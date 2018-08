Lada Xray Cross: Ruský Scout je schopnější a prostornější než dosud

Crossover Lada Xray je spolu s kompaktní modelovou řadu Vesta zástupcem nové generace vozů značky z Toljatti. Od jeho příchodu na trh v roce 2016 automobilka postupně rozšiřuje jeho nabídku, loni tak nabídla „luxusní“ variantu Xray Exclusive , letos pak došlo na „terénní“ verzi ve stylu všech těch Allroadů, Scoutů nebo Alltracků. Jmenuje se Lada Xray Cross a debutuje dva roky po konceptu naznačujícím její příchod, a to na právě probíhajícím autosalonu v Moskvě.

následuje další modely značky s tímto označením, z nichž přebírá i svůj charakter. Crossover ruské automobilky je tak ještě schopnější při jízdě mimo zpevněné cesty než dosud, mimo jiné díky zvýšené světlosti ze 195 mm na 215 mm.

Automobil se navíc dočkal oplastované karoserie, díky přepracovanému nárazníku tak Xray Cross vypadá drsněji než výchozí varianta. Nová jsou též 17palcová kola.

Designérské změny asi 4,2 metru dlouhého crossoveru přitom nezůstaly jen u exteriéru. Přední sedadla dostaly nový rám, díky němuž mají cestující vzadu o 25 mm více místa pro nohy než dosud. Interiér navíc oživují oranžové detaily, jasná barva se objevuje na palubní desce i čalounění sedadel.

Novinkou výbavy je výškově nastavitelný vyhřívaný volant s věncem čalouněným ekokůží. Na středovém panelu si zase můžete všimnout otočného ovladače Lada Ride Select, který umožňuje zvolit jeden z pěti nabízených jízdních režimů. Vedle výchozího módu (ESC On) je tu sportovní režim s citlivější reakcí na plyn a elektronikou umožňující větší prokluz kol a tři různé módy do terénních podmínek – režimy sníh, písek a ESC Off, které však fungují maximálně do rychlosti 54 km/h.

Motor je nabízen jediný. Ladu Xray Cross pořídíte výhradně se zážehovou osmnáctistovkou o výkonu 90 kW a točivém momentu 170 N.m, která je spárována s manuální převodovkou.

Lada Xray Cross každopádně není jediná novinka výrobce z Toljatti na letošním moskevském autosalonu. AvtoVAZ se na domácí výstavě dále prezentuje modernizovanou modelovou řadou Granta , kterou nově doplňují kombík a hatchback, a především konceptem 4x4 Vision , naznačujícím, jak by mohl vypadat nástupce Lady 4x4, kdysi známé jako Niva.