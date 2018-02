Lancia Medusa: Zapomenutý supersport se čtyřmi dveřmi  

Tradice automobilových výstav v italském městě automobilů, v Turíně, existovala předlouhých 102 let, samozřejmě s přestávkami, vynucenými třeba oběma světovými válkami. V roce 2002 se autosalon přesunul do Boloni. Jakoby to byl začátek úpadku italského automobilového průmyslu... Po dlouhá desetiletí existující designové domy začaly najednou zanikat, či byly skupovány automobilkami, což ovšem znamenalo výrazné omezení ve tvůrčí svobodě jejich designerů. Hlavním důvodem bylo nepochybně šetření automobilek, které než aby svěřily výrobu svého exkluzivního modelu některému z designových domů, si takové auto raději vyráběly samy. Příkladem může být kupé od Peugeotu, kdy 406 Coupe vznikalo u Pininfariny, zatímco jeho nástupce, model 407 Coupe, se již vyráběl ve Francii v Rennes po boku se sedanem a kombi SW.

V roce 1980 ale byl výše uvedený úpadek v nedohlednu, takže karosáři mohli směle tvořit a následně prezentovat své koncepty. Jedním z nich byla ve zmíněném roce Lancia Medusa. Na svědomí ji mělo studio Ital Design, jemuž vévodil slavný Giorgeto Giugiaro. Dodnes zajímavě řešený hatchback (nebo liftback?) střední třídy dlouhý 4405 mm, široký 1813 mm, ale vysoký pouhých 1263 mm vynikal dodnes pozoruhodnými tvary, které přinesly vynikající aerodynamiku, charakterizovanou koeficientem čelního odporu vzduchu 0,263.

K tomu přispěla velice plochá přední část karoserie, která musela být z toho důvodu osazena takzvanými spícími světlomety (alias). A dále skla čtyř bočních dveří, posunutá extrémně k vnějšímu obrysu karoserie. Byla pevná, spouštět bylo možné pouze část jejich plochy, podobně jako u některých supersportovních automobilů. Na levé straně vytvořili tvůrci zpětné zrcátko, pravé chybělo, což ale nebyla chyba, neboť to odráželo tehdejší zvyklosti.

Znáte Lancii Montecarlo?

Italské designové studie automobilů téměř vždy využívaly mechaniku z běžných modelů různých značek. A to nejen těch italských, ale třeba také BMW. V případě Medusy zvolil Ital Design coby technický základ Lancii Betu Montecarlo na některých trzích nazývanou Scorpion. A právě toto určilo vzhledem ke karoserii nezvyklou koncepci pohonného ústrojí. Tedy motor před zadní poháněnou nápravou, ale karoserie se čtyřmi bočními dveřmi. Opravdu na světě není moc aut, které by toto nabízely. Ano 2+2místná koncepce je s motorem uprostřed spojitelná bez problémů, jak dokazuje třeba Ferrari Mondial, ale se čtyřmi dveřmi?

Beta Montecarlo je velmi zvláštním vozem. Vyráběla se totiž nadvakrát, navíc u Pininfariny, který vůz také navrhl. A sice v letech 1975 až 1978 a posléze po pauze opět od roku 1980 do 1981. Sice má v názvu „Beta“, avšak s tímto vozem toho věru moc společného nemá, samozřejmě s výjimkou pohonu. Montecarlo mělo být dražší alternativou k Fiatu X1/9, který má tutéž koncepci. Ten byl ovšem obchodně nesmírně úspěšný, zatímco Montecarlo byl propadák. Celkem vzniklo jen 7798 vozů. Jedním z důvodů nezájmu o vůz byly motory. V Evropě 2,0 litr, v USA osmnáctistovka, které zjišťovaly jen průměrnou dynamiku na to, o jaké se jednalo auto.

Pod zadní kapotou vozu se ukrýval zmíněný dvoulitr s výkonem 88 kW a maximálním točivým momentem 170 N.m. Na zadní poháněnou nápravu se přenášely přes pětistupňovou ručně řazenou převodovku. Medusa jak už to u podobných aut bývá, nepřekročila stádium konceptu.