Toyota uvedla svůj nejdražší model. Stojí přes 4 miliony a jede max 80 km/h
U aut za více než čtyři miliony očekáváme luxus a také pořádný výkon. Nejdražší Toyota nenabídne nic z toho, rozhodně ale bude exkluzivní. Novinka nazvaná e-Palette má totiž velmi specifické zaměření.
Nejdražší Toyotou v české nabídce je nový Land Cruiser, který začíná na 1.990.000 Kč, a podobné je to i ve zbytku Evropy. V Japonsku už je příčka posunutá o řádný kus výše, v lokální nabídce jsou totiž dva luxusní modely z řady Century. Novější SUV začíná na cenovce 27.000.000 jenů, což je v přepočtu asi 3.780.000 Kč. Přesto si Japonci můžou koupit ještě dražší Toyotu, která byla právě uvedena v produkční verzi.
Jmenuje se Toyota e-Palette a navazuje na několik konceptů, na které Toyota lákala už od roku 2018. Ve srovnání s těmi se ani zásadně nezměnil design, což u japonských konceptů není zrovna běžné. Produkční e-Palette je tak veliká hranatá krabice s koly v rozích a místem pro 17 lidí. Z toho 12 si musí vystačit s místem na stání, čtyři si sednou a posledním je řidič, sedící vepředu uprostřed.
Nejnovější Toyota tak není zrovna obvyklé auto, ale téměř pětimetrový minibus určený pro přepravu na malé vzdálenosti, například na ploše výstaviště. Prototypy ostatně Toyota nasadila třeba na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021. Interiér však umožňuje spoustu modifikací a může být přizpůsoben třeba pro vozíčkáře, nebo i jako prodejna či food truck.
Jednou z hlavních změn proti předchozím prototypům je právě místo pro řidiče. Dosud se totiž e-Palette prezentovalo jako ryze autonomní řešení, a takto fungovalo i na olympijských hrách. Produkční verze ovšem má autonomii pouze na úrovni 2, a většinu práce tak musí udělat řidič. Ten dostal specifický volant převzatý z Lexusu RZ a stejně jako v něm je s koly spojený pouze přes kabely.
Do budoucna se počítá s rozsáhlejšími funkcemi autonomie, hardware ale bude nutné do vozu dodatečně domontovat a podle tiskové zprávy se počítá s řešením od externího dodavatele, ne přímo od Toyoty. Varianty s autonomií na úrovni 4 se mají objevit do konce fiskálního roku 2027, což znamená do konce března 2028.
Skoro tři tuny vážící stroj má elektromotor o výkonu 150 kW a maximální rychlost 80 km/h. Ta byla zásadně zvýšena, dřívější autonomní verze se totiž uměly rozjet maximálně na 20 km/h. Energii dodává baterie o kapacitě 72,82 kWh a dojezd je až 250 kilometrů. I z těchto údajů je zřejmé, že technika byla převzata bez větších změn z Toyoty bZ4X a příbuzného Lexusu RZ. Na rozdíl od těch dokáže fungovat e-Palette i jako záložní zdroj, má tedy funkci V2L.
V Japonsku novinka začíná na ceně 29.000.000 jenů, tedy v přepočtu asi 4.060.000 Kč. Stroj je ostatně vyráběn na objednávku, a tedy asi s velkým podílem ruční práce. Japonci mohou na vůz dostat dotace ve výši až 15.835.000 jenů, tedy kolem 2,2 milionu Kč. Prvním provozovatelem bude samotná Toyota, která jej nasadí kolem stadionu Toyota Arena v Tokiu a také do budovaného futuristického města Woven City poblíž hory Fuji.
Zdroj: Toyota, zdroj fotek: Toyota, zdroj videa: Toyota