Jak vytáhnout náklaďák na sněhu a ledu? Potřebujete k tomu Teslu!

Zatímco u nás letos zima není nijak tuhá, v některých státech USA se potýkají s hromadami sněhu a silnými mrazy. S tím si musejí poradit i řidiči, což ne vždy zvládnou, občas se tak stane, že zapadnou nebo se jen kloužou po ledu. Jenže jak ukazuje přiložené video, v takové situaci klidně pomůže okolo jedoucí Tesla.

Video zachycené v městě Raleigh v Severní Karolíně jistým Kylem Connerem ukazuje nákladní automobil, který si nebyl schopný poradit s vyjetím kluzkého kopce. Ještěže okolo jela Tesla Model X, jejíž řidič neváhal a náklaďák se rozhodnul zapřáhnout a pomoci mu.

Elektrické SUV sice podle udávaných parametrů zvládne utáhnout maximálně 2.268 kilogramů těžký náklad, což daný náklaďák nepochybně převyšoval, majitel ale na to nedbal a prostě jel a jel. Přesně v Clarksonově stylu, Poweeer! Kola elektrického SUV se mocně protáčela, tvrdá síla ale nakonec pomohla a Tesla skutečně dostala náklaďák na místo s lepší trakcí, kde už mohl jet sám. Závratný točivý moment se zkrátka hodí v rozličných situacích!

Při sledování videa se nepochybně budete ptát, zda to Tesla přežila, její majitel Ben Spreen ale tvrdí, že to nebyl problém a že konkrétní exemplář v minulosti zvládl ještě tvrdší zacházení, aniž by se přehříval. A prý se ani při takovém výkonu nevybily její baterie... Takže až budete příště hledat nějakou vyprošťovací službu, ptejte se na to, zda mají Teslu!