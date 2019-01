Odemykání s NFC: Když si auto odemknete mobilem

Postup jsme otestovali na příkladu Mercedesu C 217, což je kupé současné třídy S. V jeho předlouhém ceníku najdete položku Digitální klíč za 5728 Kč. Ta znamená, že vozidlo lze kromě klasického klíče odemykat a startovat i technologií NFC (Near Field Communication). U aut je to novinka, ale například k platebním terminálům přikládají své mobily místo karet mnozí už léta, a to je ten samý princip.

Vedle zmíněných 5728 Kč jednorázově při koupi musíte ještě zaplatit 1099 Kč každý rok, a to v e-shopu na stránkách českého Mercedesu. Pak se vám na portálu Mercedes-me, kde máte přes internet vzdálený přístup ke svému vozu, objeví nabídka „digitální klíček od vozidla“ .

Když na ni klepnete, vyskočí nabídka aktivovat službu ve správě služeb. A zde pak zvolíte samotný digitální klíček.

Aplikace si nyní potřebuje ověřit, zda váš mobil je vybaven funkcí NFC. Dělá se to tak, že i v telefonu spustíte aplikaci pro vzdálený přístup Mercedes-me. A v počítači potvrdíte test. Po potvrzení je funkce vzdáleně aktivovaná, musíte ji ale ještě fyzicky potvrdit u vozidla.

Ještě naposledy musíte s sebou k autu kromě mobilu vzít i klasický klíč. Dvojitým stiskem zamykání nejdřív vypněte bezklíčové odemykání – což zní v tuto chvíle paradoxně. Ale bezklíčové není mobilem – je to s klíčem v kapse. Poté vůz odemkněte tlačítkem. Uvnitř musíte klíč přiložit na místo, kde je schopen pasivní indukce – návod k obsluze jej popisuje v radách pro případ, že se vám vybije baterka. A telefon položte opět na určené místo, kde má své indukční nabíjení, napojení na vnější anténu a právě senzor NFC. U S kupé je to v loketní opěrce. Po prvním startu už bude vozidlo přístupné pouze mobilem. Odemyká i zamyká se přiložením jeho zadní strany ke klice. Nálepka se symbolem NFC na klice pouze označuje správné místo a sama funkční význam nemá – můžete ji sloupnout.

Celý postup nám tiskový mluvčí českého Mercedesu Jan Kuhn předvedl s mobilem Samsung Galaxy S8, který si musel vypůjčit. Jeho služební iPhone totiž funkci NFC neumožňuje, což je u těchto drahých telefonů překvapivý fakt. Nejen pro majitele iPhonů brzy dorazí další vychytávka – nálepka s NFC, díky níž uděláte klíč k mercedesu z čehokoliv. U autorizovaného prodejce náhradních dílů by měla stát 555 Kč.

Ceny Příplatek za digitální klíč 5728 Kč Aktivace služby v Mercedes-me 1099 Kč/rok Telefon s NFC od 5000 Kč Nálepka s NFC (přijde tento rok) 555 Kč

Budoucnost výhradně v mobilu: Klíč jen k drahým autům

Mobily brzy nahradí autoklíče. Ačkoliv na to nevypadají, jde o technicky nesmírně složité součástky aut, které může majitel ztratit nebo poškodit. A v ohromných objemech autoprůmyslu stojí nemalé peníze. „V klíčku je elektronika jako v mobilu. Je to vlastně mikropočítač, který ale musí vydržet vlhkost, teplo i zimu,“ říká Matěj Bartecký, šéf vývojového týmu společnosti Continental ve Frenštátu pod Radhoštěm. Předpovídá proto, že brzy klíče zmizí. Auta se budou odemykat přes wi-fi a startovat jednoduše tlačítkem. Technologicky už je to možné dnes, konzervativní zákazníci na to ale ještě nejsou připraveni. A v jednom segmentu nikdy ani nebudou - u luxusních aut prý klíče nejspíš vždycky zůstanou. Hlavně proto, aby měl majitel co položit na stůl v baru, nebo se potěšit pohledem na umělecky ztvárněný předmět. Například u Porsche 911 už roky nese siluetu sportovního kupé.