Čekáte na nové levné Tesly? Možná budete zklamáni, o co půjde

Americká automobilka Tesla plánovala uvést na trh nový, menší model, pro který se v automobilových médiích vžilo označení Model 2. Zkraje dubna agentura Reuters s odkazy na zprávy zevnitř automobilky napsala, že plány na jeho výrobu putovaly do koše, což šéf Tesly Elon Musk promptně označil za lež. Ať to bylo jakkoliv, uvést na trh levný elektromobil Tesla stále plánuje – ovšem možná jinak, než původně zamýšlela.

Podle nové zprávy agentury Reuters totiž má automobilka nový plán, který zní tak, že levné tesly budou „oholenými“ Modely 3 a Y. Firma prostě použije již vyvinutou platformu, která se prodává už několik let a její vývoj by tedy měl být zaplacen, nebo by se tomu aspoň měl blížit. To je přístup, který léta provozuje řada tradičních automobilek nejen z Detroitu, ale i z Evropy a dalších míst.

Chystané vozy mají být „lépe dostupné“, což neznamená, že budou přímo levné. Modely 3 a Y v současnosti začínají v USA na 39, resp. 43 tisících dolarů (915 tisíc, resp. 1,01 milionu korun), v Česku jsou základní ceny 1.029.490 korun za Model 3 a 1.120.400 korun za Model Y. V obou případech mají vozy pohon pouze zadních kol a za suitu poloautonomního řízení Autopilot je nutno připlatit nejméně 100 tisíc korun.

Automobilka uvádí, že tento způsob uvedení levnějšího auta na trh bude znamenat, že ono auto – či auta – přijde dříve, než kdyby vyvíjela menší auto od základu. Snížení ceny však bude menší a náběh výroby na plné obrátky pomalejší. Jaká bude základní cena nových modelů, jak se budou jmenovat a zda skutečně přijdou na trh zhruba do roka, jak Musk slibuje, se zatím musíme nechat překvapit.