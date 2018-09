Kia ProCeed oficiálně: Shooting brake s podmanivým designem nabídne motor 1.6 T-GDI

Letošní rok je u Kie ve znamení mezigenerační obměny modelové řady Ceed. Po únorové premiéře pětidveřového hatchbacku pár týdnů na to následoval kombík Ceed Sportswagon , nyní přichází čas na verzi ProCeed. Se zjednodušením názvu (dosud to byl pro_cee’d) přichází i změna koncepce, místo třídveřového hatche je to dynamicky střižený kombík, inspirovaný stejnojmenným loňským konceptem

Stále však bude chtít být tou nejsportovnější variantou této kompaktní modelové řady, z toho důvodu bude nabízen jen ve variantách GT Line a GT. Proti kombíku se tak neliší jen odlišně zpracovanou zádí, s ostře skloněným zadním oknem, s délkou 4.605 mm a výškou jen 1.422 mm je dokonce také o pět milimetrů delší a o výrazných 43 mm nižší než kombi.

Měnilo se toho opravdu dost, konkrétně s pětidveřovým Ceedem má ProCeed společnou jen kapotu a přední blatníky, změnil se dokonce i sklon A-sloupků nebo nárazník. Okenní linka přímo navazuje na koncept ProCeed. Rozvor náprav 2.650 mm ale zůstává shodný s ostatními karosářskými variantami Ceedu, souvisí s využitím platformy K2.

Kia ProCeed – srovnání rozměrů s dalšími verzemi Ceedu Model ProCeed Ceed Ceed Sportswagon Délka (mm) 4605 4310 4600 Šířka (mm) 1800 1800 1800 Výška (mm) 1422 1447 1465 Rozvor (mm) 2650 2650 2650 Objem zavazadelníku (l) 594 395 625

Vnitřek vychází ze Ceedu, zdůrazňuje však sportovní charakter tohoto provedení. Strop je tak místo šedé látky čalouněn černou, prahy dveří zdobí kovové lišty. Standardem je dole zploštělý sportovní volant, vozy s dvouspojkovou převodovkou dostanou unikátní hliníkové řadicí páčky pod volantem. K dispozici bude několik sedadel, platí však to, že už v základu jsou přední sedačky vybaveny výraznějším bočním vedením.

Zavazadelník poskytne objem 594 litrů, což s ohledem na sportovní charakter ProCeedu je velice slušné číslo, srovnatelné s konvenčními kombíky nižší střední třídy. Kia navíc vyzdvihuje nízkou nakládací hranu, k dispozici jsou i praktické prvky jako zadní sedadla sklopná v poměru 40:20:40, háčky na tašky nebo elektrické ovládaní víka kufru, které otevře zadní dveře při rozpoznání klíčku v blízkosti zádě auta.

Zavěšení se standardně dodávanou zadní víceprvkovou nápravou je shodné jako u běžného Ceedu, oproti sourozencům je však v ProCeedu jedinečně naladěn. Světlá výška klesla o pět milimetrů, tuhost pružin a nastavení tlumičů reaguje na kabinu posunutou více vzad. Kia přitom slibuje perfektní jízdní vlastnosti i pohodlí na dlouhých cestách.

Z motorů budou nabízeny pouze přeplňované jednotky. Základem je benzinový tříválec 1.0 T-GDI (88 kW), který doplňuje čtyřválec 1.4 T-GDI (103 kW). Pro vrcholnou variantu GT pak bude nově nabízen motor 1.6 T-GDI (150 kW), vůbec nejvýkonnější agregát v nabídce aktuálního Ceedu. Ve verzi GT se ho dočká i pětidveřový hatchback. Turbodiesely zastupuje nový čtyřválec Smartstream, aneb 1.6 CRDi naladěný na 100 kW.

Kia ProCeed – technická data nabízených verzí Motor 1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 T-GDI 1.6 CRDi 1.6 CRDi Zdvihový objem [cm3] 998 1353 1591 1598 1598 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 88/6000 103/6000 150/6000 100/4000 100/4000 Točivý moment [N.m/min] 172/1500-4000 242/1500-3200 265/1500-4500 280/1500-3000 320/2000-2250 Převodovka 6M 6M (7DS) 6M (7DS) 6M 7DS

Výbava bude na poměry kompaktů hodně bohatá. K dispozici bude mimo jiné vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná sedadla vpředu i vzadu, adaptivní tempomat s funkcí stop & go nebo ventilovaná přední sedadla.

Výroba nové Kie ProCeed bude v žilinské továrně spuštěna v listopadu, prodej odstartuje v prvním čtvrtletí roku 2019. Shooting brake přitom bude nabízen výhradně na evropském trhu.