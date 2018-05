Kdo může za boom malých SUV? Ford to ví a vyvrací jeden zásadní omyl  

Seat Arona … to je jen hrstka malých SUV, která aktuálně můžete koupit. A další budou postupně přibývat, Volkswagen chystá model T-Cross, Škodovka zase pracuje na nejmenším sourozenci Kodiaqu a Karoqu na základech Fabie.

Právě Modrý ovál nám nyní vysvětluje, co přesně za boomem malých sportovně-užitkových vozů stojí. Celé je to prý dílem generace Z, tedy populace narozené v polovině devadesátých let. Americká automobilka kalkulovala se statistikami z domácího prostředí: generace Z tvoří v USA více než čtvrtinu populace, třetina z těchto lidí už může řídit.

Byť jsou mladí příznivci inovativních řešení a třeba jízdní kola se neostýchají sdílet, v případě aut je to jiné. Hned 92 % výše zmíněných vlastní, případně plánuje vlastnit automobil. To mimochodem vyvrací jeden zásadní mýtus o tom, že mladí nechtějí řídit či vlastnit auta. A podíváme-li se do staršího průzkumu KBB/Autotrader, zjistíme, že většina z tázaných touží právě po malém SUV.

vysvětluje Erich Merkle, obchodní analytik Fordu v USA.

Slova zástupců Fordu potvrzují i čísla z posledních let. Před čtyřmi lety věková skupina od 18 do 24 let koupila 8121 aut subkompaktní třídy, avšak jen 443 z nich byla SUV . V roce loňském lidé ve stejném věkovém rozptylu koupili 3981 takových aut, ale SUV už bylo 2840. V praxi to znamená nárůst o masivních 541 %. A ještě jedna zajímavost: když si mladí šli před pěti lety koupit SUV, po malém sáhla pouhá dvě procenta. Loni už to bylo 11,3 %.