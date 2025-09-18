Blíží se nová Toyota Corolla? Únik prozrazuje starou techniku s novým vzhledem
Jedno z nejprodávanějších aut světa se vyrábí už ve dvanácté generaci, která pomalu začíná přesluhovat. Náhrada se už tedy jistě blíží, jak bude vypadat, můžeme zatím pouze spekulovat. Něco ale prozrazuje únik novinky z Číny.
Corolla je jasně nejpopulárnější toyotou v Česku a letos je na celkovém 11. místě mezi modely, v srpnu to s 647 prodanými kusy dotáhla dokonce na pátou pozici, mezi škodovky. Nejde přitom o žádnou novinku, současná dvanáctá generace corolly už slouží osmým rokem, což obvykle znamená konec kariéry a nástup další generace.
To se pravděpodobně chystá, a jaký zvolí Toyota postup, možná ukazuje únik z Číny. Na portálu lokálního Ministerstva průmyslu a informačních technologií se totiž objevily fotky nové corolly. Stejným způsobem se na veřejnost dostávají fotky a informace o každé novince schválené pro čínský trh. Ale zatímco čínské značky s tím už počítají a často ve stejný den auto samy oficiálně ukážou, ty zahraniční tyto úniky ignorují.
Pár fotek bílého sedanu ukazuje, že Toyota možná zvolí stejný postup jako u nové generace sedanu Camry nebo SUV RAV4. Tedy zachování dosavadní techniky i skeletu, ale s velkým faceliftem. Dle vzhledu by se v případě corolly možná ani nedalo mluvit o další generaci, jako spíše o další modernizaci té dvanácté. Na důvěrně známé tvary byl totiž naroubován moderní čumák, který známe třeba z posledního priusu. Nic moc dalšího se neměnilo, pro Evropana je asi novinkou červená lišta spojující zadní svítilny, které ale sedany modelové řady Corolla v neevropských verzích mají už dnes.
V tomto případě jde o čínskou variantu vyrobenou ve společném podniku s místní automobilkou FAW. Ta produkuje i jinak totožný sedan s delším rozvorem pod názvem Allion. Stejnou dvojici vyrábí i druhý společný podnik Toyoty s automobilkou GAC. Krátký sedan se tam jmenuje Levin a dlouhý Levin GT a každá ze čtyř verzí sedanu od obou firem má svou unikátní příď.
Pořád je tedy dost pravděpodobné, že evropská verze projde zásadnější proměnou, po vzoru zmíněného camry a RAV4. Ty se i přes základ v dřívějších generacích proměnily natolik, že příbuznost není na první pohled vůbec zjevná. Pro takto důležitý model by to větší změna rozhodně dávala smysl. Nějakou dobu byla ostatně Toyota Corolla nejprodávanějším autem světa a zažila to i současná dvanáctá generace.
Podle úniků z Japonska má i nová generace pokračovat s karoseriemi sedan, hatchback a kombi. Ty současné prošly faceliftem v roce 2022 a vedle nového vzhledu se objevil také hybrid páté generace. V české nabídce jsou dnes už jen tyto dva hybridy, v Turecku vyráběnému sedanu je vyhrazen pouze slabší ze dvou pohonů.
Zdroj: MIIT, zdroj foto: MIIT, zdroj videa: auto.cz