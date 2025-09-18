První elektrické SUV od Mitsubishi má známé jméno i povědomý vzhled. Chlubí se velkou baterií
Mitsubishi Eclipse Cross otevírá novou kapitolu japonské značky v Evropě. Elektrický crossover nabídne špičkovou výbavu, rychlé nabíjení, posuvná zadní sedadla a až 1.670 litrů zavazadlového prostoru.
Mitsubishi rozšiřuje aktivity v Evropě návratem na belgický trh. Proto se premiéra elektrického Eclipse Cross konala právě v Bruselu. Jedná se o první plně elektrické SUV značky, postavené na platformě CMF-EV. S délkou 4.470 mm, šířkou 1.860 mm a výškou 1.570 mm je ideálním společníkem pro jízdy po městě i rodinné víkendové výlety.
Silnou identitu vozu tvoří příď s trojrozměrnou maskou Dynamic Shield, doplněná full LED světly a lomeným denním svícením. Ačkoliv se jedná o upravený Renault Scenic, zejména přední partie jsou ze všech nových mitsubishi s francouzským základem svébytné suverénně nejvíce.
Z boku vynikají výrazné blatníky, prolis ve spodní části dveří a kola s průměry 19 až 20 palců s broušeným designem. Podobně geometrický tvar mají také zadní svítilny na kontrastně černém podkladu. K dispozici jsou výrazné i decentní laky karoserie s možností dvoubarevného provedení s černou střechou. Podle výbavy mají detaily karoserie černé nebo šedé provedení v několika odstínech.
Ani interiér nezapře příbuznost s Renaultem Scenic, zejména co se týče přístrojového štítu s úhlopříčkou 12,3 palce a stejně velkého, ale vertikálně orientovaného infotainmentu s bezdrátovými aktualizacemi. Systém pracuje na platformě Android Automotive od společnosti Google, takže poskytuje hlasové ovládání, dobře známou navigaci s body zájmu a obchod s více než stovkou aplikací včetně her, přehrávačů hudby a videí. Poslech si užijete díky soustavě Harman & Kardon o výkonu 410 W. Samozřejmostí je bezdrátové zrcadlení chytrých telefonů, 15W nabíjecčka pro mobilní telefony a konektory USB-C.
Z praktického hlediska oceníte podélně posuvná zadní sedadla, takže zavazadlový prostor pracuje s objemy od 478 do 1.670 litrů v případě sklopení opěradel druhé řady. Atmosféru zpříjemňuje panoramatické střešní okno s nastavitelnou průsvitností, jaké pod názvem Solar Bay známe z některých renaultů, a ambientní osvětlení se 48 barvami.
V úvodní fázi prodeje bude elektrické Mitsubishi Eclipse Cross dostupné ve verzi s 87kWh baterií s dojezdem přibližně 600 kilometrů. Novinka profituje z propracovaného systému vodního chlazení akumulátoru a tepelného čerpadla ve všech verzích. To přináší vyšší efektivitu a delší životnost systému. Nechybí ani rekuperace s nastavitelnou intenzitou pádly pod volantem. Nabíjení je možné z domácí zásuvky kabelem Mode 2, až 22kW wallboxem nebo 150kW DC stanicí.
K pohonu slouží elektromotor o výkonu 160 kilowattů a točivém momentu 300 Nm. Ten v kombinaci s jednostupňovou převodovkou udává vozu maximální rychlost 170 km/h, zrychlení z 0 na 100 km/h dosahuje 8,4 sekundy. Provedení se středním dojezdem se připojí během příštího roku.
Díky mobilní aplikaci můžete na dálku sledovat polohu vozu, ovládat klimatizaci, klakson i světla a zobrazovat základní jízdní údaje. K dispozici jsou příplatkové datové balíčky, například s mapovými podklady pro poloautonomní řízení. To využívá adaptivní tempomat, udržování jízdy v pruhu a další asistenty pro pohodlnější jízdu na dlouhé vzdálenosti.
Mitsubishi Eclipse Cross je vybaveno 20 různými systémy podpory řidiče. Posádku v případě nárazu chrání pevná karoserie, která díky kombinaci za tepla a studena lisovaných prvků má přesně vymezené pevnostní a deformační zóny. Proto zůstane kabina nedotčená při čelním nárazu do 65 km/h a zadním do 50 km/h. Mezi další důležité prvky patří sedm airbagů a trojice kotvicích bodů Isofix (na sedadlo spolujezdce a dva vzadu). Vítaným prvkem je možnost vypnout nechtěné asistenty dvojitým stisknutím tlačítka.
Na elektrické Mitsubishi Eclipse Cross se vztahuje osmiletá záruka omezená nájezdem 160.000 km, podpořená tovární asistenční službou. Na prorezavění karoserie dává značka záruku 12 let. Výroba bude probíhat od čtvrtého čtvrtletí tohoto roku v závodě společnosti v Douai ve Francii, kde se tento model připojí k sesterskému SUV Grandis, respektive modernizované modelové řadě Outlander PHEV.
Zdroj: Mitsubishi I Video a foto: Mitsubishi