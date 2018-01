Poprvé za volantem Nissanu Leaf. Lepší ve všech směrech

Japonský Nissan byl první významnou značkou, která se pustila do vývoje velkosériového elektrického osobního vozidla. Kompaktní hatchback Leaf představil před osmi lety a v roce 2011 ho uvedl na evropský trh. Za tu dobu se z něj stal nejprodávanější elektromobil na světě a může se pyšnit tituly Evropské a Světové auto roku 2011. Na ostrově Tenerife nyní vyzkoušíme druhou generaci.

Nissan Leaf patří k průkopníkům čisté elektrické dopravy, takže jsme byli velmi zvědavi, jaký dojem na nás udělá jeho pokračovatel. Prvním kladem je jeho vzhled. Už totiž nevypadá jako návštěvník z jiné galaxie, ale svým charakterem více připomíná běžné kompaktní hatchbacky. Zejména přední maska tvarovaná do písmene „V“ odpovídá současným designérským trendům značky Nissan. Elegantní profil pětidveřové karoserie se vyznačuje výbornou aerodynamikou. Na příznivém součiniteli odporu vzduchu (Cd) o hodnotě 0,28 se podílí i optimalizovaná podlaha a upravené zadní boční spoilery mají podle výrobce zvýšit dojezd Leafu o 2,5 km.

Příjemně nás překvapil také interiér. Vnitřek Leafu je nyní větší a poskytuje posádce více prostoru a pohodlí. Výborné je zpracování všech detailů i použité materiály – palubní deska je svrchu potažená koženkou. Zavazadlový prostor o objemu 400 litrů a sklopné zadní sedadlo dělené v poměru 60:40 uspokojí požadavky i početnější rodiny. Jenže ani Nissan není bezchybný. Vadí nám volant nastavitelný pouze na výšku a také vystouplý středový tunel tlačící do nohy.

Příznivá teorie

U elektrických vozidel je ale nejdůležitějším měřítkem jejich dojezd, protože až dosud tento faktor omezoval jejich výraznější rozšíření. Srdcem druhé generace Nissanu Leaf je proto lithium-iontová baterie s kapacitou 40 kWh – předchozí model měl z počátku 24 kWh, později až 30 kWh.

Leaf by měl mít podle starší metodiky NEDC dojezd 378 km. Podle nové metodiky WLTP, která se více blíží běžnému provozu, by měl v kombinovaném cyklu ujet 270 km a v městském režimu 415 km. Zajímavé je porovnání s prvním leafem. Ten měl v roce 2010 baterii s kapacitou 24 kWh a dojezd 122 km.

Nissan Leaf – cenové srovnání s dalšími elektromobily na českém trhu Model Výkon [kW] Dojezd [km] Základní cena [Kč] Nissan Leaf 110 378 850.000 Volkswagen e-Up! 60 160 639.900 Kia Soul EV 81 250 869.980 Hyundai Ioniq EV 88 280 879.990 Volkswagen e-Golf 100 300 969.900 BMW i3 125 300 1.008.800

Při zachování stejných rozměrů má nyní akumulátor kapacitu 40 kWh, což je o 67 % více. Dojezd se však zvýšil na 270 km, což je nárůst o 85 %. Bohužel s větší kapacitou baterií se výrazně prodloužila doba na jejich dobití. Z běžné elektrické sítě se z nuly na 100 % dostanou za 21 hodin. Při použití Wallboxu, který pracuje s 32A, trvá dobití 7 a půl hodiny a rychlonabíječnou CHAdeMO je 80 % kapacity zaplněno za 40 minut.

Stačí jeden pedál

Nyní přichází na řadu praktické poznatky. Vyrážíme na testovací okruh, který nejprve vede po dálnici u pobřeží. Až nyní si uvědomuje, že tady jsme na správném místě pro testování elektromobilů. Z jedné strany míjíme větrné elektrárny, z druhé zase lány solárních panelů. Tenerife je zkrátka alternativní energetice nakloněno. Silné větry od Atlantického oceánu si pohrávají s rotujícími listy a nikdo tady nebude protestovat, když fotovoltaické panely zakryjí vyprahlé kamenité pobřeží.

Jízda s novým leafem je svižná a rozhodně nijak nebrzdíme provoz. Vždyť nový elektromotor má nyní výkon 110 kW a točivý moment 320 Nm, díky čemuž 1.543 kg vážící hatchback zrychlí z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy. Zkoušíme první novinku – asistenta řidiče ProPilot. Jde vlastně o předzvěst autonomního řízení. Radary a kamery udržují Leaf uprostřed jízdního pruhu a přizpůsobují rychlost před námi jedoucího vozidla. Stačí zmáčknout patřičné tlačítko, nastavit požadovaný odstup a potom už jen držet volant. Nissan sám zatáčí a udržuje tempo ostatních vozidel až do úplného zastavení. Chvilku se tak necháme vézt, ale kličkování od jedné čáry oddělující jízdní pruh k druhé není tak plynulé, jak bychom si představovali.

Přichází také čas na další novinku e-Pedal, která umožňuje řidičům zrychlovat, zpomalovat a zastavit jednoduchým zvyšováním nebo snižováním tlaku na pedál plynu. Jeho úplným uvolněním vozidlo zpomalí až do zastavení a zůstane stát i ve svahu, aniž by bylo zapotřebí sešlápnout brzdový pedál. Podle nissanu e-Pedal zbavuje řidiče nutnosti ustavičně přesouvat nohu z pedálu akcelerátoru na pedál brzdy kvůli zpomalení nebo zastavení, čímž snižuje únavu a stres při každodenním ježdění ve městě.

Zřejmě si najde nějaké příznivce, ale nám až tak moc nevyhovoval. Řidič totiž musí neustále tlačit na plynový pedál a jemně s ním pracovat. Když z něj sundáme nohu, tak Leaf začne prudce brzdit – maximálně rekuperuje. Intenzita zpomalení dosáhne hodnoty 0,2 G, což je hodně – naštěstí se vzadu rozsvítí brzdová světla. Když chceme jen trochu zpomalit, musíme lehounce zvednout nohu. Dávkování brzdné síly je určitě lepší, když tlačíme na pedál, než když ho uvolňujeme.

Drží jak přilepený

Ale to už míříme do kopců. První část testovací trasy totiž vede k vyhaslé sopce Pico del Teide, s 3.718 metry nejvyšší hoře celého Španělska. Stoupáme od moře do 2.154 metrů a užíváme si krásných serpentin. Leaf nám zde ukazuje svoji nejmilejší tvář – vynikající jízdní vlastnosti. Díky ideálnímu rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravu, bateriím umístěným do podlahy, které snižují těžiště (je ještě o 5 mm níže než u předchozí generace), tužšímu skeletu o patnáct procent, zpevněným stabilizátorům, upraveným tlumičům a strmějšímu převodu řízení (otáčky od krajních poloh se snížily z 3,2 na 2,6) jede nissan jako po kolejích. Takovou jistotu a lehkost, se kterou mění směr jízdy, jsme u kompaktních hatchbacků se spalovacími motory snad ani nezaznamenali.

Navíc je pohodlný a na krátkém rozbitém úseku bez problémů vyžehlí všechny nerovnosti. Jenže do prvního cíle je to ještě daleko a nám rapidně klesá kapacita baterií a také celkový dojezd. Mírníme tempo a po 72 ujetých kilometrech nám pod Pico del Teide zbývá 42 % energie. Průměrná spotřeba kolem 31 kWh na 100 km odpovídá profilu tratě a permanentnímu stoupání.

Odpoledne se vydáváme na druhou polovinu trasy a necháváme se zlákat soutěží o neúspornější jízdu. Každé posádce je zaznamenán stav baterií a dole se ukáže, kdo nejlépe s energií hospodaří. Ještě musíme vystoupat do 2.379 metrů a potom už jen klesáme dolů. Nejprve opět zkoušíme e-Pedal, protože dokáže nejvíce rekuperovat. Jenže ten brzdí tak moc, že by nás zcela zastavil a přidržovat pedál se nám nechce.

Sklon klesání je ideální na normální jízdní mód – pravá noha odpočívá, Leaf si drží stálé tempo a baterie se dobíjejí, dobíjejí a dobíjejí. Při nájezdu na dálnici jsou nabity na 53 % a v cíli nám palubní počítač ukazuje 43 %, tedy více, něž jsme měli před druhou etapou. Celkem jsme ujeli 163,1 km s průměrnou spotřebou 15 kWh/100 km. Vhledem k profilu tratě a velmi nízkému dálničnímu tempu v závěrečné fázi – soutěž je soutěž – nemůžeme spotřebu a dojezd přesně ohodnotit. Tomu se budeme podrobněji věnovat, až nový Nissan Leaf podrobíme redakčnímu testu.

Lepší než jsme čekali

Naše první poznatky z leafu jsou jen pozitivní. Dobře vypadá, skvěle jezdí a takové ticho a klid v kabině jsme ještě nezažili. Že není slyšet elektrický motor je celkem přirozené, ale neobtěžuje ani aerodynamický svist kolem karoserie, ani odvalování kol. Proti předchozí generaci dostal aktuální Leaf přídavné tlumící hmoty téměř kolem celé kabiny. A o kvalitě zpracování svědčí i fakt, že jsme v tom tichu nezaznamenali ani jedno zaskřípání.

Nový Nissan Leaf stojí 850.000 Kč. Je to sice výrazně více u než předchozí generace, která startovala na 710.000 Kč. Musíme ale připomenout, že šlo o verzi s baterií o kapacitě 24 kWh, silnější verze s 30 kWh stála 810.000 Kč. Z tohoto pohledu nám už připadá cena rozumná.

Nissan Leaf – technická data a české ceny Elektromotor Synchronní, napájený střídavým proudem Největší výkon [kW] 110 Točivý moment [N.m] 320 Kapacita baterií [kWh] 40 Max. rychlost [km/h] 144 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,6 Dojezd [km] 378 Cena Visia [Kč] 850.000 Cena Acenta [Kč] 891.000 Cena N-Connecta [Kč] 945.000 Cena Tekna [Kč] 988.000

Ve standardní výbavě navíc dostanete většinu komfortních prvků včetně startování tlačítkem. Bohatý je také seznam bezpečnostních asistentů zahrnující hlídání jízdních pruhů, nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů nebo rozpoznávání dopravních značek.

A na závěr jsme si nechali další technologickou lahůdku – inteligentní automatické parkování ProPilot Park. Mačkáme tlačítko „Auto P“ na středovém tunelu. Projedeme podél volného místa a systém si ho změří. Když uzná, že se do něj Leaf vejde, dá znamení na displeji. Doteď je to podobné jako u jiných značek. Jenže Nissan potom funguje zcela sám. Stačí podržet „Auto P“, Leaf natočí kola, rozjede se dozadu a najíždí do volného místa. Když zjistí, že je potřeba více manévrovat, tak zastaví, natočí kola na druhou stranu a jede dopředu. Takto několikrát popojede, až se vměstná i do velmi omezeného místa. Řidič při tom jen drží tlačítko a do procesu nezasahuje – u kompaktních hatchbacků zatím věc nevídaná.