintu natře i supersport  

Jako by už sériový Jeep Grand Cherokee Trackhawk nebyl dostatečně šíleným autem. Pohání jej 6,2litrový osmiválec vyšroubovaný na výkon 527 kW (707 k) a 873 N.m točivého momentu. Z klidu na 96 km/h zrychluje 3,5 sekundy a jet může maximální rychlostí až 289 km/h.

Už to jsou parametry, které strčí do kapsy Porsche Cayenne Turbo či Lamborghini Urus . Texaskému úpravci Hennessey to však nestačilo a pustil se do úpravy SUV, které tak přijíždí s famózním výkonem 894 kW (1.200 k) a točivým momentem 1354 N.m.

Mimořádná porce výkonu přináší i těžko uvěřitelné zrychlení. Na rychlost 96 km/h totiž auto potřebuje pouhých 2,3 sekundy! A když podržíte plynový pedál u podlahy ještě o něco déle, můžete se dostat na maximálku 321 km/h. Čtvrt míle urazí automobil za 9,6 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 233 km/h. Hennessey říká, že Trackhawk je teď nejrychleji akcelerujícím SUV na světě. A s extrémní úpravou si nevyšlápne jen na sportovně-užitkové vozy, ale i leckteré supersporty. Tvůrci však dodávají, že k maximálnímu výkonu je třeba 109oktanového paliva a speciálních závodních pneumatik.

Úprava nabízená texaskou společností nese označení HPE1200 a jak správně tušíte, číslo symbolizuje výkon. Upgrade pohonné jednotky zahrnuje kompresor s objemem 4,5 litru, kované hliníkové písty, modernizované tělo škrticí klapky či upravenou řídící jednotku.

U nás byste provedení Trackhawk hledali v nabídce Jeepu marně, v USA však jeho ceník startuje na 86.200 dolarech (1,9 milionu korun). Pokud byste chtěli automobil s úpravou od Hennessey, musíte si připravit podstatně vyšších 179.000 dolarů (téměř čtyři miliony korun). Produkce bude omezena na 24 kusů a tvůrci vám auto posadí na závodní pneumatiky. Trackhawk je vybaven pohonem všech kol, jednoduchým přepnutím z něj však můžete udělat zadokolku. A s takovou už to může být na silnici hodně velká zábava…

Video