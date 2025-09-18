Ford Mustang pro rok 2026 dorazil na český trh. Hledat konkurenci je těžké
Legenda mezi sportovními vozy se v Česku prodává od 1.504.900 Kč. Kabriolet, automatická převodovka i verze Dark Horse přidávají další příplatek, ale zachovávají ryzí charakter Mustangu.
Ford Mustang zůstává i v modelovém roce 2026 rebelem s pětilitrovým vidlicovým osmiválcem. Ten má po poslední aktualizaci výkon 328 kW a točivý moment 540 Nm. Objednávková kniha je již otevřená spolu se spuštěným konfigurátorem.
Základní Fastback startuje se šestistupňovou manuální převodovkou na ceně 1.504.900 Kč. Desetistupňový automat vychází na 75.000 Kč a kdo chce cestovat s nebem nad hlavou, musí si za kabriolet připlatit 110.000 Kč. Startuje tedy na ceně 1.614.900 Kč s manuální převodovkou.
Standardní výbava GT zahrnuje infotainment SYNC 4 s 13,2palcovým displejem a prémiovým audiosystémem B&O, 12,4palcový digitální přístrojový štít, vyhřívaná a ventilovaná sedadla, vyhřívaný volant či elektronickou parkovací brzdu s funkcí Drift Brake.
Sportovní charakter podtrhují 19palcová kola, brzdová soustava Brembo a jízdní režimy Track Apps s možností individuálního nastavení. Bezpečnostní sada Ford Co-Pilot360 podporuje řidiče například adaptivním tempomatem, sledováním mrtvého úhlu, asistentem vyhýbacího manévru nebo protikolizním asistentem včetně couvání.
Připlatit si lze 31.000 Kč za černé logo Mustang se sladěnými zpětnými zrcátky, 19palcovými koly a střechou. Bronzová kola a loga vyjdou na 28.000 Kč, sedadla Recaro pro Fastback stojí 51.000 Kč a adaptivní podvozek MagneRide 55.000 Kč. Metalické laky se pohybují od 13.900 Kč (Race Red) po 29.900 Kč za unikátní odstíny jako Fury Orange nebo Vapor Blue.
Specialitou současné linie je provedení Dark Horse více zaměřené na okruhové vyžití. Proto je nabízen pouze pro Fastback, ale zůstala mu volba mezi bytelnější manuální převodovkou Tremec TR-3160 a automatem. Dark Horse začíná na ceně 1.784.900 Kč (1.859.900 Kč s automatickou převodovkou), připlatíte si tedy 280.000 Kč.
Za své peníze dostanete navýšený výkon na 334 kW, výkonnější chladicí systém, adaptivní podvozek, 19palcová kola s pneumatikami Pirelli P Zero a aerodynamický bodykit s pevným křídlem a čtveřicí černých koncovek výfuku. Součástí jsou i designové detaily jako polep kapoty, emblémy Dark Horse nebo titanová hlavice řadicí páky. Ford rovněž nabízí servisní balíčky a prodloužené záruky – například prodloužení na 7 let/200.000 km vyjde na 39.500 Kč
|České ceny Ford Mustang
|Varianta
|Výkon
|Převodovka
|Karoserie
|Cena (Kč)
|GT Fastback
|446 k (328 kW)
|6st. man.
|Fastback
|1.504.900
|GT Fastback
|446 k (328 kW)
|10st. aut.
|Fastback
|1.579.900
|GT Convertible
|446 k (328 kW)
|6st. man.
|Convertible
|1.614.900
|GT Convertible
|446 k (328 kW)
10st. aut.
|Convertible
|1.689.900
|Dark Horse Fastback
|453 k (334 kW)
|TREMEC 6st. man.
|Fastback
|1.784.900
|Dark Horse Fastback
|453 k (334 kW)
|10st. aut.
|Fastback
|1.859.900
Podíváme-li se na rivaly, nejblíže mu jsou BMW M4 a Mercedes-AMG CLE. Mustang je hlavně o osmiválci s manuálem a surovém pocitu za volantem, ostatní až tak neřeší. Prémioví konkurenti sice nabízejí propracovanější palubní techniku a materiály, ale cenově jsou úplně jinde. A navíc bez manuální převodovky. BMW M4 nabízí výkon 353 kW a startuje na ceně 2.496.000 Kč, zatímco Mercedes-AMG CLE jde do boje s hybridem o výkonu 330 kW se 17kW elektromotorem a cenovkou 2.268.750 Kč.
Zdroj: Ford I Video: Auto.cz