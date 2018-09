Peugeot odhaluje techniku svých plug-in hybridů. Díky nim konečně nabídne pohon všech kol!  

Skupina PSA v následujících letech chystá mohutnou expanzi v oblasti elektrifikovaných aut. Pracuje na nových elektromobilech i plug-in hybridech. Právě hybridy v případě značky Peugeot dorazí na trh už v druhém čtvrtletí 2019, a tak ještě před zahájením jejich prodeje firma odhaluje jejich techniku. K dispozici bude pro modely 3008 a 508.

Jestliže v minulosti PSA v případě hybridů využívalo méně tradiční kombinaci elektromotoru s naftovým motorem, v nové generaci těchto aut už koncern využije osvědčenější řešení se zážehovém motorem, a to konkrétně s přeplňovaným čtyřválcem 1.6 PureTech.

K dispozici budou dvě verze plug-in hybridních modelů. Verze Hybrid zkombinuje šestnáctistovku o výkonu 132 kW s osmistupňovým automatem e-EAT8 a elektromotorem o výkonu 80 kW, umístěným u přední nápravy. Převodovka přitom pro optimální přechod pohonu mezi elektrickým a spalovacím motorem využívá vícekotoučovou mokrou spojku.

To Hybrid4 se liší zástavbou pohonu všech kol, a to pomocí doplnění zadní nápravy typu multilink o elektromotor o výkonu 80 kW. Stejně výkonný elektrický motor je i u přední nápravy. Šestnáctistovka a osmikvalt zůstávají, čtyřválec je však v tomto případě naladěn na 165 kW.

Liší se pak i baterie, jsou sice též lithium-iontové a umístěné pod druhou řadou sedadel, jejich kapacita však u Hybrid4 činí 13,2 kWh, zatímco u Hybridu 11,8 kWh. V elektrickém režimu plug-in hybridy ujedou podle metodiky WLTP až 50 kilometrů, rychlost bude v takovém módu omezena na 135 km/h. V případě standardní zásuvky jejich dobití trvá sedm hodin, při využití wallboxu (6,6 kW, 32A) se tato doba zkrátí na hodinu a 45 minut.

Chování spolupráce elektromotoru a spalovacího motoru bude v obou případech možné upravit v několika režimech. Zero Emission dle názvu sází výhradně na elektrický pohon, zatímco Hybrid kombinuje obě jednotky pro co největší úspornost. To Sport využívá maximum síly z obou agregátů. U čtyřkolky bude k dispozici i mód 4WD, zatímco u modelu 508 tu bude i režim Comfort, poskytující více pohodlí díky kombinaci s adaptivním podvozkem.

Jako první se plug-in hybridní verze dočká crossover 3008. Konkrétně půjde o „čtyřkolkovou“ variantu Hybrid4 s kombinovaným výkonem 220 kW, kterou o pár měsíců později doplní i „dvoukolka“ Hybrid s kombinovaným výkonem 165 kW.

Ve stejné době nová technika obohatí i nabídku modelu 508 , a to jak fastbacku, tak odvozeného kombíku 508 SW . V jejich případě půjde o variantu Hybrid s kombinovaným výkonem 165 kW a pohonem přední nápravy. Automobilka přitom zdůrazňuje, že zástavba plug-in hybridního pohonu nijak neovlivnila zavazadelník, jehož objem zůstává u těchto modelů zachován. O čtyřkolce však v případě 508 výrobce zatím bohužel nemluví.