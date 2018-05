Kupte si monopost z Maranella, jako jeden z posledních zažil samotného Enza Ferrariho

Do dražby se totiž dostane monopost Ferrari F1/87. Vůz z poslední sezony, kterou sám velký „il Commendatore“ zažil až do konce. V následujícím roce totiž Enzo (ve svých úctyhodných devadesáti letech) zemřel, 6 závodů před koncem sezony.

V aukci půjde o šasi s pořadovým číslem #100, které sedlal italský závodník Michele Alboreto. Monopost je osazen přeplňovaným šestiválcem o objemu 1,5 litru, který v nastavení pro kvalifikaci produkoval i přes restrikce vydané FIA ohromujících 950 koní (708 kW). Pro samotný závod byl pak jeho výkon snížen na „pouhých“ 880 koní (656 kW).

Zajímavostí je, že tento konkrétní monopost nikdy nedosáhl cíle žádné ze čtyř Grand Prix, kterých se zúčastnil (Maďarsko, Rakousko, Itálie, Portugalsko). Spolehlivost tedy nebyla zrovna silnou stránkou typu F1/87.

Vůz v aukci pak bohužel také není v plně provozuschopném stavu. Nestačí tedy jen setřít prach a vyrazit na start tratě v Goodwoodu... Vzhledem k dlouhodobému odstavení je určen spíše k renovaci. I přesto se ale očekává, že se prodejní cena přehoupne, přes tři čtvrtě milionu Euro.

Není to sice zrovna málo, ale jako pocta velkému Ferrarimu to není špatné, co myslíte?