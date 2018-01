Seznamte se s jezdci, kteří dokázali porazit úřadujícího šampiona F1. Jak na něj vzpomínají a co prozradili?

Pilota Lewise Hamiltona asi netřeba detailně představovat. Od osmi let závodil na motokárách, o rok později se při předávání cen setkal s šéfem McLarenu Ronem Dennisem, aby mu oznámil, že se jednou stane pilotem jeho týmu. Po úspěších na motokárách, ale i ve Formuli Renault, F3 a konečně GP2 se to povedlo. Roku 2007 absolvoval první sezonu a málem získal titul mistra světa. Na lídra šampionátu ztratil jediný bod, na triumf si musel počkat až do ročníku příštího.

V letošní sezoně překonal slavného Michaela Schumachera v počtu pole position. První získal v Kanadě roku 2007, od té doby startoval do závodu z první příčky v každém roce minimálně jednou. Po letošním ročníku má na svém kontě již 72 vítězných kvalifikací, Schumi 68.

Hamilton získal ve Formuli 1 čtyři mistrovské tituly – jeden s McLarenem další tři v barvách Mercedesu. Zatímco letos měl cestu k mistrovskému primátu kvůli trablům Ferrari dokonale vymetenou, o rok dříve se musel sklonit před schopnostmi stájového kolegy Nica Rosberga. Ten jej porazil, aby o chvíli později oznámil ukončení kariéry. Zatímco Němce určitě znáte, ostatní soky dost možná ne…

Nico Rosberg (šampion F1 2016)

S Nicem Rosbergem se Hamilton potkal dříve než před vzájemnými souboji ve Formuli 1. Soupeřili spolu už na motokárách, kde byli stájovými kolegy. Posléze se jejich cesty rozešly, aby se jezdci o pár let později v F1 znovu setkali. Nejprve jako soupeři v jiných týmech – Rosbergova kariéra odstartovala v týmu Williams roku 2006, Hamilton do šampionátu vstoupil o rok později za zmiňovaný McLaren.

V roce 2013 se znovu sešli v jednom týmu, kde společně působili čtyři roky. Během většiny z nich dokázal Mercedes postavit bezkonkurenční auto, takže se boj o mistrovské vavříny odehrával jen mezi Hamiltonem a Rosbergem. I když britský závodník získal o jeden titul více, Rosberg mu byl vždy důstojným soupeřem. Roku 2016 se trofeje pro světového šampiona dočkal i Rosberg, který Brita po napínavém souboji a psychologických hrách nakonec zdolal. O pár hodin později oznámil konce kariéry.

uvedl Nico Rosberg v rozhovoru pro Autocar, který vyzpovídal Němce i další soupeře Lewise Hamiltona.

Rosberg přiznal, že honba za poražením Hamiltona a ziskem titulu mistra světa se stala doslova životní náplní.

Syn šampiona Kekeho Rosberga uznal, že honba za úspěchy pro něj byla značně vyčerpávající, i proto se po sezoně 2016 rozhodl pověsit závodní přilbu na hřebík a v dalších bojích s Hamiltonem nepokračoval.

Danny Watts (šampion Formule Renault 2002)

Po první sezoně v juniorském šampionátu Formule Renault měl Watts co dělat, aby sehnal finanční prostředky pro účast v dalším ročníku. V té době jeho stájový kolega (jistý Kimi Räikkönen) s poměrně skromnými zkušenostmi vstoupil do šampionátu Formule 1.

Watts takové ambice neměl.popisuje své začátky.

Dnes je britskému závodníkovi 37 let a formulové podniky sleduje maximálně v televizi. Namísto nich soutěžil v nejrůznějších kategoriích závodů GT a absolvoval i slavnou čtyřiadvacetihodinovku v Le Mans.

Vraťme se ale do roku 2002, ve kterém se Watts střetl se dvěma mladými puškami – Jamiem Greenem a Lewisem Hamiltonem.vysvětloval Watts své hlavní výhody.

V onom roce nakonec Brit zaznamenal šest vítězství, počátkem roku posbíral dostatečné množství bodů a poté už jen hájil vedení v šampionátu. Povedlo se. Vyhrál, Green skončil druhý a Hamilton třetí.

Watts připomněl ještě jednu zkušenost z Brands Hatch:dodává britský závodník, jenž následně pokračoval do Formule 3, ale vstupu do F1 se nakonec nikdy nedočkal. Dnes pracuje jako trenér závodníků a snaží se vychovat nové mladé talenty.

Jaime Green (šampion evropské F3 2004)

Začalo to na motokárách a pokračovalo až do šampionátu Formule 3. Lewis Hamilton se pravidelně střetával s Jamiem Greenem a nutno říct, že krajan jej velmi často dokázal porážet.

V již zmiňovaném ročníku 2002 Formule Renault skončil Green druhý a taktéž pokračoval do Formule 3, zatímco budoucí šampion F1 zůstal. O další level pokročil až o rok později. Evropské mistrovství F3 se ten rok podařilo Greenovi vyhrát, zatímco Hamilton skončil pátý.

Green připouští, že měl v té době více zkušeností a hlavně lepší techniku, i tak se ale do Formule 1 nedostal. Zajímavé je, že i na jeho kariéru měl značný vliv Mercedes. Green byl součástí mládežnické akademie automobilky, avšak z Formule 3 nepokračoval do vyšších formulových sfér, avšak do DTM. Zde působí dodnes, i když už ne pod taktovkou Mercedesu, ale Audi.

vzpomíná Green na zkušenosti s Hamiltonem.

Připomněl také, s jak velkou oblibou sledoval jeho tažení debutovou sezonou Formule 1.

Colin Brown (šampion motokár Formule A 2000)

vzpomíná Colin Brown, jenž byl Hamiltonovým soupeřem hned v několika kategoriích.

Soupeřili hlavně na motokárách a Brown si byl dobře vědom schopností svého soupeře.

Brown pamatuje Hamiltona jako chladného, ale fér závodníka. Potkali se na závodech v portugalské Braze. Zde úřadujícího mistra světa F1 zradila technika a právě Brown zvítězil. Podniku se přitom zúčastnila i další jména, která jsme o pár let později mohli vidět ve Formuli 1 – Nico Rosberg, Robert Kubica, Lucas di Grassi, Giedo van der Garde a Pastor Maldonado. Brown úspěch zopakoval ještě při závodech motokár v Monaku, kde taktéž zvítězil.

připomíná s tím, že jednoho podniku se Hamilton dokonce zúčastnil s poraněnou rukou.

Dnes je Brownovi 35 let, pracuje ve službách Audi a uznává, že Lewis měl tenkrát něco navíc.