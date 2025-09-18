Čínské Chery rázně vstupuje do Česka. Hybridní SUV Tiggo 4 stojí méně než 600 tisíc
Automobilka Chery zveřejnila české ceníky svých modelů, které proti nejen evropské konkurenci bojuje nejen agresivní cenovou politikou, ale též elektrifikovanými pohony.
Chery je další čínskou automobilkou, která v posledních měsících vstoupila na český trh. Konkurenční MG je zde již více než tři roky, přičemž se díky velmi dobře nastaveným cenám podařilo dostat mezi nejprodávanější značku. Za letošní rok je s 3351 registracemi na celkovém 12. místě. Až za ním najdeme například Opel, Nissan či Citroën.
Další výrobci zatím podobných výsledků nedosahují, na druhou stranu jsou v Česku teprve několik měsíců. Díky velmi příznivě nastaveným cenám ovšem mají potenciál s trhem minimálně částečně zahýbat.
Posledním příspěvkem je automobilka Chery, která záměr vstoupit na náš trh oznámila již před několika měsíci. Teprve nyní ale značka zveřejnila ceny. A ty jsou nepřekvapivě agresivní.
Nejmenší SUV Chery Tiggo 4 s hybridním pohonem se zážehovým čtyřválcem o objemu 1,5 litru a systémovým výkonem 211 koní startuje na 599.000 Kč (linie Comfort), za vyšší verzi Premium si připlatíte 100 tisíc.
V základu tenhle 4,3 metru dlouhý vůz se zavazadelníkem o objemu 430 až 1190 litrů přitom nabízí například sedm airbagů, zadní parkovací senzory se zpětnou kamerou, 17“ kola, dvouzónovou samočinnou klimatizaci, dvojici propojených displejů o celkové úhlopříčce 24,6 palců, bezklíčkový přístup a startování či elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka.
O třídu větší Tiggo 7 o délce 4553 mm spoléhá na konvenční pohon v podobě přeplňovaného čtyřválce 1.6 o výkonu 110 kW, který spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkou. V základní výbavě Comfort vyjde na 699 tisíc korun, přičemž bez příplatku nabídne podobnou výbavu jako menší Tiggo 4.
Vyšší linie Luxury za 749.000 Kč přidává třeba 540stupňový parkovací systém s předními senzory, kožené čalounění sedadel s vyhříváním těch předních, elektricky ovládaná přední sedadla, audiosystém Sony s osmi reproduktory a bezdrátovou nabíječku telefonu o výkonu 50 W. Nejvyšší provedení Unique s pohonem všech kol za 869 tisíc korun má proti stupni Luxury ještě například 19palcová litá kola, panoramatické střešní okno, elektrický ovládané páté dveře, paměť pro sedadlo řidiče, přední odvětrávaná sedadla, head-up displej či integrovaný osvěžovač vzduchu.
Zájemci o plug-in hybrid mohou sáhnout po Chery Tiggo 7 PHEV za 939.000 Kč s patnáctistovkou s tepelnou účinností 44,5 %. Trakční akumulátor má kapacitu 18,3 kWh a podporuje rychlodobíjení výkonem 40 kW. Samotný spalovací motor má výkon 107 kW, elektromotory 152 kW a kombinovaný výkon je 208 kW, síla míří pouze na přední kola. Dojezd čistě na elektřinu dosahuje až 90 km, celkově se Tiggo 7 PHEV pyšní dojezdem až 1200 kilometrů při průměrné spotřebě 6 litrů na 100 km.
Na vrcholu nabídky Chery v Česku je aktuálně taktéž SUV Tiggo 8, které na délku měří 4725 milimetrů a jeho rozvor dosahuje 2710 mm. Osmička je nabízena se stejnými pohony jako Tiggo 7, což znamená zážehovou šestnáctistovku se 110 kilowatty, respektive zmíněný plug-in hybrid. U druhého jmenovaného dosahuje elektrický dojezd taktéž 90 kilometrů, ten celkový pak 1050 km. Nechybí funkce V2L, díky které můžete pomocí speciálního nástavce dobíjet menší elektrické spotřebiče.
Za čistě spalovací Chery Tiggo 8 ve verzi Unique automobilka žádá 899.000 Kč, plug-in hybrid je ve stejné výbavě, jež zahrnuje třeba odvětrávaná a masážní přední sedadla, panoramatickou střechu či 540stupňový parkovací systém, stojí 1.039.000 Kč.
Chery na své vozy v Česku poskytuje sedmiletou záruku, která kryje i komponenty hybridních pohonů. Na náš trh čínské vozy dováží kazašská společnost Astana Motors, jež potvrdila plány na rozšíření dealerské sítě. Nové showroomy se otevřou v Praze a dalších velkých městech, přičemž do konce roku 2025 přibude dalších 6 lokalit.
Možnosti financování a leasingu budou dostupné prostřednictvím banky ČSOB. Společnosti zároveň připravují program výkupu ojetých vozů, online prodej automobilů přes digitální platformu ČSOB a spuštění programu With Chery With Love (WCWL) – věrnostního klubu, jehož cílem je spojovat majitele vozů Chery prostřednictvím akcí a komunitních aktivit.
Zdroj: Chery, foto: Chery, video: auto.cz