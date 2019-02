Leden 2019 na Veterán.auto.cz: Kontrasty z Evropy a Ameriky

Ne všechny letecké továrny musely změnit obor po druhé světové válce, Aero doktora Kabeše k tomu bylo přinuceno poklesem poptávky už koncem 20. let. Dalším vývojem Enky Břetislava Novotného vznikl první automobil této značky, jednoválcový typ 500. Přezdívkuzískal podle charakteristického cinkání při spouštění motoru. Brzy jej vystřídaly výkonnější 662 a dvouválcové. Uspěly i při náročných dálkových jízdách po Evropě a Africe, a to nejen na čas. Aerovky prvních tří modelových řad jsou dodnes velmi oblíbené mezi veteránisty, původním majitelům většinou sloužily dlouhá léta, vždyť šlo o nejlevnější auta předválečného československého trhu a přežilo jich poměrně dost.

Chevrolet Biscayne byl původně konceptem pro výstavu Motorama 1955. Sériové full-size sedany ročníku 1958 s ním neměly kromě zeměpisného jména nic společného. První generace představovala americkou klasiku s řadovými šestiválci 3,9 l a V8 4,6 a 5,7 l. Během krátkého života se dočkala levnějších verzí včetně dvoudveřové užitkové i prodloužení rozvoru. Modely 1959 dostaly kapkovité koncové reflektory. Kromě USA a Kanady se Biscayne vyráběl (respektive montoval) i v Austrálii. Na úvodní řadu navázaly další tři stejného jména, ta poslední skončila v polovině 70. let.

Mercedes-Benz SL generace R129 nebyl typickým sportovním vozem, na to vážil příliš mnoho. Šlo o luxusní vůz na rychlé překonávání dlouhých vzdáleností, i když měl stahovací plátěnou střechu nebo fešácký hliníkový hardtop. Dovnitř se s veškerým komfortem vešli jen dva, zadní nouzový prostor sloužil spíše zavazadlům. V roce 1989 zaujala, jak se jí říkalo, vystřelovacím ochranným obloukem. Pod kapotou se postupně dostaly řadové i vidlicové šestiválce a V8 objemů 2,8-7,3 l. Prošla dvěma decentními omlazovacími kůrami. Patřičně se na níladiči včetně AMG, které Daimler-Benz ještě nevlastnil, postupně ho skupoval. Série R129 vydržela ve výrobě dlouhých dvanáct let, což je na auto z 90. let minulého věku a západní Evropy unikátní.

Nejen General Motors, ale i Ford měl slabost pro jména amerických měst a letovisek. Samostatná řada Monterey luxusní divize Mercury debutovala v roce 1952 a dočkala se do sezóny 1974 sedmi generací. První tři postupně narůstaly (z 5,14 na 5,36 m), měnily se rovněž jejich tvary v souvislosti s rychlým vývojem módy amerických silničních křižníků. Zatímco baculatou první poháněl vidlicový osmiválec 4,2 l, u třetí s ploutvemi byl vrcholem sedmilitr. Karosářské varianty zahrnovaly sedany, hardtopy bez středních sloupků, kabriolety, ale zpočátku i kombi. Veřadě tedy bylo na výběr.

Německý Messerschmitt byl právě jednou z těch firem, která musela hledat po krvavém druhoválečném konfliktu náhradní výrobní program. Našel jej v minivozítkách . Tříkolky prosluly tandemovým uspořádáním sedadel za sebou, odklopným krytem kabiny a ovládáním řídítky, později. První jednoválcové modely KR175 neměly zpátečku, startovaly se lankem a jediný pedál ovládal brzdy. Vystřídaly je silnější dvoustovky. Konstruktér Fritz Fend v polovině 50. let celou továrnu koupil a vozítka vyráběl dále jako FMR. Vrcholem nabídky byl čtyřkolový dvouválcový Tg500, po protestech firmy Krupp musela změnit firma logo i název tohoto modelu, původně se jmenoval Tiger.

Aero 500, 662 a 1000: Cililink má 90

Před devadesáti lety se v pražských Vysočanech začal vyrábět malý lidový automobil Aero 500, poháněný jednoválcovým dvoutaktním motorem. V letech 1931 až 1934 vznikaly výkonnější dvouválcové modely 662 a 1000. Jen několik měsíců po vzniku Československé republiky, 11. ledna 1919, založili pánové Merta, Kouřil a JUDr. Kabeš továrnu na výrobu letadel. K prostorách na starém výstavišti v Praze-Holešovicích přidali bývalý...

+

Chevrolet Biscayne (1958–60): První generace

Velké sedany Biscayne, levnější verze modelů Bel Air a Impala, vyráběl Chevrolet ve čtyřech generacích od roku 1958. Poháněly je řadové šestiválce a motory V8. „Full-size“ modely produkované od roku 1958 dostaly jméno podle konceptu postaveného v roce 1955 pro putovní výstavu Motorama. Zajímavou čtyřdveřovou studii se střechou bez středových sloupků (hardtop) poháněl nový vidlicový osmiválec Chevrolet 265...

+

Mercedes-Benz SL (R129): Roadster princezny Diany

Před třiceti lety potěšila německá automobilka Daimler-Benz zájemce o sportovní roadstery třídy SL (Sport Leicht) už čtvrtou generací. SL-Klasse založil legendární šestiválcový „Gullwing“ 300 SL, vyráběný v letech 1954–57 jako kupé s křídlovými dveřmi (W194) a v období 1957–63 jako roadster (W198). Druhou generací byla známá „pagoda“ 230–280 SL (1963–1971), kterou na dlouhý čas (1971 až 1989) vystřídaly roadstery SL (R107)...

+

Mercury Monterey (1952–1958): První tři generace

Mercury Monterey byl „full-size“ automobil s pohonem zadních kol motory V8, který vyplňoval mezeru mezi levnými vozy Ford a luxusními modely Lincoln. Automobilku Mercury založil v roce 1938 Edsel Ford, jediný syn Henryho Forda, jako součást divize Lincoln-Mercury koncernu s modrým oválem ve znaku. Značka měla za úkol překlenout cenovou mezeru mezi levnými fordy a luxusními lincolny. Od roku 1952 začala nabízet dva...

+

Messerschmitt KR175 a KR200: Kabinenroller

Dvoumístná vozítka KR175 s bublinovou kabinou vyráběl Messerschmitt od roku 1953. V roce 1955 je nahradil KR200 se silnějším dvoutaktním jednoválcem. Po skončení druhé světové války naráželo obnovení produkce osobních automobilů na řadu překážek. V Německu, které bylo válkou nejvíce poškozeno, se hledalo nouzové řešení v podobě malých vozidel, poskytujících lepší ochranu cestujících a větší pohodlí než motocykl...