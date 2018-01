Kam se starým benzinem? A může starší palivo poškodit motor?

Skladovatelnost a tedy i použitelnost motorových paliv přesně popisuje norma. Ta říká, že pokud je palivo, konkrétně bezolovnatý benzin ale také motorová nafta, skladováno v uzavřené nádobě za nepřístupu světla a vzduchu a současně při teplotě 10 až 20 stupňů, vztahuje se na něj záruka 24 měsíců ode dne prodeje.

Problém je, že v praxi se jen velmi obtížně podaří splnit podmínky, s nimiž uvedená norma ČSN 656500, pojednávající o skladovatelnosti motorových paliv, počítá. Pokud máte veterána či youngtimera, s nímž jezdíte pouze sezonně a v jehož nádrži zůstal po dobu uložení vozu benzin, uvedené podmínky splněny v žádném případě nejsou.

Vypustit, nebo dotankovat?

Automobilový benzin je směsí uhlovodíků s bodem varu v rozmezí od 30 do 210 stupňů. Pokud benzin zůstal přes zimu v nádrži auta či kanystru, dochází k odpařování těkavých složek, jejichž úbytek může ovlivňovat startovatelnost motoru. Právě s těkavými složkami souvisí fakt, že i u benzinu rozlišujeme tři druhy - letní (třída A), zimní (třída D) a přechodový (třída C1). Mimo jiné se odlišují například tlakem par, který je u zimního benzinu výrazně vyšší.

Dále je potřeba při uskladnění benzínu počítat s tvorbou usazenin. A ty umějí v palivové soustavě nadělat docela paseku. Třeba starší systémy s mechanickým vstřikováním K-Jetronic a jeho deriváty (KE-Jetronic, K-Motronic) jsou poměrně citlivé právě na usazeniny tvořené v případě starých aut s plechovými palivovými nádržemi také rzí. Pokud je nasaje podávací čerpadlo, hrozí jeho poškození. U modernějších aut s plastovými palivovými nádržemi tento problém nehrozí.

Při běžných podmínkách skladování benzínu lze za strop jeho životnosti považovat dobu šesti měsíců. To znamená, že pokud sezonně používané vozidlo na zimu odstavíte a po půl roce opět probudíte k životu, není určitě nutné vypouštět u něj nádrž. Dle normy EN 228 by si měl benzin zachovat své vlastnosti po dobu minimálně třech měsíců.

Sekačka to snese?

Větší problém než benzin, který zůstal v nádrži auta používaného pouze sezonně, tak představuje ten uskladněný v kanystru někde v garáži či sklepě domu. Většinou totiž lidé nevědí, jak je starý. Nalít jej do nádrže moderního auta (třeba s přímým vstřikováním benzínu) nepřipadá v úvahu, stejně jako jej vylít do kopřiv vedle garáže.

Pro lidi je tak nejsnazší jej nějak spotřebovat. Pokud zrovna nepotřebujete odmašťovat třeba části strojů při opravách, tak většinou skončí v nádrži zahradních sekaček, motorových pil či jiných takových zařízení. Mnozí se totiž domnívají, že jednoduchý agregát těchto strojů starý benzin snese lépe než motor moderního osobního auta.

Jenže toto zažité pravidlo je mylné. Obecně vzato jsou totiž malé motory používané v sekačkách, pilách či křovinořezech na kvalitu benzínu možná dokonce citlivější než motory aut. O něco lépe jsou na tom údajně motory v zahradních traktůrcích.

Pokud ve své sekačce se čtyřdobým motorem necháte od loňska benzin, patrně budete mít problém agregát natočit. To je ten méně katastrofický scénář. Horší je, že rozpadem starého paliva může dojít až k zanesení miniaturních kanálků v karburátorech. Motor má pak kolísavý chod a obtížně udržuje volnoběžné otáčky. Někdy může pomoci vyčištění ultrazvukem, ovšem ne vždy. Dle zkušeností odborníků jsou na starý benzin velmi náchylné karburátory u motorů Honda.

Ještě horší může být situace u dvoudobého motoru. U něj se používá směs paliva pro dvoutaktní motory. Benzin se zpravidla míchá s olejem v poměru 50:1, případně 25:1 (benzin:olej). Záleží na výrobci motoru. Ve starém benzinu se však olej správně nerozpustí, což může vyústit až v zadření motoru.

A co nafta?

Benzin tedy stárne, ale co motorová nafta? I v jejím případě platí výše uvedená norma ČSN 656500. Na rozdíl od benzinu však vydrží při dodržení správného skladování déle. Nafta je totiž vcelku stabilní směsí uhlovodíků. K jejím změnám dochází zejména v případě, že ji někdo skladuje na světle nebo při působení vlhkosti. A dále její stárnutí ovlivňuje také přítomnost mikroorganismů. Pokud je nafta skladována tímto způsobem, může být použitelná i po několika letech.

Důležitý je ovšem její skutečný stav. Ten zjistíte pečlivou prohlídkou, při níž se přesvědčíte, zda se u dna nádoby nenachází kal, případně volná voda. Právě toto je obecně největší hrozbou pro vysokotlaké vstřikovací čerpadlo. A dále se zaměřte na mechanické nečistoty (rez aj.). V zimě je se třeba přesvědčit, zda je skladovaná nafta zimní. Jednoduše to lze poznat tak, že při teplotě nižší než 0 stupňů bude letní nafta zakalená.

Ale pozor! Výše napsané platí pouze v případě, že se jedná o naftu bez biosložky neboli FAME. Pokud je FAME přítomno do 7 procent objemu dle normy ČSN EN 590, je doba skladovatelnosti při splnění výše uvedených podmínek maximálně 3 měsíce.

Zbývá odpovědět na otázku, co s benzinem či naftou, kterou už nelze použít. V obou případech lze využít. V případě, že máte trvalé bydliště v dané obci, mělo by to být dokonce bez poplatku. Pozor ale na to, že pokud do sběrného dvora odnesete benzin či naftu, počítejte s tím, že ji budete muset odevzdat včetně nádoby.