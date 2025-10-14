Předplatné
Příští Peugeot 208 má mít čtvercový volant a jediný pohon

Volant Peugeotu
Marek Bednář
Třetí generace Peugeotu 2008 se ukáže už letos v podobě konceptu a jeho výroba začne na konci příštího roku. Bude mít čtvercový volant, prostornější interiér, větší rozměry a zatím automobilka tvrdí, že bude jezdit jen na elektřinu.

Současný Peugeot 208 je na trhu od roku 2019, vyrábí se kromě dvou mimoevropských závodů také ve španělské Zaragoze a slovenské Trnavě. Sedm let po odhalení, tedy v příštím roce, má přijít nová generace na nové platformě STLA Small, která je evolucí jeho současné platformy CMP, resp. e-CMP ve verzi pro elektromobily.

Platformy rodiny STLA měly podle původních plánů Stellantisu, představených v roce 2021, nést výhradně elektromobily. Od té doby však přišlo několik aut na prostřední STLA Medium a velké STLA Large a žádný z nich není pouze elektromobilem, všechny mají i spalovací pohon s mild hybridem. Nová 208 však by podle zprávy britského webu Autocar měla být jen elektromobilem.

To je pro vůz, který je pro koncern Stellantis svými prodeji extrémně důležitý, odvážný krok – 208 je v Evropě za první půlrok letoška třetí nejprodávanější auto ve svém segmentu se 109 tisíci prodanými kusy. Stellantis přitom už u svých důležitých aut zkoušel přejít výhradně na elektromobily – byly to osobní verze malých dodávek, sourozenců Citroënu Berlingo – a narazil tak tvrdě, že spalovací motory do jejich nabídky přinejmenším na některých trzích vrátil.

Možnosti volby pohonu nebudou jedinou velkou změnou. V interiéru se objeví nový, téměř čtvercový volant „Hypersquare“ v kombinaci s dlouhým 21“ displejem, spojujícím přístrojový štít s centrální obrazovkou a už instalovaným v modelech 3008 a 5008. Nový volant může znamenat, že na přístrojový štít bude lépe vidět.

S novým volantem se bude pojit i systém steer-by-wire, tedy že volant a přední kola nemají mechanické spojení, nýbrž je vše řešeno elektronicky. Podle dřívějších slov Lindy Jacksonové, bývalé šéfky Peugeotu, je takovéto řešení „technicky nadřazené“ a „zesiluje něco, co je pro Peugeot naprosto základní – požitek z řízení“.

Nová 208 se představí v podobě konceptu Polygon už v listopadu letošního roku. Ten však má být co do designu poměrně expresivní; produkční 208 ponese stejný designový jazyk jako současné generace modelů 3008 a 5008. Měla by být o něco větší než dosavadní auto zvenčí a výrazně prostornější uvnitř. Výroba má začít na konci roku 2026.

Strategie nabídnout jen elektrický pohon pro jedno z nejdůležitějších aut je velmi odvážná. Hlavně ale je v rozporu s prohlášením šéfa značky Alaina Faveye, který se nechal slyšet, že „naší strategií je nechat na zákazníkovi, jaký pohon chce“. Naopak šéf Opelu a Vauxhallu Florian Huettl už potvrdil, že příští Opel Corsa bude výhradně elektromobilem a že to bude, stejně jako dnes, po technické stránce dvojče Peugeotu 208. Výroba nové corsy má začít někdy v roce 2027.

Auta na platformě STLA Small mají mít baterii o kapacitě 37 – 82 kWh v závislosti na provedení. Jaká baterie zamíří kam, jaké budou rychlosti nabíjení, výkony či dojezdy, zatím není jasné. Připomínáme však, že platforma STLA Medium, která podpírá např. námi dlouhodobě testovaný Peugeot e-3008, pracuje s napětím pouze 400 V a nabíjení kvůli nevhodně navrženému termomanagementu baterie trvá v zimě dlouho.

Pořád ale existuje možnost, že Peugeot i Opel o pouze elektrické 208, resp. corse, zatím jen mluví a realita bude odlišná, jako tomu je i u všech ostatních aut na platformách z rodiny STLA. Víme, že STLA Small zvládne i spalovací motor s hybridní technikou.

Video placeholder
Peugeot e-3008 vs Renault Scénic E-Tech • Zdroj: Auto.cz

zdroj: Autocar | foto: Peugeot | video: Auto.cz

