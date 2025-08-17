Nejlepším autem na dovolenou podle čtenářů Auto.cz je německá klasika
Ve finále ankety o nejlepší auto na dovolenou se utkala dvě německá auta - Volkswagen California a Mercedes-Benz třídy E. Výsledek byl naprosto drtivý, stejně jako v případě souboje o bronz.
Debaty v restauračních zařízeních o tom, které auto je nejlepší na to či ono, nemají konce. Jeden tvrdí cosi o dieselové octavii, jiný nedá dopustit na svůj offroad s obytnou nástavbou a třetí jede sporťákem a s sebou si bere jen platební kartu a zubní kartáček.
Mezi extrémním množstvím různých možností, čím jet na dovolenou, člověk vybírá podle toho, co na té dovolené bude dělat. Přesto musí existovat jedno globální auto, kterým byste vy, čtenáři Auto.cz, jeli nejradši. A tím autem je, jak odhalila naše vyřazovací anketa, Mercedes-Benz třídy E.
Co o něm napsal kolega Ondřej Šámal při testu? „Pochválit musím přední sedadla, která připomínají spíše křesla ve wellness. V oblasti sedáku sice nemají úplně ideální boční oporu, ale jsou tak pohodlná, že jim to milerád odpustím. I když má Mercedes E motor uložená podélně, díky velmi štědrému rozvoru 2961 milimetrů mají cestující v druhé řadě dostatek místa. Praktiky, chalupáře a dovolenkáře potěší zavazadelník o základním objemu 615 litrů. Na tolik prostoru si rychle zvyknete a místo letadlem budete k moři jezdit autem. A to nejen kvůli tomu, jak vypadá uvnitř.“
„Třída E na stovku zrychlí za rovných pět sekund, maximum končí na obligátních 250 km/h. Kdyby však nebylo omezovače, rozletí se nepochybně výš. Přebytek síly takřka v každé situaci je jedním ze základních předpokladů bezpečného provozu, v tomhle proto verze 450 d naprosto exceluje. Přesto je zde ještě oblast, v níž šestiválcový diesel překonává snad všechna očekávání. (...) Podobných hodnot v testovaném E All-Terrain dosáhnete asi jen s větším sebezapřením, přesto i navzdory minimálně stovce městských kilometrů a rychlému přeletu D1 mi na konci testu svítila spotřeba 6,9 l/100 km, což je s ohledem na úžasnou dynamiku, vnější rozměry a hmotnost vozu vcelku dost přesahující dvě tuny opravdu skvělý výsledek. O několik set kilogramů lehčí mainstreamové kombi s dvoulitrovým čtyřválcem o polovičním výkonu nebude o moc efektivnější.“
Zástupce obytných aut Volkswagen California se ještě v semifinále opravdu snažil, ale musí se spokojit se stříbrnou medailí. Byl poražen docela drtivě - třída E získala 94 % hlasů.
Souboj o bronz měl výsledek podobně extrémní, ale trochu nečekaným směrem - Škoda Octavia TDI získává bramborovou medaili. Bronzový je Ford Ranger Raptor, který získal 91 % hlasů.
zdroj: Autorský text | zdroj foto: Auto.cz