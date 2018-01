Když nestačí normální sklápěč, aneb ty největší dampry z největších  

Dampry s pevným rámem představují velké nákladní automobily, kterou jsou konstruovány při provoz v povrchových dolech. V drtivé většině se jedná o vozidla s dvojicí náprav a vzhledem ke svým celkovým rozměrům relativně krátkým rozvorem náprav, aby bylo dosaženo co nejmenšího poloměru otáčení.

Společnosti, které se vývoji a výrobě pevných damprů věnují, mají ve své nabídce velmi často několik modelových řad od vozidel, určených pro převoz několika desítek tun materiálu až po giganty, jejichž korby pojmou stovky tun nákladů.

Největší dampry pak zcela logicky přitahují díky svým schopnostem a rozměrům nejvíce pozornosti. Největší z těchto vozidel mohou převážet 300 a více tun nákladu, zatímco jejich rychlost se pohybuje mezi 60 až 70 km/h. Nosnost se především u vozidel vyráběných v USA nebo určených pro zdejší trh udává v tzv. krátkých tunách (short tons), přičemž platí, že 1 short ton = 2000 lb = 0,907 tuny. V následujícím textu proto mohou být uvedeny tuny nebo krátké tuny.

BelAZ 75710

Běloruský výrobce BelAZ představil model s označením 75710 v roce 2013 a od té doby je tento stroj uváděn jako největší dampr, který vlastně vytvořil novou kategorii, jejíž nosnost se blíží hodnotě 500 krátkých tun.

BelAZ 75710 je má rozvor náprav 8000 mm, celkovou délku 20.600 mm, šířku 9870 mm a výšku 8150 mm. Pohotovostní hmotnost tohoto monstra je 360 tun a jeho nosnost je 450 tun, resp. 496 krátkých tun.

Pohon zajišťuje kombinace vznětových a elektrických motorů. Základem jsou dva přeplňované šestnáctiválcové motory MTU DD 16V4000 o objemu 65 litrů, z nichž každý disponuje výkonem 1715 kW. Ten nemíří na kola, ale k dvojici generátorů o celkové výkonu 3410 kW. Vyrobená elektrická energie pak míří ke čtyřem elektromotorům umístěným v kolech a každý z nich disponuje výkonem 1200 kW.

BelAZ 75710

Caterpillar 797F

Vrcholem v nabídce damprů značky Caterpillar je model 797F, který byl uveden v roce 2008 a je zmiňován jako největší dampr s mechanickým pohonem.

Caterpillar 797F má rozvor náprav 7195 mm, celkovou délku 15.080 mm, šířku 9529 mm a výšku 7709 mm. Pohotovostní hmotnost se pohybuje kolem 220 tun, zatímco nosnost je 363 tun, resp. 400 krátkých tun.

K pohonu slouží jeden vznětový motor CAT C175-20 objemu 106 litrů, který je přeplňován čtyřmi turbodmychadly a disponuje nejvyšším výkonem 2983 kW. Výkon motor je přenášen přes měnič točivého momentu s uzávěrkou na sedmistupňovou samočinnou planetovou převodovku a pak na diferenciál zadní nápravy.

Caterpillar 797F

Hitachi EH5000AC-3

Hitachi Construction Machinery Co, Ltd. má ve své aktuální nabídce celkem pět základních modelových řad damprů s nosností od 63,5 do 296 tun.

Hitachi EH5000AC-3 je největším z damprů své značky. Vozidla s tímto označením mají rozvor náprav 6150 mm, celkovou délku 15.490 mm, šířku 8610 mm a výšku 7520 mm. Stroj, jehož hmotnost se pohybuje kolem 204 tun má podle materiálů výrobce nosnost 296 tun.

Pohon modelu EH5000AC-3 zajišťuje přeplňovaný vznětový vidlicový šestnáctiválec Cummins QSKTTA60-CE, který z objemu 60,2 litrů poskytuje nejvyšší výkon 2125 kW.

Hitachi EH5000AC-3

Komatsu 980E-4

Komatsu Ltd. patří ke společnostem s nejširší paletou damprů s pevným rámem. V její nabídce figuruje šestice modelů s čistě mechanickým pohonem a osm modelů s dieselektrickým pohonem, jejichž nosnost se pohybuje od 200 až po lehce nad 400 krátkých tun.

Komatsu 980E-4, který byl představen v roce 2016, je aktuálním vrcholem v nabídce značky s rozvorem náprav 6650 mm, celkovou délkou 13.900 mm, šířkou 10.010 mm a výškou 8000 mm. Hmotnost prázdného vozidla se pohybuje kolem 255 tun a jeho nosnost je 369,4 tun, resp. 407,2 krátkých tun.

Dieselelektrický pohonný systém využívá přeplňovaný vznětový osmnáctiválec Komatsu SSDA18V170 o objemu 78 litrů a nejvyšším výkonu 2610 kW ve spojení s generátorem a v kolech umístěných elektromotory z produkce společnosti General Electric.

Komatsu 980E-4

Liebherr T 284

Liebherr v současnosti nabízí tři základní modelové řady svých damprů s pevným rámem a nosností od 100 do 363 tun. Díky nim patří tato společnost mezi výrobce největších a nejvýkonnějších damprů na světě.

Liebherr T 284 se představil v roce 2012 jako nástupce modelu T 282 C s rozvorem náprav 6553 mm, celkovou délkou 15.690 mm, šířkou 8715 mm a výškou 8294 mm. Hmotnost prázdného vozidla je 237 tun a jeho nosnost je podle materiálů výrobce 363 tun.

Dieselelektrický pohonný systém využívá přeplňovaný vznětový dvacetiválec MTU 20V4000 C23 o objemu 95,4 litrů a nejvyšším výkonu 3000 kW, poskytující prostřednictvím generátoru elektrickou energii elektromotorům, umožňujícím dosažení nejvyšší rychlosti 64 km/h. K dispozici je pak i dvacetiválcový motor MTU 20V4000 C22 o výkonu 2720 kW nebo osmnáctiválec Cummins QSK 78 s výkonem 2610 kW.

Liebherr T 284

BelAZ, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery Co, Ltd., Komatsu Ltd., Liebherr, Wheelsage.org, Auto Bild, Auto.cz