Rozhovor s Karolínou Plíškovou: Jak na Wimbledonu šprtala křižovatky

Aby ne, když už má pro řidičské začátky v garáži nový mercedes , a navrch tři porsche coby odměnu za turnaje v německém Stuttgartu.

Přestalo mě bavit být závislá na odvozu od ostatních. Jako sportovec jsem v autě vlastně pořád, ale dlouhou dobu jsem potřebu mobility neřešila, měla jsem totiž ochotné a dobré řidiče – mamku, taťku, manžela. Letos jsem si ale řekla: Dost! Nemusíš je otravovat věčně.

Největší porci zvládnu teď o prázdninách. Na Wimbledon jsem si s sebou vzala testy i učebnici a mezi zápasy šprtala křižovatky a paragrafy. Pak jsem měla nějaké volno, takže jsem docela pokročila. Brzy přijdou turnaje v Americe, po nich bych chtěla autoškolu dotáhnout a od podzimu frrrr – řídit!

Hůř než jízdy. Značek je dost, ostatního biflování taky a já už přece jen pár let nic z učebnic do hlavy nedostávala.

Pro mě ne, cítím se pořád jako náctiletá. Takže žádná změna! A respekt z řízení mám – řekla bych – stále stejný jako před osmi lety. Můžu-li odhadovat, budu jistě patřit mezi klidnější a opatrné řidičky. A to nejen letos v začátcích. Obecně mám cestování autem hodně ráda, rychlou jízdu však přímo nemusím. Hlavní pro mě je v pořádku dojet. To se mi zatím celý život daří.

Kvůli nedostatku času. Jedna jízda, pak na turnaj, po něm jen den volna – vlastně jsem permanentně začínala, a i kdybych se rozkrájela, za rok autoškolu nedodělám. Tak jsem to raději odložila.

Určitě k rodičům. Mamka bydlí v Mělníku, to je z Prahy kousek. A taťka u Loun, což taky není daleko. Obojí do hodinky, na první samostatnou jízdu tak akorát, ne? Navíc u Loun jsem vyrůstala, mám tam oblíbená místa, a tak se tam pojedu se svým prvním autem nostalgicky podívat.

Já jsem si ho vyloženě nevybírala, vzešlo to s dohody se společností AAA Auto, respektive její značkou Mototechna . Přijde mi, že pro mě jde o „kamarádské“ vozidlo. Budí dojem bezpečí, na což ženská vždycky slyší, uvnitř je na mých 186 centimetrů dost vysoké a i zavazadelník mi přijde na ta kila mých tašek a báglů tak akorát.

To ne. Na turnaje v zahraničí nám – tedy mé sestře Kristýně a celému tenisovému týmu – Mototechna poskytla ještě dvě Kie Sportage . Kiu jsem mimochodem vyhrála jako odměnu na turnaji v Koreji, ale domů z Asie jsem ji nedovezla a udala ji tam.

Hlavně ve Stuttgartu. Loni jsem tam dostala porsche – hezké, červené, snad až moc nápadné. Letos jsem za účast obdržela druhé, a protože jsem turnaj vyhrála, tak ještě jedno navrch.

Přesně. Nemám ráda křiklavost, vyznávám spíš decentnost. Černý lak mi přijde na auto nejlepší, vůz s ním vypadá luxusněji a to se mi moc líbí.

Jasně že pamatuji! Byl to Volkswagen Golf mojí mamky. Cestovali jsme v něm týden co týden, jako dnes vidím ty cesty na turnaje po Česku, ale i po Německu či Rakousku. Strávila jsem v něm hodně velkou část života, stal se mým druhým domovem.

Že bych v něm pravidelně spávala, to ne. Ale vybavuji si, že jsme jednou museli zastavit na několik hodin kvůli vánici, takže i jako postel vlastně posloužil.

Zácpy, kolony – to asi každého řidiče. Berou moc času a já opravdu neustále pospíchám. Ale jak jsem zmínila, rychlou jízdu nemusím, takže pak nemám časovou ztrátu z auta jak dohnat. Dál mě dost štvou výmoly českých cest. Projet díru znamená uvnitř vozu zažít opravdový otřes, pokaždé mě to zabolí i za to autíčko. Takže bych sobě i ostatním v Čechách, na Moravě i ve Slezsku moc přála hladké a kvalitní silnice. Takové, jaké znám roky z Rakouska a Německa. Je to ale nejspíš jen zbožné přání, viďte?

Raději mám dálnice. Zatáčky, či dokonce horské serpentiny mi nijak nevadí, špatně se mi nedělá, ale nemůžu pak koukat do telefonu. A to já v autě, tedy na místě spolujezdce samozřejmě, vážně moc ráda!

Tak to se nabízí z toho, co jsem právě řekla: na prvním místě je to nabíječka na telefon. Na ní, tedy na mobilu, jsem opravdu závislačka. Dále hudba. Jako spolujezdec si ji pouštím vždycky a coby řidička to asi budu mít stejné. No a pak žvýkačky a hezká vůně do interiéru. To mi pro začátek bude asi stačit.

Karolína Plíšková