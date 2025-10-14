Americký elektromobil za 600 tisíc? Místo Tesly jej uvedla tradiční automobilka
V Evropě se už první elektromobily dostaly pod hranici 600.000 Kč, v Americe se k ní teprve začínají blížit. Novým nejlevnějším modelem s elektrickým pohonem na tamním trhu je novinka od největší americké automobilky General Motors.
V roce 2016 Chevrolet uvedl elektrický model Bolt, který navazoval na dřívější bateriovou verzi malého modelu Spark. Dočkali jsme se jej i v Evropě, kde jej prodával Opel jako Ampera-e. Bolt byl nejlevnějším elektromobilem v Americe a vyráběl se do roku 2023. V posledních třech letech jej doplnila také SUV varianta nazvaná Bolt EUV, která také skončila v roce 2023.
Před pár dny se ukázala druhá generace elektrického boltu, která sice nemá přídomek EUV, ale karoserií typu SUV zjevně navazuje na zvýšenou variantu. A to i vzhledem, který vypadá jako větší facelift předchůdce než zcela svébytný model. Pohled na bok vozu a detaily skeletu ukazuje, že přesně toto se velmi pravděpodobně i stalo. Stejný je ostatně i rozvor 2675 mm a celková délka 4305 mm se liší jen o pár mm.
Podobný je i interiér, který vyznává stejný koncept se zapuštěným displejem multimédií, vše je ale trochu větší a uhlazenější. Příjemné každopádně je, že i novinka si nechala vlastní panel klimatizace a dalších pár tlačítek. Pohled do interiéru ukazuje, že auto rozhodně není stísněné a má i obstojný kufr.
Baterie si ponechala stejnou kapacitu 65 kWh, má ale být nová a s chemií LFP, dojezd je 410 kilometrů. Zásadní změnou je nabíjení, které předchůdce zvládal maximálně 55 kW, zatímco novinka posílila na 150 kW. Z 10 do 80 % se takto nabije za 26 minut, auto už má standardně nabíjecí konektor NACS, který původně uvedla Tesla. Elektromotor pohánějící přední kola posílil jen decentně, ze 149 kW na 157 kW.
Cena úvodní edice je 29.990 USD, což je v přepočtu 630.000 Kč. Později se přidá také levnější standardní výbava LT, která vyjde na asi 609.000 Kč. Tím se stane nejlevnějším elektromobilem v USA, kterým je dnes třetí generace Nissanu Leaf. Ten ve standardní verzi vyjde na stejných 29.990 USD jako úvodní edice boltu. Nad nimi je elektrický Hyundai Kona, který v USA vyjde v přepočtu na 692.000 Kč, velmi podobně jako v Česku.
S novým boltem se asi v Česku v dohledné době nesetkáme. GM se z Evropy téměř úplně stáhlo a pouze pomalu se vrací na pár vybraných trhů. Vedle Chevroletu Corvette zde totiž nabízí elektrické cadillacy. Jenže dlouho nebude v nabídce ani ve Spojených státech. Chevrolet totiž při uvedení potvrdil, že novinka bude pouze limitovanou edicí. Minulá generace s přídomkem EUV ostatně v nabídce vydržela necelé tři roky.
