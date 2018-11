Rozhovor s mistrem světa Janem Kopeckým: Vždycky chce vyhrát!

Šampionát v automobilových soutěžích má obdobné dělení jako v MS silničních motocyklů. Královskou třídou je WRC (MotoGP), další dvě jsou WRC 2 a WRC 3 (Moto2 a Moto3). Jinými slovy se jedná o plnohodnotný titul mistra světa.

Tuším, že někdy na jaře 2013 na zkušebním polygonu Škodovky při prvních jízdách. Tehdy nešlo o to, jak je auto rychlé. Museli jsme zjistit, jak drží a funguje jako celek. Byl cítit efekt zrychlení díky turbodmychadlu. Těšil jsem se, až budu v autě znovu sedět a dále ho vyvíjet.

Ze začátku jsme měli menší provozní problémy, ale nebyly zásadní a neovlivnily vývoj. Mohli jsme se neustále soustředit na vývoj jednotlivých částí, aby vůz zrychloval.

Je dostatečně rychlé, což prokazuje po celém světě, a navíc dostatečně spolehlivé. Odstoupení kvůli technické závadě jsou opravdu hodně vzácnými výjimkami.

Rozuměli jsme si okamžitě. Nebylo pro něj jednoduché přestoupit z historických rallye do Fabie R5, ale zvykl si rychle. Přinesl pár věcí, které jsme pro práci aplikovali. Je to empatický kluk, který navíc dělá doktorát a vyučuje na vysoké škole.

Vím, co Pavlova práce obnáší, ale dělat bych ji nemohl. Přípravu samotnou bych asi zvládl, ale bojím se být na vedlejším sedadle. Kromě toho bych se spolehlivě už při seznamovacích jízdách tak v patnácté zatáčce pozvracel. Když neřídím, musím se alespoň dívat ven, jinak se mi udělá zle. Brzy by to odnesl právě rozpis.

Každý příznivce rychlých aut to chce zkusit. Na druhou stranu jsem továrním jezdcem Škodovky, podílím se na vývoji nových dílů, což je něco jiného než závodění, a ohromně mě to baví. Na nových vozech WRC je poznat, jak šel vývoj technicky kupředu. Tomu odpovídá i cena. Podle střízlivých odhadů začíná na 20 milionech korun.

Zatím o tom nepřemýšlím, ale musel bych sedět v dobrém autě špičkového týmu, abych měl šanci na úspěch. Jet soutěž jenom proto, abych se zúčastnil, to by mě nebavilo.

Octavií RS 245 – a podle předpisů. Adrenalin si vyplavím při rallye. Při běžném provozu nemám nejmenší potřebu závodit ani se předvádět.

Málokdy. Pokud řídí špatně, okamžitě mu to oznámím. Jestliže se nezlepší, od volantu ho vyhodím. Když řídím sám, chci, aby se lidé cítili se mnou bezpečně a pohodlně. Občas mi k řízení řekne něco táta a toho poslechnu.

Závodil můj děda, vedle otce jsem začínal a představoval nedostižný vzor. Když jsem ho na začátku tisíciletí porazil v závodech Octavia Cupu, byl to pro mě vrchol snažení. Při začátcích v rallye mi dělalo problém poslouchat v autě rozpis, ale dnes si neumím představit jet bez něj.

Skok padákem, bungee jumping a let balonem. Myslím si, že bych to podle smlouvy mohl zkusit, ale zatím není na tyhle nápady čas.

Potřebujete perfektní zázemí, špičkového spolujezdce i techniku. Každý den najedete kolem pěti set kilometrů po úzkých cestách, často obtížně sjízdných, na kterých se mění podmínky. Musíte jet rychle, protože chcete vyhrát.

Na to nezapomenu do konce života, protože táta to nechtěl. Jel jsem jako předjezdec s Mitsubishi Lancer Evo VI soutěž Barum rallye 2000. Doma v dílnách v Kostelci nad Orlicí jsme pak přestavěli okruhovou octavii na rallyeovou. Táta pořád doufal, že mě to přestane bavit. Nepřestalo.

Tehdy mě přemlouval, abych už nezávodil. Musím přiznat, že jsem se sebou trochu bojoval v několika dalších soutěžích. Pak se mi však na podzim podařilo vyhrát v Třebíči a Příbrami a vrátila se jistota.

Každý rok to představuje v průměru mezi sto osmdesáti a dvěma sty dny. Počítám do toho nejen české i zahraniční soutěže, ale také hodně testování v Česku i po Evropě.

Mám po tátovi klidnou povahu a zatím se mi to vyplácí. Občas člověk musí přidat na důrazu. Mám zkušenost, že lidé vždycky pochopí, proč to dělám, a zachovají se podle toho.

Příběh Jana Kopeckého: Splněná cesta za snem

V den, kdy Česká republika završila sto let vzniku, potvrdil Jan Kopecký největší úspěch české rallye v historii i svůj osobní. Podařil se mu výsledek, který respektuje celý svět tohoto sportu. Jméno českého pilota se stalo pojmem pro rychlost, spolehlivost a nejlepší výsledky, kterými se může značka Škoda prezentovat.

V kategorii WRC 2 startují vozy vybavené turbomotory o objemu 1600 cm, které disponují výkonem 280 koní (WRC mají o sto koní více). Mezinárodní automobilová federace (FIA) zohlednila ekonomické možnosti automobilek a nabídla jim marketingovou prezentaci. Ti nejlepší mohou používat označení mistr světa.

Jan Kopecký aspiruje na osobnost světové rallye za rok 2018. Do nominace mezi šest kandidátů ho navrhl legendární a celosvětově respektovaný britský odborný časopis Autosport. „Osobně bych přál trofej Sebastienu Ogierovi. V posledních letech dokazuje výjimečnost, když usiluje o šestý titul v řadě. Navíc je jeho inženýrem Milan Poláček, se kterým jsem pracoval dva roky v závodním týmu Škoda,“ chválí Kopecký. Jeho kariéra začala v šestnácti letech na motokárách. O rok později vstoupil do pohárových seriálů na okruzích.

V roce 2000 vyhrál Škoda Pick-Up Cup a Ford Fiesta Cup. Úspěchy vyvrcholily v sezoně 2001 vítězstvím v Česká pojišťovna Škoda Octavia Cupu. „V jednom závodě jsem ho chtěl pustit před sebe, aby si bodově polepšil. Dojel nakonec za mnou a s nevinným výrazem řekl, že si to nezasloužil,“ vzpomíná otec Josef a s úsměvem dodává: „Tehdy se o mě pokoušely mrákoty a poprvé v životě jsem měl chuť ho uhodit. Honza ale nakonec celý seriál vyhrál.“ V roce 2002 začal jezdit rallye s octavií s pohonem přední nápravy. V roce 2003 prodělal nejtěžší havárii, když mu v rychlosti 200 km/h explodovala v levé zatáčce pravá přední pneumatika. „Do konce života nezapomenu, jak jsem ho se zkrvaveným obličejem nosil po nemocnici, než doktoři zjistili, co se mu stalo. Honza utrpěl těžký otřes mozku. Tehdy jsem mu poprvé a naposledy rozmlouval rallye,“ vzpomíná jeho otec Josef, mimochodem první český mistr Evropy v závodech do vrchu (1994). Dnes působí v továrním týmu Škoda Motorsport jako hlavní technik u vozu svého syna. Z pohledu absolutního pořadí dosáhl Jan Kopecký skvělých výsledků se Škodou Fabia WRC, když byl dvakrát pátý na Katalánské (2006) a Německé rallye (2007). Dokázal vyhrát čtyři rychlostní zkoušky v mistrovství světa a porazit všechny legendy populárního automobilového sportu.

S nástupem projektu automobilu Fabia R5 přišla nejlepší část závodnického života Jana Kopeckého. V České republice získal čtyři domácí tituly (dohromady jich má šest) a od roku 2014 nebyl poražen ve třiadvaceti rallye v řadě. Stal se také mistrem Evropy (2013), vyhrál Asijsko-pacifický šampionát (2014) a svůj jezdecký kumšt letos prodal v mistrovství světa kategorie WRC 2 jako jeho vítěz.

V kariéře v rallye seděli vedle něj od roku 2002 tři spolujezdci. Od roku 2013 to je Pavel Dresler. Mimochodem inženýr, který v Ostravě už sedm let vyučuje na Vysoké škole báňské. „Moc mě to baví. Jsem pořád v kolektivu s mladými lidmi. Do prostředí ve škole se těším. Přijde mi fajn předávat informace mladým, které obor zajímá,“ říká Dresler.

Ze Španělska odletěl Jan Kopecký na testování do portugalského Porta a v závěru minulého týdne absolvoval ve Zlíně vyhlášení mistrů republiky v rallye. „Kalendář je pořád plný, to je dobře. Chci si však najít čas a sednout si s mechaniky a lidmi z týmu. Úspěch, který se nám povedl, byl především jejich zásluhou. Chci si taky navíc najít čas na mámu a tátu, bez nichž nikdy nebyl tam, kde jsem teď,“ dodává jezdec. Co ho čeká dál, by mělo být jasné koncem listopadu, kdy Škoda Motorsport oficiálně oznámí své plány na rok 2019.

