Jízdní dojmy: Ford Fiesta ST. Tříválec… Jako fakt?

Je to asi docela kontroverzní krok, vybavit známý hot-hatch tříválcovým motorem, byť jde o patnáctistovku s velice slušným výkonem 147 kW. Taky jsem se divil, taky jsem měl hlavu plnou předsudků. Uklidním vás hned na začátku. Tříválec podle zvuku identifikovat lze, ovšem vlastně jenom uvnitř a ve středním otáčkovém spektru, ve vyšších otáčkách už patnáctistovka krásně prská a typický rachot tříválce celkem spolehlivě překryje. Nejvíce pak samozřejmě v nejostřejším módu track a v prostředním režimu sport. Na normal je tříválec tišší. A zvenku… Však si pusťte kraťoučké video, myslím, že budete velmi pěknou zvukovou kulisou překvapeni podobně jako já. O parádu se stará klapka ve výfuku, její činnost je odstupňována podle zvoleného módu.

Video

Když už jsem u těch módů, ty ovlivňují odezvu na plynový pedál, účinek posilovače řízení, citlivost stabilizace (dá se úplně vypnout) a už zmíněný zvuk. Adaptivní tlumiče Fiesta ST nemá. Zatímco u předchůdce mi hodně chyběly, výchozí nastavení bylo velice ultimativní - na normální české ježdění byla minulá generace moc tvrdá, ta současná je rozhodně komfortnější. Jak jsme se však dozvěděli na tiskové konferenci, stranou rozhodně neměla jít hravost a zábava. Těžko by pánové od Fordu říkali něco jiného… Že by ale i tahle pohodlnější fiesta mohla zůstat velmi řidičským autem, naznačuje přítomnost klasického samosvoru, který je doplněn ještě o přibrzďování. Podobně se doplňuje spojka VAQ a přibrzďování třeba u Golfu GTI Performance.

Zpátky k Fiestě ST – samosvor Quaife (Fordova parafráze Torsenu) je zde za příplatek pětadvacet tisíc a vyplatit by se mohl. V okolí Nice však hodně pršelo a na mokru je přínos klasického mechanického řešení minimálně sporný, nejvíc pomáhá na suchu. To jsem si bohužel nevyzkoušel, stejně tak jsem neměl porovnání s Fiestou ST bez samosvoru. Náš červený kousek byl podle očekávání v promočených podmínkách tupější a v ostrých zatáčkách nedotáčivější, v zatáčkách s lepší adhezí se však Quaife nezapřel a pod plynem Fiestě ST pěkně pomáhal. Zadek při tom lehce sklouzl… Paráda! Toto chování podle všeho podporovala i patentovaná novinka Fordu v podobě zadních pružin vyráběných tvářením za tepla a se směrovým vinutím. Pružiny nejsou vzájemně zaměnitelné a měly by přinést vyšší tuhost bez dopadu na komfort. Počítá se také hmotnostní úspora, podle Fordu ušetří nové pružiny deset kilo. Modrý oválek porovná s Wattovým přímovodem, nové pružiny by tedy měly přinášet podobný efekt – tedy zachytávat příčné síly v zatáčkách. Může být, jak už jsem napsal, hravá Fiesta ST rozhodně je a navíc přináší víc pohodlí.

Hodně se mi líbilo řízení, působilo velmi přirozeně a věrohodně, v nejsportovnějším track módu bylo tuhé tak akorát, je také velmi strmé (z modelů Ford Performance prý dokonce nejstrmější). Skvěle fungovalo i řazení – krátké a přesné dráhy, naprostý ideál.

Den před Fiestou ST jsem strávil pár kilometrů za volantem Fiesty Active. Kdybyste náhodou nevěděli, je to taková ta oplastovaná verze s SUV lookem. Aktivní fiesta disponovala známým litrovým tříválcem EcoBoost a ačkoliv šlo o verzi s výkonem 103 kW, malý ford působil na zakroucených francouzských silničkách dost ospale. Ne tak Fiesta ST. A nejde ani tak o objektivně lepší dynamiku danou vyšším výkonem, to se logicky dalo čekat, nejvíc se mi ale líbila vehemence, s níž patnáctistovka letěla otáčkoměrem. Nejlepší to bylo samozřejmě v módu track, tady byly reakce na plyn neskutečně pohotové. A díky přeplňování a tedy maximu točivého momentu 290 N.m posazenému už k 1600 otáčkám, jste se těchto rychlých a okamžitých reakcí dočkali prakticky kdykoliv. A na rozdíl od mnohých konkurenčních přeplňovaných jednotek dávala patnáctistovka od Fordu pocit, že se ji vyplatí točit až k červenému poli (kolem šesti tisíc). Nad pěti tisíci si připravila ještě malý přídavek – mohlo jít sice jenom o pocit vyvolaný třeba tím drsnějším zvukem (klapku ve výfuku podporují ještě i reproduktory, všechno to však působí velmi věrně)… I kdyby to ale opravdu bylo jenom placebo a výkonové křivky by točivý charakter nepotvrdily, stejně mě to bavilo. A stejně jsem se pokaždé hnal až k omezovači.

Za těch samosvorných pětadvacet tisíc získáte v balíčku ještě Launch Control, který zde funguje jako všude jinde. Tedy plný plyn, pustit spojku a elektronika se sama postará o co nejvhodnější otáčky.

Pochválit bych určitě měl i sedačky a vůbec pozici za volantem. Recara nabídnou hezké boční vedení a stále se v nich dá i pohodlně sedět. A na rozdíl od nedávno testovaného Yarisu GRMN jsem ani nemusel sedět jak na… Židličce, třeba.

Bylo to pár desítek kilometrů, navíc v podmínkách, které samosvornému diferenciálu úplně nesvědčily. Během krátkého svezení bych si ale troufal říct, že bude s Fiestou ST sranda. A že bude univerzálnější a pohodlnější než až moc tvrdý předchůdce. Nad tříválcem pak není potřeba ohrnovat vůbec nic, je objektivně velmi silný, na přeplňovanou jednotku minimálně velmi dobře předstírá točivý charakter, není přehnaně užraný (ostřejší tempo zvládl za devět litrů) a skoro ani nezní jako tříválec. Navíc prý umí vypínat jeden válec a z Fiesty ST je pak tedy jen dvouválec. No… Přechod na dvouválcový režim jsem nezaznamenal, spíš kvůli ostřejšímu tempu, než že by byla změna opravdu tak nepostřehnutelná. Na displeji se každopádně žádná dvouválcová hláška za celou dobu neobjevila.

A Fiesta ST taky velmi dobře vypadá, agresivní je přiměřeně, hlavně v červené je to fešanda. Interiér nové fiesty bych si dovolil považovat za to nejzdařilejší a nejhodnotnější, co aktuálně Ford v Evropě nabízí. Nejlepší dojem samozřejmě dělají nejvyšší výbavy doplněné o příplatkový osmipalcový displej. Dlouho jsem si ve fordu nepřipadal tak luxusně.

Nejsportovnější malý ford můžete už objednávat, nejlevnější Fiesta ST přijde na 522.990 Kč, za pětidvéřovou verzi se připlácí patnáct tisíc. A první kousky dorazí už začátkem června.

Ford Fiesta ST – srovnání s konkurencí Model Ford Fiesta ST Peugeot 208 GTi Opel Corsa OPC Renault Clio R.S. Toyota Yaris GRMN VW Polo GTI Motor 1.5 EcoBoost 1.6 THP 1.6 Turbo 1.6 Turbo 1.8 Dual VVT-i 2.0 TSI Pohon přední přední přední přední přední přední Zdvihový objem [cm3] 1798 1598 1598 1618 1798 1984 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 147/6000 153/6000 152/5800 147/6050 156/6800 147/4400-6000 Točivý moment [N.m/min] 290/1600-4000 300/3000 280/1900-5800 260/2000 250/4800 320/1500-4400 Převodovka 6M 6M 6M 6DS 6M 6DS Max. rychlost [km/h] 232 230 230 230 230 237 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,5 6,5 6,8 6,7 6,4 6,7 Komb. spotřeba [l/100 km] 6,0 5,4 7,5 5,9 7,5 5,9 Pohotovostní h. [kg] 1262 1160 1218 1204 1135 1355 Základní cena [Kč] 522.990 539.000 499.900 586.900 850.000 569.900

Proč aktivně? Proč ne…

Fiestu Active jsem už velice okrajově zmínil, nyní o něco podrobněji. Aby malý hatchback připomínal SUV, je možná zvláštní móda, když si ale své kupce najde… Proč ne. Active navíc vyjíždí na zvýšeném podvozku (proti standardní fiestě narostla světlá výška o 18 mm, o 10 mm se rozšířil také rozchod), jiné jsou třeba pružiny. I na sedmnáctipalcových kolech je pak Fiesta Active velmi pohodlná, troufám si říct, že komfortnější než výchozí model. A ty plastové doplňky… Třeba se budou někdy hodit. Každopádně jsou ještě docela střídmé, někteří konkurenti si na SUV hrají s větším odhodláním, Fiesta Active to nepřehání. Naštěstí.

O litrovém tříválci s výkonem 103 kW jsem už napsal, že mě trochu zklamal mdlejším projevem, čekal bych, že v malé fiestě (i když lehce zvýšené) bude živější. Spotřeba kolem sedmi litrů odpovídá zatáčkovitému profilu tratě. Na mokru jsem si pak mohl zvolit mód pro „kluzký povrch“. Jasně, jakási obdoba pežoťáckého Grip Controlu, ovlivňující činnost stabilizace a protiprokluzu. Kromě „kluzkého povrchu“ je k dispozici ještě eco a normal. Nová Fiesta Active už na český trh dorazila, ve verzi s litrovým tříválcem o výkonu 103 kW se u nás ovšem neprodává, musíte si vystačit se 74 a 92 kW. Nejslabší litr pak koupíte za 377.990 Kč, silnější tříválec je dražší o pětadvacet tisíc. A připomínám ještě další členy aktivní rodinky, lehkého oplastování se dočkal také focus a ka+.