Ferrari Roma Spider má prestižní cenu za design. Jako Škoda Fabia

Německá asociace Red Dot Award udělující ocenění ve světě průmyslového designu opět projevuje nejvyšší formu uznání jednomu z modelů značky Ferrari. Ještě před slavnostním předáním cen 24. června 2024 v Essenu sdružení odhaluje, že prestižní cenu Red Dot: Best of the Best (tedy nejlepší z nejlepších) v kategorii produktovém designu získá Ferrari Roma Spider.

Nejnovější Spider s motorem V8 twin-turbo vepředu a klasickou plátěnou střechou nicméně není jediným Ferrari, kterému se dostalo chvály. Standardní ocenění Red Dot si v letošním ročníku odneslo řádně ostré SF90 XX Stradale a jednokusový speciál KC23, který značka postavila pro významného klienta na základě závodního modelu 488 GT3 Evo.

Za posledních 10 let už Ferrari posbíralo 29 ocenění Red Dot. Žádná další automobilka dosud takového počtu od zavedení ankety v roce 1955 nedosáhla. Vrcholné ocenění Red Dot: Best of the Best si loni odneslo SUV Purosangue a koncept Vision Gran Turismo, v předchozích letech pak modely FXX-K, 488 GTB, J50, Monza SP1 či Daytona SP3.

V cenách za design každopádně najdeme i českou stopu. Také Škoda v minulosti zazářila v kategorii produktového designu. Přesněji si cenu Red Dot Award odnesla už třikrát Škoda Fabia (2008, 2015, 2022) a také Octavia (2006, 2017, 2020), zatímco v roce 2021 dostal ocenění rovněž Enyaq iV. Dohromady už Škoda v průběhu let posbírala 17 „červených teček“.

Ocenění Red Dot Award uděluje asociace doslova tisícovkám produktů každý rok. Letos jde o 70. ročník prestižních cen. V kategorii produktového designu se objevují nejen vozidla, ale také nábytek, spotřební elektronika, kuchyňské příslušenství, obalový design a materiály, ruční nářadí nebo třeba hračky pro děti.