Hvězdy rallye Dakar Vladimír Čagin a Eduard Nikolajev navštívili automobilku Tatra

Speciálně za Martinem Kolomým a na návštěvu společnosti Tatra Trucks a.s. dorazili do Kopřivnice šéf týmu Kamaz Master, sedminásobný vítěz rallye Dakar Vladimír Čagin a letošní dakarský šampion Eduard Nikolajev.

říká Ing. Radomír Smolka, místopředseda představenstva a technický ředitel naší společnosti.

naznačuje vřelou atmosféru setkání Ing. Smolka.

V páté etapě letošní rallye Dakar postavila na kola posádka Martina Kolomého se speciálem Tatra Phoenix G3 svého konkurenta a jednoho z lídrů Kamaz Master týmu Eduarda Nikolajeva.

ptal se na oko vážně Martina, legendární Vladimír Čagin.

zazněla jednoduchá, ale všeříkající odpověď našeho nejlepšího českého dakarského jezdce. Ve zdánlivě lakonickém sdělení je skryto všechno – Martin by se totiž takto zachoval v každém případě. Pomoci soupeři v nouzi – to je něco, co si zaslouží ocenění.

A to již také Vladimír Čagin vyňal modrou sametovou etuji, v níž byla uschována medaile „Za zásluhy o tým“ (медайль за заслуги перед камандой) Kamaz Master a Martina Kolomého slavnostně dekoroval.

vysekl poklonu Vladimír Čagin našemu jezdci.

zhodnotil vzácnou návštěvu předseda představenstva společnosti Tatra trucks pan Ing. Petr Rusek, který osobně představitele týmu Kamaz Master v Kopřivnici přivítal.

Druhá část programu návštěvy Vladimíra Čagina a Eduarda Nikolajeva zavedla hosty do provozů kopřivnické automobilky a k prohlídce Technického muzea Tatra. Nechybělo ani setkání s českými jezdci, specialisty, druhdy členy továrního soutěžního týmu a s pečlivě rekonstruovaným speciálem Tatra 815 6x6 VE „Ostrý-II“ na továrním polygonu.

Hosté absolvovali v kabině speciálu z roku 1986 několik rychlých kol po zkušebních drahách a poté zhlédli výstavu vozidel našich jednotlivých modelových řad. Přesto, že časový plán byl příznačně napnutý, setkání s Radkem Stachurou, Martinem Kahánkem, Petrem Gilarem, Petrem Hamerlou a Ing. Josefem „Pepou“ Kalinou vyvolalo celou řadu vzpomínek vážících se k prožitým historkám na rallye Dakar.

