Propadáky českého trhu. Tahle auta byla v roce 2018 u nás nejméně prodávaná

Na českém trhu bylo loni registrováno celkem 261.437 nových automobilů, o 3,7 procenta méně než o rok dříve. Nejvíce z nich připadalo na Škodu Octavia, která s 25.834 kusy držela 9,88 % trhu, následovaly další mladoboleslavské modely, Fabia a Rapid. To jsou nejžádanější vozy, jaké ale byly na opačném konci spektra?

Na chvostu je podle statistik Svazu dovozců automobilů hned pět modelů, které za celý rok 2018 mají na svém kontě pouhopouhý jeden registrovaný exemplář. Jsou jimi Volkswagen CC, Cupra Ateca, Maserati Gran Turismo, Ferrari FF a Citroën C4 Aircross.

Důvod tak nízkého čísla registrací se ale u všech dá logicky vysvětlit. CC a C4 Aircross se už loni oficiálně neprodávaly, šlo tak o poslední registrované skladové kusy. Maserati Gran Turismo a Ferrari FF pak patří do kategorie sportovních automobilů, jejich registrace jsou vždy nízké. A Cupra Ateca vstoupila na trh až před koncem roku, a tak více evidovaných kusů zkrátka nestihla zaznamenat.

Statistiky SDA hovoří také o jednom kousku Renaultu Truck Master a Volvu S60 Cross Country. Z naší tabulky jsme se je ale rozhodli vyškrtnout, jedná se totiž spíše o chybu statistiky – další kusy Masteru jsou evidované pod značkou Renault (a ne Renault Truck), S60 Cross Country je pak jen derivát modelu S60/V60, a tak je nesmysl ho počítat zvlášť. Škoda Octavia Combi Scout nebo Audi A6 Allroad také nejsou počítány zvlášť... Podobně jsme do žebříčku nezahrnovaly ani dva kusy Dangelu Expert a tři kusy Dangelu Jumpy, alias dodávky Skupiny PSA vybavené pohonem všech kol od tohoto specialisty.

Po dvou registrovaných kusech pak hlásí Alfa Romeo MiTo, Alpina XD3 a Opel Cascada. Malé Alfě se na českém trhu dlouhodobě nedaří, za rok 2017 měla na svém kontě pět registrovaných kousků. Ani na ostatních trzích nebyly její prodeje vysoké, a tak se počítá s ukončením její výroby. Podobně je na tom také kabriolet Opel Cascada, jehož produkce bude letos též ukončena. SUV Alpina XD3 je pak marginální záležitost, svébytná varianta BMW X3 s vlastními logy značky z Buchloe.

Český trh – nejméně prodávané modely Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1.-5. Volkswagen CC 1 20 1.-5. Cupra Ateca 1 0 1.-5. Maserati Gran Turismo 1 1 1.-5. Ferrari FF 1 ? 1.-5. Citroën C4 Aircross 1 13 6.-8. Opel Cascada 2 4 6.-8. Alpina XD3 2 0 6.-8. Alfa Romeo MiTo 2 5 9.-12. Lexus RC 3 6 9.-12. Lexus ES 3 0 9.-12. DS 5 3 18 9.-12. Audi R8 3 2

Teď už se však pojďme podívat na výsledky ve vybraných segmentech:

Nejméně prodávané minivozy

Nejméně prodávaným minivozem za rok 2018 se na českém trhu stalo Mitsubishi Space Star s pouhými osmi registrovanými kusy. Má to ale svůj důvod, do prodeje u nás tento hatchback na pomezí miniaut a malých aut vstoupil až v průběhu roku, a to přestože jinde ve světě se prodává již od roku 2012. Na druhé příčce následuje Seat Mii s 24 registrovanými exempláři, což dokazuje, že čeští zákazníci raději dávají přednost jeho sourozencům, Škodě Citigo a Volkswagenu Up!, které naopak patří mezi pět nejžádanějších miniaut na trhu. Suzuki Celerio se pak už na českém trhu neprodává, což jeho výsledky nutně ovlivnilo.

Nejméně prodávané minivozy Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1. Mitsubishi Space Star 9 0 2. Seat Mii 24 49 3. Suzuki Celerio 35 82 4. Smart ForTwo 42 57 5. Opel Adam 65 106

Nejméně prodávaná malá auta

O Alfě Romeo MiTo už řeč byla, a tak není divu, že s pouhými dvěma registrovanými kusy byla loni nejméně prodávaným malým autem na českém trhu. Následuje Renault Zoe, jehož osm registrovaných kusů naznačuje, že o malý hatchback s elektrickým pohonem čeští zákazníci velký zájem nemají. Dlouhodobě se nedaří ani prémiovému DS 3, za loňský rok hlásí 13 registrovaných kusů. Audi A1 si pak sice meziročně polepšilo z 29 na 54 registrovaných kusů, přesto nadále patřilo mezi nejméně žádané malé hatchbacky na trhu. Pomůže letos uvedená druhá generace, nebo je prémiový malý hatchback pro tuzemské zákazníky zkrátka drahý?

Nejméně prodávané malé vozy Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1. Alfa Romeo MiTo 2 5 2. Renault Zoe 8 0 3. DS 3 13 18 4. Smart ForFour 18 36 5. Audi A1 54 29 6. Fiat Punto 65 105 7. Suzuki Baleno 69 134 8. Kia Soul 112 119 9. BMW i3 124 109 10. Nissan Micra 163 180

Nejméně prodávaná auta nižší střední třídy

Kompakty nadále patří mezi nejžádanější auta na českém trhu, vždyť jednička segmentu, Škoda Octavia, je i nejprodávanější automobil u nás vůbec. Některým modelům se ale tak nedaří, třeba Lexusu CT, který má u nás dlouhodobě nízké prodeje. Za rok 2018 má na svém kontě jen 13 registrovaných kusů, což však bylo o pět více než o rok dříve, možná i díky proběhnutému faceliftu. Nízké prodeje u nás dlouhodobě mají i Toyota Prius nebo Alfa Romeo Giulietta. Citroën C4, DS 4, Nissan Pulsar nebo Volkswagen Beetle pak v průběhu roku skončily, což se na jejich výsledcích podepsalo.

Nejméně prodávané vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1. Lexus CT 13 8 2. Toyota Prius 14 22 3. Citroën C4 20 128 4. DS 4 22 58 5. Alfa Romeo Giulietta 28 43 6. Nissan Pulsar 34 77 7. Subaru Impreza 50 13 8. Hyundai Ioniq 67 43 9. Mini Clubman 71 ? 10. VW Beetle 76 108

Nejméně prodávaná auta střední třídy

Střední třída pomalu klesá, což je patrné i na výsledcích těch nejméně žádaných. Většině z nejhorší sedmičky modelů počet registrovaných kusů meziročně klesl, výjimkou je jedině Kia Stinger, která se začala prodávat až v průběhu roku 2017, meziročně tak její registrace vzrostly z 14 na 49 kousků. Silně se pak propadla Alfa Romeo Giulia, ze 103 na 54 kusů, což je jedením z důkazů, že návrat italské značky do střední třídy není vůbec lehký úkol. Nejméně registrovaný model střední třídy, Volkswagen CC, s jediným registrovaným kusem, se pak už loni oficiálně neprodával, šlo tedy jen o nějaký evidovaný skladový kus.

Nejméně prodávané vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1. Volkswagen CC 1 20 2. DS 5 3 18 3. Lexus IS 11 21 4. Jaguar XE 13 24 5. Citroën C5 19 72 6. Kia Stinger 49 14 7. Alfa Romeo Giulia 54 103

Nejméně prodávaná malá SUV

Malá SUV jsou na českém trhu nesmírně populární, což je vidět i na žebříčku nejméně žádaných modelů tohoto segmentu. Přestože jsou na chvostu, jejich registrace se počítají v desítkách, až stovkách kusů, což je ve srovnání s jinými kategoriemi výjimka. Poslední tentokrát skončil Suzuki Jimny se 76 registrovanými kusy, na což se nepochybně podepsalo čekání na novou generaci tohoto malého offroadu, která na český trh vstoupí letos. Druhý následuje Jeep Renegade se 157 kusy a Audi Q2 se 170 exempláři.

Nejméně prodávaná malá SUV Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1. Suzuki Jimny 76 97 2. Jeep Renegade 157 364 3. Audi Q2 170 265 4. Mini Countryman 297 ? 5. Fiat 500X 337 677

Nejméně prodávaná středně velká SUV

Na chvostu další oblíbené kategorie je dvojice SUV s jedním registrovaným kusem. Jak ale bylo řečeno v úvodu, Cupra Ateca se začala prodávat až na konci roku, a tak více kusů nestihla registrovat, zatímco Citroën C4 Aircross se už loni neprodával. Krátce před koncem roku jej nepřímo nahradil Citroën C5 Aircross, jehož sedm registrovaných kusů dokazuje pozdní příchod na trh. Letos budou jeho výsledky určitě lepší. Na vysoké prodeje nicméně nedosáhly ani další novinky loňského roku, elektrický crossover Jaguar I-Pace hlásí 13 registrovaných kusů, DS 7 Crossback 15 kousků. Zajímavostí je pak 36 registrovaných kusů Škody Yeti, modelu, jehož prodej u nás skončil již v roce 2017, kdy byl nahrazen modelem Karoq.

Nejméně prodávaná středně velká SUV Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1.-2. Citroën C4 Aircross 1 13 1.-2. Cupra Ateca 1 0 3. Alpina XD3 2 0 4. Citroën C5 Aircross 7 0 5. Jaguar I-Pace 13 0 6. DS 7 Crossback 15 0 7. Škoda Yeti 36 4058 8. Porsche Macan 42 93 9. Jeep Cherokee 71 35 10. Jaguar E-Pace 84 1

Nejméně prodávaná malá a kompaktní MPV

Nejméně prodávaná malá a kompaktní MPV Poř. Model Prodeje v 2018 [ks] Prodeje v 2017 [ks] 1.-2. Citroën C3 Picasso 6 271 1.-2. Fiat Fiorino 6 7 3. Ford Transit Connect 17 29 4. Opel Meriva 36 1293 5. Fiat Qubo 38 61 6. Opel Combo 46 44 7. Nissan NV200 54 86 8. Toyota Verso 61 599 9. Fiat Dobló 116 163 10. Mercedes-Benz Citan 129 167

Pořadí nejhorších modelů v kategorii malých a kompaktních MPV do určité míry dokazuje, že některým osobním dodávkám se daří spíše v kategorii lehkých uživatelských vozidel. Jestliže tak osobní Fiat Fiorino má na svém kontě za rok 2018 jen šest registrovaných kusů, užitková verze 105. Podobně je na tom Opel Combo s pouhými 46 „osobními“ kusy, zato 117 „užitkovými“ exempláři. Šest kousků Citroënu C3 Picasso dokazuje, že malé MPV bylo už v roce 2017 nahrazeno malým SUV Citroën C3 Aircross, stejně tak 61 kousků Toyoty Verso je důkazem, že se tento model u nás již neprodává. Jeho produkce byla loni ukončena.