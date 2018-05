Porsche 924 Carrera GT: I Porsche pro kadeřnice může být exkluzivní

Bývaly doby, kdy se majitelé tradičně řešených vozů Porsche 911 s šestiválcovým vzduchem chlazeným motorem v zádi majitelům modelů 924 s koncepcí transaxle posmívali. I z úst lidí, kteří o autech něco vědí, bylo možné slyšet slova „o levném porsche pro kadeřnice, který měl být původně Volkswagenem“. Ano, něco pravdy na tom být i může. Na druhou stranu 924 bylo svého času jasně nejprodávanějším modelem své značky, takže třeba z obchodního hlediska se jednalo o jasný úspěch.

Navíc tato auta dnes již moc levná nejsou. Dokonce i notně omšelé kusy, vyžadující alespoň dílčí renovaci, stojí okolo 100.000 korun. A třeba za takovou 924 Turbo mohou lidé dnes chtít klidně trojnásobek. A ani za tyhle peníze nebude vůz v top stavu. Spíše taková patina.

V hlavní roli turbo

K původní „lidové“ 924 z roku 1975 se postupně přidávaly další verze. V roce 1978 tak vyjelo 924 Turbo, jehož motor o výkonu 125 kW již zcela zavřel ústa všem pochybovačům o nedostatečných jízdních výkonech těchto vozů. Navíc auto prošlo i technickými úpravami, takže dostalo třeba na výrazně masivnější podélná ramena zadní nápravy vyrobená z hliníkové slitiny či čtveřici kotoučových brzd, i vzadu s vnitřním chlazením. 924 Turbo je charakteristická kapotou motoru se čtveřicí vstupních otvorů mezi spícími světlomety. V kabině se objevil nový tříramenný volant s menším průměrem, pro některé trhy také stejně rozměrný čtyřramenný. Oba v té době již známé z prestižního osmiválce 928.

To nejlepší z celé řady 924 ale vyjelo v roce 1980. Označení „Carrera“ do té doby vždy nesly ultimativní modely značky Porsche, které mistrně propojovaly civilní vůz se závodním. Nejnovějším počinem v této řadě se v uvedeném roce stal model 924 Carrera GT.

Technicky vůz vycházel z modelu 924 Turbo. Sdílel s ním pohonnou jednotku, přeplňovaný dvoulitr, který vzešel z jednotky, používané u vozů VW/Audi. Konstruktéři ovšem zvýšili kompresní poměr z původních 7,5:1 na 8,5:1. Výkon se zvedl z původních 125 na 154 kW, tedy 210 koňských sil při 6000/min. Krátce na to se uvedené úpravy motoru, konkrétně zvýšený kompresní poměr, objevily také na běžné 924 Turbo. V ní však došlo ke zvýšení výkonu na 130 kW.

Na rozdíl od běžné 924 Turbo měl motor Carrery GT navíc ještě chladič stlačeného vzduchu, umístěný nahoře na motoru. Přívod vzduchu k němu byl řešen dodatečně vytvořeným otvorem v kapotě motoru. Co zůstalo, byla výše zmíněná čtveřice průduchů na přídi. Motor i nadále využíval mechanicko-hydraulické vstřikování benzinu. Pětistupňová převodovka, nacházející se za zadní nápravou, měla schéma řazení s jedničkou „k sobě dozadu“, stejně jako u 924 Turbo.

Navenek se 924 Carrera GT od 924 Turbo odlišovala poměrně výrazně rozšířenými předními a zadními blatníky, vyrobenými z polyuretanu. Ty tudíž byly dodatečně uměle „naroubovány“ na běžné karosářské díly z 924 Turbo. Druhou změnou bylo použití většího zadního spoileru na víku zavazadelníku. K tomu přidejte specifická černá slitinová 16palcová kola, obouvající pneumatiky Pirelli P7 vpředu o rozměru 205/55 VR16, vzadu pak 225/50 VR16, a je jasné, že tohle auto bylo docela jinou 924. Vůz dostal rovněž mnohem výrazněji tvarovaná přední sedadla a samozřejmě bohatší výbavu než 924 Turbo.

Vzhled 924 Carerra GT byl do značné míry inspirací pro větší model 944, debutují v roce 1981, který ovšem poháněl úplně jiný, velmi kvalitní a technicky sofistikovaný motor od Porsche.

Jen 406 kusů

Vozů Porsche 924 Carrera GT se nakonec vyrobilo pouhých 406 kusů. Z nich polovina byla prodána v domovském Německu, 75 kusů se s pravostranným řízením dostalo do Velké Británie. V USA se vůz oficiálně nikdy nenabízel. Ve Velké Británii vyšlo 924 Carrera GT na částku 19.211 liber, což bylo v roce 1980 opravdu hodně.

Jízdní vlastnosti a výkony, stejně jako exkluzivita, tomu ovšem odpovídaly. Dobové testy uvádějí, že do otáček motoru zhruba 3000 za minutu se agregát projevoval veskrze civilně, byť dynamicky určitě ne nedostatečně. Naopak byla testovacími jezdci vyzdvihována solidní pružnost motoru. Tady se pozitivně projevilo ono výše uvedené zvýšení statického kompresního poměru. Od uvedené hranice otáček ovšem motor táhl mnohem razantněji, a to až do omezovače. Právě zlepšená pružnost motoru v širokém spektru otáček znamenala, že 924 Carrera GT se mnohem snáze řídila než poněkud nevycválané původní 924 Turbo se 125 kW. Toto samozřejmě platí ve vztahu k někdejším zvyklostem. Se současnými přeplňovanými motory tenhle srovnávat vůbec nelze. Proto myslet si, že se jedná o snadno ovladatelné auto, s nímž dokáže jet rychle kdejaký řidič současných aut, by bylo mylné. 924 Carrera GT vyžadovala a vyžaduje pevnou ruku a zároveň dostatek zkušeností. Vrchol točivého momentu 275 N.m byl dostupný při relativně civilních 3500 otáčkách za minutu.

Jízdní výkony byly vynikající. Britští testovací jezdci vozu opakovaně naměřili zrychlení z klidu na 60 mil za hodinu (96 km/h) za 6,5 sekundy. Porsche udávalo zrychlení z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy.

Nebylo a není nejexkluzivnější 924

Model 924 Carrera GT byl a je mimořádně exkluzivní záležitostí. Ovšem nejrychlejší a také nejdražší verzí Porsche 924 nebyl. Tou se stala varianta Carerra GTS. Ultimativní stroj, vyrobený v počtu pouhých 50 kusů pro potřeby závodní homologace.

Vůz vycházel ze standardní Carrery GT, ovšem přední část opustila spící světlomety ve prospěch konvenčních, ukrytých pod polykarbonátem. Celá přední část vozu byla navíc vyrobena z kompozitních materiálů. Jde o jediný zásadní rozpoznávací prvek mezi Carrerami GT a GTS. Více rozdílů bylo patrných v kabině. Palubní desce chyběl z části středový panel, tunel mezi sedadly byl zase řešený přísně účelově a přední sedadla měla povahu závodních skořepin.

Technika vycházela z Carerry GT, ovšem výkon motoru byl zvýšen na 245 koní (180 kW) při 6250 otáčkách za minutu. Točivý moment motoru vrcholil hodnotou 332 N.m při 3000 otáčkách za minutu. Převodovka dostala vlastní chladič oleje a v roli koncového převodu se objevil samosvorný 40procentní diferenciál. Carreru GTS vlastní mimo jiné také slavný závodník na vozech Porsche Derek Bell.

Zatímco vyhlídky na koupi 924 Carrery GTS jsou mizivé, 924 Carreru GT sehnat lze. V současnosti je v Evropě v nabídce dokonce deset vozů k prodeji. Ceny začínají na částce 1.522.231 korun…