Jízdní dojmy: Honda Civic a Jazz. Nafta ještě žije!

Prvními prototypy Hondy Civic jsme se svezli už na podzim 2016. Krátce poté přišla desátá generace na evropský trh, ovšem pouze s benzinovými motory. Zástupci značky nám otevřeně vysvětlili, že potřebují na vývoj dieselu trochu víc času, protože Evropská unie nečekaně změnila pravidla hry s emisemi. Od letošního září se budou měřit nejen v laboratoři, ale i na silnici. Tam může přijít řada nestandardních situací, a i v nich musí motor zachovat dekorum na miligram přesně. Teď je práce hotova a Honda nás pozvala do Říma, abychom ji prověřili v kulisách historické metropole i na silničkách kopcovitého venkova.

Šestnáctistovka i-DTEC je jedním z prvních dieselů, které nová pravidla plní. Upřímně řečeno jsme se trochu obávali lenosti v nízkých otáčkách a méně pohotových reakcí na plyn. Ale to by nebyla Honda. Raději celý motor překopala, než by pustila do světa něco, co by řidiče zklamalo.

Prvním překvapením je tichý chod. Civic celkově není úplně vzorně odhlučněné auto, zejména šum od kol proniká do kabiny víc než v evropských vozech. Diesel ale pocitově hladinu hluku nezvyšuje ani o píď. Do jízdní kulisy zapadá jako mlčenlivý společník, navíc nám barva jeho hlasu připadá příjemnější než u benzinového litrového tříválce.

Druhou dobrou zprávou je zcela přesvědčivý tah z nízkých otáček. Při plynulé jízdě nemusí ručka otáčkoměru přelézt hranici 2000 min, a to ani ve stoupáních, kde se motor umí nevzrušeně opřít do dlouhých převodů. Projev agregátu je rozhodně spíš rozvážný než dynamický, tak to ale u dieselu mělo vždycky být.

Do třetice nás potěšil palubní počítač, když na konci 120 km dlouhého okruhu kombinujícího město a silnice druhé třídy ukázal spotřebu 4,6 litru.

S takovou výzbrojí má Honda důvod si věřit. A dodala nám optimismu, že tiché, pružné, silné a úsporné diesely s námi zůstanou i navzdory současným společenským náladám. Na českém trhu se Civic i-DTEC objeví v dubnu, na podzim dostane i devítistupňový automat.

Plusy

Tichý chod motoru

Plynulý tah v nízkých otáčkách

Příznivá spotřeba paliva

Přesné řazení

Minusy

Valivý hluk kol

Říznější jazz

Necelé tři roky po premiéře dozrála i Honda Jazz k lehkým úpravám. Slovo lehký je zde namístě – jde hlavně o nově tvarovaný nárazník a agresivnější masku. Jazz ale nepatří k autům, která by musela honit módu. Jeho podstata je ryze praktická a vychází z variability prostoru vysoké karoserie. Zatímco Renault Modus Ford B-Max nebo Nissan Note vyklidily pole rádoby terénním crossoverům, jazz zachovává selský rozum – nejvíc místa je mezi vysokou střechou a nízkou podlahou. Však si také udržuje loajální skupinu příznivců. Technickou novinkou letošního roku je obohacení nabídky motorů. Kromě třináctistovky je na výběr i silnější 1.5 i-VTEC. Také s ním jsme se stihli kolem Říma projet. Výkon 96 kW vypadá slibně, ale dopracovat se k němu je těžké. Motor je sportovně točivý, v nízkých ani středních otáčkách toho moc nepředvede a ve vyšších nepříjemně hučí. K pohodově praktickému duchu jazzu by nám snad víc sedělo litrové turbo z civiku, ale s tím Honda nepočítá. Patnáctistovka je zajímavým zpestřením nabídky, ale trhák v ní nevidíme.

Plusy

Využití prostoru

Jisté jízdní vlastnosti

Minusy

Sportovně točivý motor neodpovídá praktickému poslání vozu

Tři otázky pro Ko Yamamota, manažera vývoje agregátů

Nejde o jednu konkrétní technologii, ale o komplexnost vývoje. Přepracovali jsme celý motor, jeho spalovací proces, elektronika modeluje i produkci oxidů dusíku. Proto na konci stačí katalyzátor bez AdBlue, ale ve speciálním provedení vyvinutém na míru.

Jde o kombinaci záchytného katalyzátoru oxidů dusíku s filtrem pevných částic, jehož povrch je z 92% sycen stříbrem. Výsledkem jsou rychlejší a snazší regenerace filtru. Tedy výhoda pro zákazníka, ale také menší vliv vysokých teplot na další emisní ukazatele.

Atmosféra kolem dieselových emisí nám připadá poněkud přehřátá, zejména u větších SUV. Pakliže se situace uklidní, budeme na dieselové CR-V připraveni.