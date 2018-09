Musk končí jako předseda správní rady Tesly. Úřady mu nařídili odstoupit

Tesla i Musk podle urovnání každý zaplatí 20 milionů USD (443,5 milionu Kč) a Musk musí odstoupit z funkce předsedy správní rady, zůstane však generálním ředitelem. Informovala o tom SEC.

Musk na počátku srpna překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování a za každou akcii podniku by nabídl 420 dolarů. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla. Musk má na twitteru 22 milionů přívrženců.

SEC ve čtvrtek podala žalobu, ve které uvedla, že výrok o převzetí Tesly a stažení akcií neměl žádný skutečný podklad, byl nepravdivý a zavádějící a vedl k chaosu na burze a poškodil investory.

Musk nyní musí odstoupit z funkce předsedy správní rady Tesly do 45 dní a nemůže být znovu zvolen do této funkce v příštích třech letech. Tesla bude muset do své rady jmenovat dva nezávislé ředitele. SEC původně požadovala, aby Musk odstoupil z vedení firmy a bylo mu zakázáno zastávat vysokou funkci nejen v čele Tesly, ale i v čele jiné veřejně obchodované společnosti. Podle mnoha investorů by odchod Muska z Tesly byl katastrofou pro ztrátového výrobce elektrických aut.

Firmu Tesla SEC obvinila z nedostatečných kontrol a postupů pro zveřejňování Muskových tweetů. Firma podle komise nemá žádné postupy, jak určit, zda Muskovy tweety obsahují informace, které musí být zveřejněny ve firemních prohlášeních pro burzu, nebo zda obsahují úplné a přesné informace.

Musk ani Tesla v rámci urovnání nepřiznali ani nepopřeli zjištění SEC, napsala agentura Reuters.

Cena akcií Tesly se v pátek v reakci na žalobu propadla o téměř 14 procent. Zaznamenala tak nejprudší jednodenní pokles za téměř pět let. Tržní hodnota Tesly se v důsledku tohoto poklesu snížila o zhruba sedm miliard dolarů.