Martin Vaculík a největší expert na BMW i3 v Česku: Zhoršil spalovací motor spolehlivost elektromobilu?
Minule jsme vám slibovali, že dílů o BMW i3 bude více. Dnes jsme si pro vás připravili ten druhý.
Minule jsem vám představil BMW i3 ve verzi s prodlužovačem dojezdu REX. Vysvětlili jsme si, jak funguje, a že pokud nechcete na delších cestách nabíjet, zvládnete je za zvuku spalovacího dvouválce v zádi, který je schopen vyrábět 23,5kW elektrického výkonu.
Ve dnešním díle zavítáme za Zdeňkem Havrlíkem coby největším českým expertem na BMW i3. Ukážeme si diagnostiku na dálku, vzhledem k roku vzniku auta zcela nevídanou. Budeme se bavit o hermeticky uzavřené nádrži, potřebě jejího odtlakování před tankováním a komplikacích, které z toho mohou plynout.
Připomeneme si i některé obecné závady BMW i3 a poradíme, jak jim předcházet. Mezi nejzajímavější patří zatékání do interiéru, na které mohou trpět kusy se střešním oknem. I u BMW i3 tak platí, že zájemci o bezproblémovou funkci by měli hledat kusy bez elektrického střešního okna.
Zabývat se budeme též problematikou dvanáctivoltového startovacího akumulátoru, který je překvapivě asi nejproblematičtější součástí většiny moderních elektromobilů. Věděli jste, že i u zcela mrtvého a nekomunikujícího BMW i3 je možné dobít 12V akumulátor prostě připojením auta k nabíječce? Že je zde integrovaná malá, stále napájená nabíječka, která začne krmit 12V okruh, i když vůbec nedošlo k probuzení vozu?
Takových zajímavostí je ve dnešním videu určitě více.
Zdroj: Autorský text