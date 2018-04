Jaguar chystá pro následující roky devět novinek. Které to budou?

Pod vedením indické automobilky Tata se britská značka Jaguar v uplynulých letech zaměřovala hlavně na dohnání konkurence. A tak se po letech konečně vrátila do střední třídy a postupně expandovala v dnes tak populární kategorii SUV. Díky tomu Jaguar nyní může vstoupit do další fáze, v následujících letech chce svoje pozice udržet a díky novým modelům dále expandovat.

Pro následující léta se tak v Jaguaru pracuje hned na devíti novinkách, mezi nimiž nebudou jen modernizovaná provedení a nové verze stávajících modelů, ale také zcela nové vozy. Mezi nimi přitom nemá chybět ani model označovaný jako Jaguar J-Pace.

Jaguar J-Pace je plánovaný pro rok 2021. Jak z názvu vyplývá, půjde o další SUV v nabídce anglické značky, přičemž půjde o to největší. Využít má inovovanou techniku Range Roveru a zacílit má na sportovně laděná SUV typu Porsche Cayenne. J-Pace má být cílen hlavně na čínskou klientelu, kde jsou takové automobily nesmírně populární.

Důležitou novinkou bude také nástupce největšího sedanu v nabídce Jaguaru, modelu XJ. Prodávat se má začít již v příštím roce, přičemž proti současné generaci významně změní svoji koncepci. Jaguar totiž od vlajkové lodi očekává, že bude revoluční (třeba současné provedení má na poměry své kategorie hodně neobvyklý tvar), a tak zákulisní zdroje naznačují, že v tomto případě půjde výhradně o elektromobil.

Jaguar elektrickému pohonu věří a tvrdí, že pro nejluxusnější model v nabídce je více než vhodný. Má mu poskytnout nejen velice klidnou jízdu díky tichému pohonu, ale také prostornou kabinu díky kompaktní technice elektrického ústrojí. Nástupce XJ využije techniku prezentovanou již v elektrickém crossoveru I-Pace, po jehož boku by se mohl vyrábět v továrně rakouské společnosti Magna Steyr.

Nemuselo by přitom jít o jedinou elektrickou novinku Jaguaru pro následující léta. Mezi možnými projekty je také elektrické kupé, které by mohlo oživit označení XK. Automobilka i nadále potřebuje budovat sportovní image, k níž sportovní vozy zkrátka patří, a tak se nabízí expanze v této oblasti. A to byl přitom ohrožen sporťák F-Type, kterému se navzdory krásným tvarům prodejně nedaří tak, jak by automobilka očekávala.

Jelikož ale Jaguar vydělává, jeho nástupce přijde. Údajně v roce 2020 a s nově vyvinutým šestiválcem. V souvislosti s novými emisními normami pak máme očekávat i hybridní variantu. Uvidíme, zda auto nebude třeba levnější, protože vyšší cena je F-Typu mnohdy vyčítána.

Další chystané novinky jsou pak facelifty a nové generace stávajících modelů. Stávající XE má vydržet do roku 2021, XF, které se loni dočkalo i verze kombi, pak minimálně do roku 2022. Ve stejné době se nástupce dočká také F-Pace, stávající generace však projde v příštím roce faceliftem, který by měl přivézt i plug-in hybridní provedení. O rok později by se hybridu mohl dočkat také nově uvedený E-Pace.