Problémy s Alcantarou: Je to nedostatkové zboží!

Snaha napodobit vlastnosti přírodní kůže její umělou náhražkou existuje již od začátku 60. let. Za prvními umělými kůžemi stojí chemický kombinát DuPont a dále společnost Kuraray, přičemž tehdejší umělé náhražky kůže byly vyráběny primárně pro obuvnický průmysl. Alcantara v podobě, v jaké ji známe dnes, se datuje do počátku 70. let a vynalezla ji firma Toray Industries, přičemž při tom využila již existující technologie tvorby umělého vlákna. Zajímavé je, že od té doby se technologie výroby tohoto materiálu změnila relativně málo. Italský výrobce, který dal této „kůži“ jméno, ale přidal větší počet barev, čímž splnil požadavky automobilek, stejně jako fakt, že velurovou umělou kůži začal vyrábět ve větším množství.

Zprvu se tento exkluzivní, byť nepřírodní materiál, používal na čalounění luxusních automobilů. Třeba italští výrobci aut našli v Alcantaře zalíbení, takže v 80 letech byl tento materiál často k vidění v interiérech vozů značky Lancia. Dnes je toto čalounění požíváno i na vozech nižších tříd značek Volkswagen, Ford, Renault či PSA. A tedy v mnohem masovějším měřítku.

Zatímco dříve se Alcantarou čalounily zejména sedadla, dnes ji najdete také na palubní desce, výplních dveří či hlavě řadicí páky, případně také na volantu. Tento trend, mající za následek zvýšení spotřeby Alcantary, ale způsobuje problémy s jejími dodávkami.

Nestačí ji vyrábět

Alcantara, kterou dnes používají automobilky na interiéry svých vozů, je produktem italské společnosti Alcantara S.p.A. Ta musela nyní odmítnout přibližně pětinu svých zákazníků z důvodu velké spotřeby umělého semiše. Současně ale plánuje zdvojnásobit jeho produkci ve své továrně v Miláně. Problém je, že toto si vynutí investice ve výši 368 miliónů amerických dolarů, Vzhledem k tomu, že šéf společnosti Andrea Boragno očekává, že zájem o umělé materiály v čalounění kabiny se bude nadále zvyšovat z důvodu dalšího rozšiřování do aut nižších segmentů, půjde o investici v zásadě nezbytnou.

V čem je Alcantara tak výhodná v porovnání s přírodní kůží? Předně se při její výrobě nezabíjejí zvířata. Alcantara má ale i jiné výhody. Je například o přibližně polovinu lehčí než kůže o stejné ploše. Tak to alespoň tvrdí firma Lamborghini, která oba materiály již desítky let na svých exkluzivních autech používá. Kladem je také trvanlivost, byť po letech a mnoha ujetých kilometrech bývá na Alcantaře viditelné opotřebení v podobě ošoupání jejího broušeného povrchu. V neposlední řadě umí tento materiál v zimě zahřát, naproti tomu v létě vás příjemně ochladí. A ani se nelepí na kůži člověka, pokud do sedadel potažených Alcantarou usednete třeba v „šortkách“.