Rallye Dakar 2019, 7. etapa: Bude zraněný Prokop pokračovat?

Rentgen sice vyvrátil podezření na zlomeniny, ale otazníky nadále zůstávají.

Pondělní speciálka měřila 323 kilometrů a podle vyjádření organizátorů také o poznání zapeklitější. Posádky vyrážely do speciálního měřeného testu sedmé etapy se zpožděním 35 minut vinou husté mlhy, kvůli které musel být start odložen.

Bojoval s volantem

Ve chvíli, kdy jezdil Prokop na osmém místě, došlo k nepříjemné události. „Na šedesátém kilometru jsme spadli z obrovského valu a zapíchli se čumákem auta do písku. Bohužel jsem s tím do poslední chvíle bojoval a nechal obě ruce na volantu. Vypadá to, že mám na pravé ruce zlomený jeden prst a na levé zápěstí,“ uvedl na facebookovském profilu Prokop, jenž etapu dokončil se sebezapřením.

„Bylo to hrozně bolestivé přes dunová pole jednou rukou řídit a řadit,“ líčil Prokop své trable. Rentgenové vyšetření naštěstí podezření na zlomeniny nepotvrdilo. „Bude se snažit s tím něco udělat. Dost se nám to zkomplikovalo a bude očistec dojet do cíle. Zatím se moc necítím. Vůbec nevím, jak všechno dopadne,“ dodal Prokop.

V kategorii automobilů si udržel průběžné vedení Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota). Devítinásobný mistr světa v rallye Sebastien Loeb (Peugeot) měl problémy s elektronikou a před průjezdem prvního kontrolního bodu ztratil čtyřicet minut. Vinou těchto potíží se propadl z druhého na čtvrtou pozici.

Video

Pomůže ruská režie?

Tovární tým Kamaz požádal před startem etapy francouzské organizátory, aby výsledky v kategorii kamionů vrátili do podoby, jaké platily večer. Webový portál www.dakarmania.cz citoval tvitterový účet na němž se mimo jiné uvádí: „S ohledem na taktiku týmu, podle níž mají jet vozy společně, by Sotnikov musel ztratit 16 minut, aby počkal, až ho posádka E. Nikolajeva dožene. Vedení týmu požádalo organizátory o objasnění situace a ti ji vysvětlili chybou systému.“

Již průjezd prvním kontrolním bodem (WP1) dokázal, že Rusové jedou jednoznačně na Nikolajeva. Dmitrij Sotnikov, který odstartoval o 10:45 minut později než Nikolajev, už byl na WP1 druhý za týmovým kolegou. Samotný Nikolajev skončil v etapě na třetím místě a udržel si pozici lídra.

Výsledky v 7. etapě

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 3:51:41; 2. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +1:51; 3. Brabec (USA/Honda) +6:30; … 23. Engel (ČR/KTM) +32:12; 25. Brabec (ČR/Husqvarna) +34:17; 54. Vlček (ČR/Husqvarna) +2:07:38;

Automobily: 1. Peterhansel, Castera (Fr./X-Raid Mini) 4:00:01; 2. Roma, HAro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +4:33; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +9:28; … 10. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +26:29;

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 5:04:48; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +4:10; 3. Andujar (Arg./Yamaha) +8:01.

SxS: 1. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +4:30:08; 2. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) +22:04; 3. Moreno, Piazzoli, Araya Diaz (Chile/Can-Am) +23:08; …

Kamiony: 1. De Rooy (Niz./Iveco) +4:47:27; 2. Vjazovič (Běl./MAZ) +30:55; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +34:35; …

Půlmaraton: 1. Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +5:12:42; 2. Macík (ČR/Liaz) +1:27:15; 3. Herrero (Šp./MAN) +14:21.

Pořadí po 7. etapě

Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) +24:48:02; 2. Van Beveren (Niz./Yamaha) +7:47; 3. Price (Aus./KTM) +8:28; … 20. Engel (ČR/KTM) +49:32; 51. Brabec (ČR/Husqvarna) +12:15:15; 58. Vlček (ČR/Husqvarna) +15:19:42.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 25:13:30; 2. Peterhansel, Castera (Fr./X-Raid Mini) +29:16; 3. Roma, Haro Bravo (Šp./X-Raid Mini) +37:59; … 7. Prokop, Tománek (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +2:45:33;

Čtyřkolky: 1. Cavigliasso (Arg./Yamaha) 31:16:58; 2. Gonzales Ferioli (Arg./Yamaha) +1:15:36; 3. Gallego (Arg./Yamaha) +1:38:39.

SxS: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 31:33:41; 2. Lopez Contardo, Leon Quantanilla (Chile/Can-Am) +45:26; 3. Moreno, Piazzoli, Araya Diaz (Chile/Can-Am) +1:52:58.

Kamiony: 1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 29:50:35; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +32:54; 3. De Rooy (Niz./Iveco) +1:15:2803.

Výsledky jsou neoficiální.