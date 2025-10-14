Toyota mění strategii luxusní divize Century. Nový koncept přináší mnoho otázek
Nižší profil, ostře řezané světlomety, zkosené čelní okno – vizuálně nejodvážnější model Century dosud. Vstup do sériové výroby byl potvrzen, detaily přijdou později.
Toyota se vrhá vstříc novým výzvám, přičemž tentokrát zvolila místo postupného zveřejňování dílčích tiskových zpráv formu skupinového živého přenosu. Účastnili se ho například Akio Toyoda, předseda představenstva Toyoty, Simon Humphries, ředitel značky Toyoty i Lexusu, Takeshi Nozoe, autor reklamy pro Lexus, a řada dalších.
Společně probírali pětici klíčových projektů, přičemž k nejzajímavějším patří nový vůz luxusní odnože Century. Při vyslovení tohoto názvu se většině vybaví černá honosná limuzína a od roku 2023 také klasické velké SUV. Century je vnímáno jako součást Toyoty, přičemž na autosalonech často sdílí výstavní plochy.
Právě to chce automobilka změnit a prezentovat ji jako samostatnou značku s ambicí mezinárodní působnosti. K tomu potřebuje nový „halo“ model, který posune image novým směrem. Tím má být právě prezentované SUV-kupé. Zatímco cestující v limuzíně i SUV mívají šoféra, nové SUV-kupé s výrazně nižší siluetou si bude panstvo pravděpodobně řídit samo. Alespoň se to dá odvodit ze šikmé zadní střechy, která vzadu asi nenechá mnoho místa. Ve srovnání se současným SUV působí koncept dynamičtěji, ať už ostře řezanými, úzkými světlomety, výdechy v kapotě nebo zkoseným čelním oknem.
Zajímavé je pojetí otevírání dveří posuvem vpřed, což v kombinaci s absencí středového sloupku přináší snadnější přístup do zadní části. Bonusem je nepřerušené prosklení. Samostatné fotografie interiéru nejsou k dispozici, ale vidíme náznaky hranatého volantu a poměrně jednoduchého sedadla.
Upoutávka začíná černobílými scénami původní limuzíny z roku 1967, přičemž nový vůz do tohoto světa přináší moderní barvy. Toyota věří, že Japonci jej budou vnímat s národní hrdostí jako „one of one“.
Japonci mají specifický výraz pro něco jedinečného, co tvoří vlastní třídu a nelze to porovnat s ničím jiným. Je otázkou, zda jde o marketingový výrok, nebo můžeme očekávat například divizi zakázkových úprav, jako má třeba Bentley, jež je jedním z hlavních konkurentů.
Případně se může jednat i o jednorázovou kreaci pro VIP klienta. Tím by ale záměr dostat Century na globální trhy utrpěl, protože kombinace limuzíny a dvojice SUV má potenciál. Jasněji bude koncem měsíce, kdy se vůz ukáže na japonském veletrhu mobility.
Zdroj: Toyota I Video: Toyota