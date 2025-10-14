Češi stále více kupují elektromobily. Na co si dát při koupi ojetiny pozor?
Elektrická auta stále více lákají také kupující ojetin. Těch nově prodaných u nás je však málo, takže nezbývá než je dovážet coby ojeté.
Donedávna byl trh s elektromobily záležitostí téměř výhradně primárního trhu. Jak se ale mění vnímání elektrických aut širokou motoristickou veřejností, roste zájem o koupi. Jenže nové elektromobily jsou stále dost drahé, takže mnozí se uchylují ke koupi ojetiny.
Jak uvádí Sdružení ochrany vlastníků automobilů (Sova), jen za prvních sedm měsíců bylo v Česku nově registrováno téměř 8000 bateriových elektroaut. To znamená meziroční nárůst o 60 procent. V prodeji nových elektromobilů dále posiluje domácí Škoda, je zastoupena podílem 35,4 procenta. Jinak řečeno, více než každý třetí nový elektromobil má logo okřídleného šípu. Až dosud trhu elektroaut dominovala Tesla. V letošním roce klesl její podíl na trhu na přibližně 15 procent.
Spolu s růstem trhu nových elektromobilů roste také jejich sekundární trh. Aby byly uspokojeny požadavky kupujících, je třeba ojeté elektromobily dovážet. Jen za prvních sedm měsíců letošního roku bylo do české kotliny dovezeno 4636 ojetých elektroaut. Představuje to podíl 5,4 procenta z celkového počtu dovezených ojetin. Jinak řečeno, na každé dva nové prodané elektromobily připadá zhruba jeden dovezený ojetý. A právě koupě dovezeného elektromobilu s sebou nese zvýšené riziko.
„V segmentu ojetin je nutné být velmi opatrný. Ojetiny dlouhodobě tvoří přibližně 75 % všech prodaných aut v Česku a tento trend se nyní začíná projevovat i u elektromobilů. S rostoucím počtem elektrovozů na trhu proto roste i riziko, že lidé koupí vůz se skrytými vadami, zejména v oblasti baterie a elektroniky,“ upozorňuje v tiskové zprávě předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý.
Největší riziko představuje kromě neodborných oprav po nehodě trakční baterie. Její skutečný stav lze ale diagnostikou spolehlivě prověřit. Právě baterie bývá největší strašák z důvodu její ceny, která mnohdy představuje značnou část pořizovací ceny nového auta. Na druhou stranu kapacita akumulátoru klesá postupně, což vede ke zkracování dojezdu na jedno nabití. Obyčejně to neznamená, že by bylo vozidlo nepojízdné.
Něco jiného je však mechanické poškození akumulátoru třeba z důvodu prodělané nehody. To navíc může být skryté a tedy navenek neviditelné. V takovém případě by se projevilo až po nějaké době. V takovém případě lze uplatnit záruku na skryté vady. Důležitá je také správná funkce chlazení akumulátoru. Pokud se přehřeje, může dojít k jeho vznícení. Ani to bez diagnostiky nezvládnete.
K prověření stavu baterie slouží takzvaný battery scoring a záznamy o nabíjení. Pokud někdo s těmito údaji jakkoliv manipuloval, může to ukazovat i na stočené počítadlo počtu ujetých kilometrů.
Ve zbylých věcech platí totéž, co při koupi běžné ojetiny. Tedy prověření jejího technického stavu včetně servisní historie a samozřejmě původ.
Zdroj: Tisková zpráva sdružení Sova Foto archiv Světa motorů