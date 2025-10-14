Podobné, ale jiné. Líbí se vám více spalovací, nebo elektrické Audi A6?
Dvě Audi A6. Dva elegáni, oba s logem čtyř kruhů, oba s nízkou siluetou, výraznými světly a precizními detaily typickými pro značku Audi. Jenže pod hladce navrženými karoseriemi se skrývají dvě naprosto odlišné technické filozofie.
Audi se rozhodlo, že rozdíl mezi elektromobilem a klasickým vozem už nebude na první pohled zřejmý. Oba modely A6 patří do stejné designové rodiny – sdílejí světelný podpis, proporce i obecné linie karoserie.
Při bližším pohledu je však patrné, že obě verze ve skutečnosti nesdílejí žádný hlavní panel karoserie. Každá stojí na úplně jiné technické platformě, a tomu odpovídají i proporce a detaily. Která se vám líbí víc?
A6 e-tron (tmavě šedá) má uzavřenější masku s hladkými, aerodynamicky čistými tvary. A dělené přední světlomety s tenkou horní LED linkou pro denní svícení. Naproti tomu spalovací A6 (černá) používá tradiční, větší a otevřenou masku, která prozrazuje spalovací motor. I tvar světlometů má konzervativnější.
Zezadu obě auta spojuje souvislý pás dynamických OLED světel a výrazně rozšířené boky, které dodávají vozu rozkročený postoj. Kontroverzní jsou pouze zadní svítilny spalovací verze, respektive svislá část brzdovek pod jejich vnějším okrajem. Spalovací verzi jinak zezadu prozradí jen výfuky, které jsou v případě benzinové V6 (na foto) opravdové, žádné atrapy.
Pod povrchem podobnost končí
Elektrická A6 e-tron stojí na zbrusu nové platformě PPE (Premium Platform Electric), kterou sdílí třeba s Q6 e-tron. Nabízí 800voltovou architekturu, rychlé nabíjení výkonem až 270 kW a dojezd až přes 600 km. V nabídce jsou jak verze s pohonem zadních kol, tak quattro s dvěma elektromotory.
Spalovací A6 (generace C9) je zase prvním modelem postaveným na zcela nové platformě PPC (Premium Platform Combustion), která vznikla výhradně pro moderní spalovací a plug-in hybridní pohony. Nabídka motorů sahá od čtyřválcových jednotek 2.0 TDI a 2.0 TFSI s mild-hybridní technologií až po varianty V6.
Interiér a technologie
Uvnitř obě verze A6 působí velmi podobně – kombinují digitální přístrojový panel, centrální dotykový displej infotainmentu a luxusní materiály typické pro vyšší třídu Audi. Zásadní rozdíl se ale skrývá pod povrchem.
A6 e-tron využívá nejnovější elektronickou architekturu E³ 1.2, která přináší rychlejší datovou komunikaci, podporu online aktualizací (OTA) a uživatelské rozhraní MMI nové generace, známé z modelu Q6 e-tron. To nabídne například rozšířenou realitu, kdy řidič vidí zvýraznění překážek přímo na head-up displeji.
Spalovací A6 staví na obdobném konceptu, avšak s jiným uspořádáním ovládacích prvků a klasickými detaily, které zachovávají tradičnější ergonomii a pocit známý dlouholetým zákazníkům značky.
Pokud vás zajímá úplné srovnání, určitě stojí za přečtení aktuální Svět motorů č. 42/2025. Kolegové mimochodem změřili i zrychlení z 0 na 200 km/h, takže přesně víme, v jaké rychlosti dožene spalovací A6 V6 TFSI (270 kW) elektrickou A6 e-tron (315 kW).
Nyní v anketě rozhodnete o svém favoritovi vy, čistě na základě designu exteriéru.
Zdroje a foto: autorský text, Audi, Svět motorů