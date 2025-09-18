Lexus LBX můžete mít už za 639.000 Kč. U ostatních modelů ušetříte až stovky tisíc korun
Tuzemské zastoupení japonské značky začátkem října spustí další Lexus Business Week, v jehož rámci přináší stotisícové slevy na vybrané modely.
Prémiová značka japonské Toyoty se v Česku dlouho potýkala s nízkým zájmem ze strany zákazníků. Nejen Češi ovšem v posledních letech stále více vyhledávají hybridní pohon, který vedle efektivity zatím napříč značkami vykazuje velmi vysokou spolehlivost. Lexus k tomu přidává ještě velmi kvalitní interiéry, které jim mohou závidět i němečtí konkurenti v podobě Audi, BMW a Mercedesu, a skvěle odladěné podvozky.
I proto registrace Lexusu na českém trh během několika let vyskočily z nižších stovek až na loňských 2326 aut. Letošní čísla jsou v meziročním srovnání zatím nižší, což má na svědomí především očekávání modernizací dvojice hlavních tahounů, SUV NX a RX.
Nejoblíbenějším lexusem letošního roku (396 vozů od ledna do srpna) je ovšem ten nejmenší v nabídce. Crossover LBX sice stojí na technice sesterské Toyoty Yaris Cross, ve srovnání s ní ovšem nabídne výrazně hodnotnější interiér, komfortnější odpružení a lepší odhlučnění hybridního tříválce.
V rámci akce Lexus Business Week, která bude v Česku probíhat od 6. do 12. října (akční ceny jsou ovšem v platnosti již nyní), Lexus LBX startuje na částce 669.000 Kč, což ve srovnání s běžnou cenou představuje zvýhodnění o 156 tisíc. Japonská prémiová značka navíc vůbec poprvé přichází také s bonusem při výkupu staršího vozu, který dosahuje až 30.000 Kč, při využití této nabídky proto LBX vyjde už na 639.000 korun. Na velmi zajímavou částku se dostanou i zájemci o operativní leasing Kinto One, který u tohoto modelu vychází už od 7999 Kč bez DPH měsíčně.
O třídu větší Lexus UX v rámci Lexus Business Week začíná na 889.000 Kč, případně od 10.599 Kč bez DPH měsíčně v rámci operativního leasingu. Odcházející generaci sedanu Lexus ES pořídíte už za 1.079.000 Kč, respektive od 11.999 Kč bez DPH měsíčně.
Akční nabídka se vztahuje také na SUV Lexus NX, se 377 exempláři druhý nejoblíbenější model značky v Česku v letošním roce. NX ve verzi 350h s klasickým hybridem a pohonem předních kol spolu s 30tisícovým bonusem za výkup starého vozu startuje na 1.169.000 Kč, za verzi s pohonem všech kol ve výbavovém stupni Executive Top dáte 1.399.000 korun.
Sáhnout můžete též po plug-in hybridním provedení 450h+, které v rámci linie Prestige stojí 1.469.000 Kč. I tento model je k dispozici s operativním leasingem, a sice již od 13.799 Kč bez DPH měsíčně ve variantě s hybridním pohonem, respektive od 15.999 Kč bez DPH za plug-in.
Vlajkové SUV Lexus RX je k dispozici pouze s pohonem všech kol. Hybridní varianta 350h Executive začíná na 1.669.000 Kč, v rámci operativního leasingu stojí od 14.999 Kč bez DPH měsíčně. Plug-in hybridní Lexus RX 450h+ Executive Plus začíná na 1.869.000 Kč, anebo na 16 399 Kč bez DPH měsíčně.
Zvýhodnění se týká též nejsilnější verze RX 500h s přeplňovaným čtyřválcem o objemu 2,4 litru spolupracujícím s trakčním elektromotorem, která se chlubí systémovým výkonem 273 kilowattů. Za ní v případě linie F Sport zaplatíte 1.969.000 korun.
U modelu Lexus NX ve výbavě Executive Top příplatek mezi hybridní a plug-in hybridní variantou dosahuje jen 100.000 Kč, stejně tak u modelu RX ve výbavě Executive Plus. Běžně přitom cenový odstup dosahuje 300 tisíc korun.
Ke všem modelům je v rámci Lexus Business Week možné pořídit sadu zimních kol s 50% slevou. Díky tomu je možné ušetřit až 44.950 Kč. Tato varianta je určena pro ty zákazníky, kteří nevyužijí pořízení vozu na operativní leasing Kinto One ani možnosti výkupu svého stávajícího vozu.
Lexus navíc hlásí bohaté skladové zásoby – přes 600 vozů je dostupných okamžitě skladem a dalších 300 již na cestě z Japonska z výroby, zákazník tak nebude na své vysněné auto muset dlouho čekat.
Zdroj: Lexus, video a foto: auto.cz