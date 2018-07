Evropský trh v pololetí 2018: Propadák Fiatu, top ten uzavírá Škodovka

Polovina roku 2018, a tak je čas na její rekapitulaci. Pro automobilky na evropském trhu to bylo vcelku pozitivní období, počet evropských registrací meziročně vzrostl o 2,8 % na celkových 8.695.785 aut. Vyplývá to ze statistik Evropského svazu výrobců automobilů (ACEA).

ACEA eviduje prodeje v 27 státech Evropské unie (bez nedůležité Malty) a trojice států EFTA (bez Lichtenštejnska). Nejvíce výsledky samozřejmě ovlivňují největší trhy. Evropskou jedničkou zůstává Německo s 1,78 miliony registrovanými vozy za první pololetí, následují Velká Británie (1,4 milionu aut). Francie pak s 1,18 miliony registrovanými vozy předstihla Itálii (1,12 milionu aut). Až na stát z Apeninského poloostrova (-1,4 %) prodeje v těchto státech meziročně vzrostly.

Na českém trhu bylo za prvních šest měsíců roku registrováno 143.784 automobilů, což je o nepatrné půlprocento méně než před rokem. Česká republika tudíž patří mezi těch pár zemí, v nichž registrace meziročně poklesly. Z hlediska velikosti zůstáváme za sousedním Rakouskem (192.861 registrovaných vozů) a před Portugalskem (134.506).

Ani z hlediska prodejů se na nejvyšším postu nic nemění, Volkswagen s 993.548 registrovanými vozy jasně vede. Meziročně si navíc pomohl o 8,9 %, což naznačuje, že emisní aféra je mezi zákazníky zapomenuta. Druhou příčku si upevnil Renault s 631.208 registrovanými vozy, třetí Ford si totiž meziročně pohoršil o 3,9 %.

Letos klesá také celkově pátý Opel/Vauxhall (-6,2 %), největší propad z nejlepší desítky značek však zaznamenal Fiat, 423.899 registrovaných vozů je o devět procent méně než ve stejném období loňského roku. Přesto zatím zůstává devátý před Škodou. Ta s meziročním nárůstem o 8,4 % na 401.565 registrovaných aut uzavírá top ten.

Hodně se letos daří Dacii, 287.464 registrovaných vozů je o 16 % více než loni, což jí vyneslo na čtrnáctou příčku. Významně roste také Seat, v meziročním srovnání o 19 %. Slabší období naopak zažívá Nissan, jehož počet registrací za první pololetí meziročně klesl o 9,6 %.

Evropský trh v prvním pololetí 2018: Nejprodávanější auta podle značek Poř. Značka Prodej 1-6/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Volkswagen 993.548 +8,9 11,4 2. Renault 631.208 +0,5 7,3 3. Ford 550.672 -3,9 6,3 4. Peugeot 543.535 +8,7 6,3 5. Opel/Vauxhall 495.312 -6,2 5,7 6. Mercedes-Benz 456.593 -2,0 5,3 7. Audi 433.134 -1,8 5,0 8. BMW 429.585 -1,2 4,9 9. Fiat 423.899 -9,0 4,9 10. Škoda 401.565 +8,4 4,6 11. Toyota 391.370 +5,6 4,5 12. Citroën 334.587 +3,5 3,8 13. Hyundai 291.052 +7,5 3,3 14. Dacia 287.464 +16,0 3,3 15. Nissan 286.319 -9,6 3,3 16. Kia 264.010 +5,0 3,0 17. Seat 253.200 +19,0 2,9 - CELKEM 8.695.785 +2,8 -

Co se pak týče červnových statistik, prodeje byly jako obvykle silné. Výsledných 1.618.985 registrovaných aut je toho důkazem, je to letos druhý nejlepší výsledek za jediný měsíc. Více aut bylo letos registrováno jen v březnu, a to 1.937.984. Meziročně evropské registrace navíc v červnu vzrostly o 5,1 %.

Vysoký počet registrovaných automobilů je patrný na evropské jedničce, 193.292 registrovaných aut Volkswagenu je o 16,3 % více než loni v červnu. Stotisícovou hranici překonal rovněž druhý Renault, 137.950 vozů je však „jen“ o 1,7 % více než před rokem. Nejlepší trojku tentokrát uzavírá Peugeot s 99.476 registrovanými auty (+6,9 %). Čtvrtý Opel/Vauxhall i pátý Ford si meziročně pohoršily, první o 4,2 %, druhý o 8,3 %.

Evropský trh v červnu 2018: Nejprodávanější auta podle značek Poř. Značka Prodej 6/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Volkswagen 193.292 +16,3 11,9 2. Renault 137.950 +1,7 8,5 3. Peugeot 99.476 +6,9 6,1 4. Opel/Vauxhall 91.012 -4,2 5,6 5. Ford 88.474 -8,3 5,5 6. BMW 87.418 +9,9 5,4 7. Mercedes-Benz 79.541 -7,3 4,9 8. Audi 79.123 +5,6 4,9 9. Škoda 74.873 +8,5 4,6 10. Fiat 74.847 -9,5 4,6 11. Toyota 70.645 +13,1 4,4 12. Citroën 62.923 +7,1 3,9 13. Dacia 57.547 +11,5 3,6 14. Hyundai 52.380 +5,5 3,2 15. Seat 47.923 +18,5 3,0 16. Nissan 47.213 -12,9 2,9 17. Kia 46.662 +6,8 2,9 - CELKEM 1.618.985 +5,1 -

Škoda tentokrát poskočila na devátou příčku, kterou jí vynesl meziroční nárůst o 8,5 % na 74.873 registrovaných aut. Fiat si naopak v červnu pohoršil o 9,5 % na 74.847 aut, tento souboj byl tak hodně těsný.