Lexus LS pravděpodobně nahradí šestikolové MPV. Koncept už je na světě
Lexus v upoutávce naznačil koncept šestikolového MPV s pracovním názvem Discover. Cíl je jasný: převést myšlenku „šesti lidí/šesti kol“ do silniční reality a ukázat, že značka nechce nikoho napodobovat, ale objevovat nové možnosti.
Toyota mění strategii uvnitř skupiny. Značka Century má upevnit pozici pomyslného vrcholu luxusu, což Lexusu rozvazuje ruce pro nové odvážné projekty. Co si pod tím máme představit? Třeba studii šestikolového MPV s interním názvem Discover, které se objevuje v upoutávce před japonským veletrhem mobility v Tokiu. Jak název napovídá, Lexus nechce nikoho napodobovat, ale objevovat nové možnosti.
Koncept je ztělesněním myšlenky přivést na silnice šestimístné, šestikolové MPV s luxusním interiérem. Díky koncepci čtyř menších kol vzadu by se mohl interiér ještě zvětšit. To poskytuje pohodlnější zázemí v případě tří řad sedadel, nebo nové možnosti v luxusních provedeních, kdy jsou vzadu jen dvě velká křesla. Design vozu je moderní, ale zároveň jednoduchý. Vidíme výrazně vertikální LED světlomety, které přinesou výrazný grafický podpis. Proporčně je vše podřízeno vnitřnímu prostoru, v tomto duchu vyniká i nízká silueta usnadňující nastupování.
V otázce přenesení konceptu do sériové podoby je vedení zdrženlivé. Na jednu stranu podotýká, že současná podoba je pouhou studií. Na druhou přiznává, že to se šesti koly myslí vážně a chtějí tuto koncepci dotáhnout do konce – zřejmě do funkčního prototypu. Teprve potom se ukáže, zda jde o životaschopnou cestu, protože vyvinout takový podvozek není nic jednoduchého. Ačkoli v případě elektrického pohonu, o němž padla nepřímá zmínka, by to takový problém být nemusel. Uvidíme, zda se vůz stihne připravit na již zmíněný veletrh.
Pokud jde o finální označení, často se zmiňují písmena LS, která by se „uvolnila“ po závěrečné sérii limuzíny LS Heritage, jež je na americkém trhu dostupná pro modelový ročník 2026 v omezeném počtu 250 kusů. Poté její výroba definitivně skončí. V případě MPV se označení LS přímo nabízí, protože by automaticky fungovalo nad současným LM. To je dostupné také na českém trhu s cenovkou od 3.290.000 Kč za sedmimístné a 3.990.000 Kč za čtyřmístné provedení.
V rozhovoru také padlo téma rozšíření aktivit Lexusu i mimo automobilový průmysl, například směrem k lodní dopravě. Hovořilo se o lodích i o myšlence budovat půjčovny.
Zdroj: Lexus I Video: Lexus