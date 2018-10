Katalánská rallye v cíli: Loebův triumf po letech

Čtyřiačtyřicetiletý Francouz se věnuje rallye pouze příležitostně a podnik MS vyhrál naposledy začátkem května 2013 v Argentině. Druhý skončil na jihu Evropy o pouhých 2,9 sekundy Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a probojoval se na první místo v šampionátu.

V kategorii WRC 2 byl nejrychlejší ve Španělsku Fin Kalle Rovanperä (Škoda Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport. Porazil o 8,5 sekundy českého kolegu Jana Kopeckého, který přijel do Španělska již jako jistý mistr světa WRC 2.

Latvala trhal gumy i naděje

Do závěrečného dne soutěže, ve kterém byly na programu čtyři rychlostní zkoušky (celkem 61,7 kilometru) vstupoval jako lídr Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), ale za sebou měl pětici jezdců, kteří se vešli do časového rozpětí pouhých 16,5 sekundy. Byli mezi nimi i dva aktuálně nejvážnější kandidáti na titul Sebastien Ogier a Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), ale také Sebastien Loeb, který má jiné závodnické aktivity (především MS v rallyekrosu) a letos se objevil v šampionátu teprve potřetí.

Video

A byl to právě multifunkční šampion Loeb, kdo v neděli ráno jako jediný zvolil na osychající trati tvrdé sliky (pneumatiky bez vzorku). Vyhrál RZ15, vyhoupl se do čela a svůj náskok zvýšil po nejrychlejším čase na další erzetě. Před závěrečnými dvěma měřenými testy však stále nebylo nic rozhodnuto, protože prvních šest jezdců se vešlo do 19,8 sekundy.

V takových situacích rozhodují detaily a pověstná smůla či štěstí. Právě velká smůla provázela Latvalu, který měl rychlost, se kterou mohl pomýšlet na vítězství. Po defektu první den se však propadl na deváté místo, odtud se vyšplhal na vedoucí příčku. Ovšem defekt pravého předního kola na předposlední zkoušce (RZ17) ho stál 48,1 sekundy a vyřadil tak ze hry o vítězství i stupně vítězů. „Tenhle sport je nádherný, a když bojujete o vítězství, je třeba riskovat. Bohužel to občas nevychází. Přesto jsem nebyl s autem náramně spokojený a omlouvám se týmu Toyota za to, co se mi stalo na trati,“ řekl Latvala, když v poslední časové kontrole po několika minutách konečně vystoupil z auta.

Francouzi si notovali

Před závěrečnou zkouškou vedl Loeb o 3,7 sekundy před Ogierem, který měl k dobru 3,8 sekundy na svého největšího soka Neuvilla a tomu dýchal na záda s odstupem pouhých dvou sekund Brit Elffyn Evans (Ford Fiesta WRC). Před všemi byl závěrečný měřený úsek v délce 14,5 kilometru, který rozhodoval nejenom o konečném pořadí, ale také o bonusových bodech. Z této bitvy vyšel nejhůře Neuville, který se propadl o jednu příčku, body navíc nezískal a ztratil pozici lídra v šampionátu. „Na cestě byl nějaký kámen, o který jsme v závěru zkoušky udělali defekt pravého zadního kola,“ stěžoval si Belgičan.

Loeb svůj náskok uhájil a v cíli svou radost rozhodně neskrýval. „Je to velká satisfakce, už jsem nevěřil, že ještě někdy dokážu zvítězit. Je to jiné než být devětkrát mistrem světa. Když se vám podaří vyhrát po tak dlouhé přestávce jako mně, tak to v člověku vyvolá velké emoce. V sobotu bylo náročné se dostat na mokré trati do rytmu, ale v neděli jsem si to užíval. Měli jsme informace, že nebude pršet, rozhodli se tomu uvěřit a naše volba byla správná. Na předposlední zkoušce jsme sice udělali na kruhovém objezdu hodiny, ale naštěstí nám tenhle čas v cíli nechyběl. Pokud jde o moji další sportovní budoucnost, je ještě brzo na nějaké přesné vyjádření,“ pochvaloval si Loeb na tiskové konferenci.

Spokojený byl také jeho soupeř a krajan Sebastien Ogier, který v barvách týmu Ford obhajuje loňský titul, ale od příštího roku bude hájit barvy Citroënu. „Sebastienovo vítězství mě nepřekvapuje a moc mu ho přeju. Respektujeme jeden druhého a přejeme si úspěchy,“ řekl Ogier a k situaci v šampionátu dodal: „Celý víkend ve Španělsku jsem se trápil se správnou volbou pneumatik, až poslední den se mi to podařilo trefit. Nikdy jsem se nevzdával šance na získání šestého titulu a teď je tahle šance přede mnou. Čas před odletem na závěrečný podnik v Austrálii strávím s rodinou a myslím, že to bude klidná a ta správná příprava.“

Kopecký zůstal nad věcí

Nejlepší český soutěžní jezdec současnosti Jan Kopecký má letos za sebou šest vítězství v českém šampionátu. K pěti výhrám v mistrovství světa, přidal nyní jedno druhé místo. V cíli se však rozhodně necítil zklamaný. „Určitě najdu na vystoupení ve Španělsku pozitiva. Pořád jde o skvělý výsledek. Před soutěží bych při pohledu do startovní listiny, s ohledem na obrovskou konkurenci, bral jakékoliv umístění na stupních vítězů. Rychlejší byl pouze týmový kolega a díky tomu má Škoda vítězný double, což je opravdu důležité. Líbily se mi především rychlostní zkoušky na šotolině, protože na té jsme v minulosti ztráceli mnohem více. Když to porovnám s Pontusem Tidemandem, dalším týmovým kolegou, kolik zaostával v minulé soutěži ve Velké Británii za Kallem (Rovanperä), tak jsme na tom podle mého soudu byli lépe. A to mě mile překvapilo. Na asfaltu nás bohužel stála hodně času moje špatná volba pneumatik v sobotu odpoledne,“ hodnotil Kopecký svůj výkon.

Za svým týmovým kolegou z továrního týmu Škoda zaostal o pouhých 8,5 sekundy. „Zkoušeli jsme manko smazat a v první nedělní sekci se nám povedlo osm sekund. Před druhými průjezdy jsme změnili nastavení, které bylo dobré na tu poslední erzetu, ale ne na tu předposlední. Byly tam rozdílné povrchy. Kompromis ovšem nebyl ideální a Kalle si pozici hlídal. Poslední erzetu jsme se svezli krásně, vystupujeme z auta s dobrým pocitem,“ dodal český jezdec.

Kopecký si ani po zisku titulu volno neužije. V pondělí letí do portugalského Porta, kde ho v úterý čeká testování a domů se vrátí v noci. V pátek zamíří na slavnostní vyhlašování českých mistrů do Zlína.

Konečné pořadí Katalánské rallye

Jezdci: 1. Loeb, Elena (Fr., Mon./Citroën C3 WRC) 3:12:08,0; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +2,9; 3. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +16,5; 4. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +17,0; 5. Sordó, Del Barrio (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) +18,6; 6. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +1:03,9; 7. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:16,6; 8. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:26,4; 9. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +2:07,0; 10. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:48,2; 11. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta R5) +3:52,0; 12. Rovanperä, Halttunen (Fin./Škoda Fabia R5) +8:39,6 (1. v kategorii WRC 2); 13. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +8:48,1 (2. v kategorii WRC 2); 14. P. Solberg, Gulbaeková-Enganová (Nor./Volkswagen Polo R5) +10:16,2; 15. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Ford Fiesta R5) +10:39,2.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 204 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 201; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 181; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 110; 5. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 102; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 84; 7. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 71; 8. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 73; 9. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 61; 10. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 55; 11. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 54; 12. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 52; 13. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 43; 14. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 17; 16. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 12; 17. H. Solberg (Nor./Škoda Fabia R5) 8; 18. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 19. Griebel (Něm./Citroën DS3 WRC) 4; 20. Tempestini (Rum./Citroën C3 R5) 4; 21. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 3; 22. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 23. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 24. Ingram (Brit./Škoda Fabia R5) 2; 25. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 26. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 27. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Toyota Gazoo Racing WRT 331; 2. Hyundai Shell Mobis WRT 319; 3. M-Sport Ford WRT 306; 3. 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 216.

WRC 2: 1. Kopecký (Škoda Fabia R5) 143; 2. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 111; 3. Rovanperä (Fin./Škoda Fabia R5) 90; 4. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 70; 5. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 56; 6. Andolfi (It./Škoda Fabia R5) 54; 7. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 46; 8. Veiby (Nor./Škoda Fabia R5, Citroën C3 R5) 47; 9. Kajetanowicz (Pol./Ford Fiesta R5) 43; 10. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 41. Bodovalo 39 jezdců.

Vedení v soutěži: Tänak 81; Ogier 65; Neuville 35, Mikkelsen 11; Sordó 10, Loeb 7, Latvala 6, Ostberg 4, Meeke 3;, Paddon 2, Lappi 2; Breen 2; Lappi 1.

Vyhrané RZ: Tänak 62; Neuville 38; Ogier 36; Latvala 20; Lappi 15; Mikkelsen 13; Sordó 10; Loeb 9; Meeke 7; Breen 6; Ostberg 5; Evans 4; Paddon 3; Suninen 3.

Výsledky jsou neoficiální.

Závěrečným podnikem MS 2018 bude Australská rallye (18.-20. listopadu).