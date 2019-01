Rallye Monte Carlo 2019: Hodně dravců na titul  

Kořením seriálu je účast devítinásobného šampiona Sebastiena Loeba , který pojede v barvách továrního týmu Hyundai šest podniků MS.

Světové mistrovství mělo podobu třinácti podniků poslední dva roky, ale to se letos změní, protože v květnu se pojede v Chile. Jihoamerická země se stane třicátým pořadatelským státem v historii, která se datuje od roku 1973.

Kudy vede cestička knížectvím

Rallye Monte Carlo je pověstné pro obtížné a proměnlivé klimatické podmínky, které mohou kolísat od suchého asfaltu až po sníh a led, často i během jediné rychlostní zkoušky. Správná volba pneumatik je proto během tohoto podniku naprosto klíčová. Jezdci proto hodně spoléhají na posádky (špioni) monitorující výskyt ledu a následně podávající informace o aktuálních podmínkách na trati.

Větší část úvodního podniku sezony proběhne v okolí francouzského města Gap, kde se usídlí servisní park a odkud ve čtvrtek večer jezdci vyrazí na trať před úvodní dvojicí nočních rychlostních zkoušek, které mohou zápolení hned zpočátku zkomplikovat. Pátek je nejdelším dnem rallye se dvěma průjezdy tří rychlostních zkoušek jihozápadně od města Gap.

V sobotu čekají posádky dvě rychlostní zkoušky, v obou případech absolvované dvakrát, a následně se týmy vydají na delší přejezd do Monaka na nedělní akci, která zahrnuje dvojici opakovaných rychlostních zkoušek v okolních horách, včetně legendárního Col de Turini.

Loeb měl hodně málo času

Loeb však má hned na začátku hendikep, protože kvůli startu na Rallye Dakar v Jižní Americe, kde dojel třetí, neměl příliš času na testování. Vždyť ještě minulý čtvrtek bojoval na poušti v Peru o stupně vítězů v legendární soutěži. Následně si nešel ani pro trofej za třetí místo a odletěl s navigátorem Danielem Elenou do Evropy. V neděli pak už v Nice testoval Hyundai i20 Coupé WRC.

„Objevování nového vozu a nového týmu je velmi vzrušující. Nikdy jsem nic podobného nezažil," připomíná Loeb, že celou kariéru bojoval za barvy francouzské automobilky. „Měl jsem z testu velice dobrý pocit. Ale upřímně, neexistuje těžší rallye pro návrat. Nejsložitější je najít správný rytmus," přemítá Loeb. V součtu absolvoval v novém voze tři a půl dne testů. „Je jasné, že nechci být jen do počtu. Jsem tady, abych vylepšil bilanci vítězství," říká odhodlaně čtyřiačtyřicetiletý fenomenální pilot.

Po osmi letech zpátky

Šestinásobný mistr světa z posledních šesti let Sebastien Ogier se po osmi letech vrátil ke značce Citroën, u které začínal kariéru ve světovém šampionátu. Smlouvu na letošní sezonu podepsal ještě v době, kdy u Fordu úspěšně usiloval o světový titul. U dvojitého šípu se potkal s novým týmovým parťákem, kterým je Esapekka Lappi. Fin vyrostl jezdecky u značky Škoda, v MS 2017 debutoval se speciálem WRC u Toyoty a nyní hodlá svou kariéru povýšit.

„Sešli jsme se dva se zkušenostmi z různých týmů, které můžeme použít u našeho současného. Esapekka přišel se zajímavými postřehy a navíc se naše myšlenky po testech s C3 WRC náramně shodovaly,“ pochvaloval si Ogier. Francouz však mírní optimistické prognózy. „Ve srovnání s největšími soupeři jsem to já, kdo změnil tým a musí si zvykat na nové věci. Navíc, musíme auto naučit jezdit podle našich představ a to potrvá,“ tvrdí Francouz.

S Loebem sváděl v minulosti tuhé bitvy. Při vzájemném působení v týmu Citroën v letech 2009 až 2011 byly jejich vztahy mimořádně napjaté. Zatímco Loeb sbíral tituly, Ogier se cítil odstrkovaný a opomíjený, tudíž nakonec odešel k Volkswagenu, kde vybojoval první titul kariéry. Jenže to už Loeb v šampionátu startoval jen příležitostně, protože po devátém titulu v řadě odešel do ústraní.

„Je hezké mít Loeba zpět. Sváděli jsme spolu tuhé souboje. Jeho návrat vyvolal v servisním parku skutečné vzrušení. Všichni chtějí vidět, co se stane," uvedl Sébastien Ogier pro server wrc.com. Už patnáct let tihle dva Francouzi dominují světovému šampionátu. Nejprve v letech 2004-2012 Loeb, následně šestkrát v řadě Ogier.

Nouzová varianta Fordu

Britský tým přišel odchodem Ogiera o skvělého jezdce i přísun financí. „Máme i jiné projekty a mojí povinností je postarat se o to, aby mělo tři sta zaměstnanců práci. Rallye byla až na druhém místě, ale nakonec se nám podařilo zajistit program na sezonu 2019,“ uvedl Malcolm Wilson. Šéfuje společnosti M-Sport, která od roku 1997 nasazuje do mistrovství světa vozy značky Ford. Modrý ovál si pro nadcházející šampionát nemůže dělat velké ambice a úspěchem bude jakékoliv umístění na stupních vítězů v jednotlivých soutěžích. Letos pojedou s Fiestami WRC Fin Teemu Suninen a Brit Elffyn Evans, v některých podnicích MS se zřejmě objeví mladý ostrovní talent Gus Greensmith, který dosud startoval s Fiestou R5. „Dříve jsme prodávali nějakých až čtrnáct aut za sezonu, ale poslední dva roky jsme prodali dvě auta a to spolu s poklesem prodejů vozů R5, z důvodu očekávaného představení nové fiesty, nás dost zasáhlo,“ popisuje Wilson situaci ve firmě a přidává: „V týmu chceme dávat šance mladým, ať už se jedná o jezdce, mechaniky či lidi jako Rich Milner, jenž letos povede tovární tým.“ Jeho slova jsou adresována také Milanu Poláčkovi. Čech byl loni závodním inženýra mistra světa Ogiera a pro letošní rok povýšil na šéfinženýra týmu.

Toyota ladí formu

Tým Toyota Gazoo Racing WRT nastupuje do nové sezony s osvědčenými jezdci Estoncem Ottem Tänakem a Finem Jari-Matti Latvalou. Doplní je zkušený Brit Kris Meeke, který byl loni v polovině roku propuštěn z týmu Citroën. Toyota obhajuje světové prvenství mezi značkami.

„Před zahájením této nové sezóny cítíme ohromné napětí. Změnili jsme jezdeckou sestavu, do které přibyl Kris, ale velké změny nastaly i u jiných týmů. Monte Carlo je dost ožehavý podnik hned na úvod sezóny, ale naši jezdci tam již získali hodně zkušeností. Jako tým tam vyrážíme optimisticky: Ott se ve srovnání s loňskem se svým vozem velmi dobře sžil, Jari-Matti měl vloni skutečně výborný závěr sezóny a Kris si na tým i na nový vůz okamžitě zvykl.“

„Cítím se daleko více v pohodě než minulý rok. Před dvanácti měsíci bylo pro mne vše nové, ale nyní vyrážím do sezóny se stejným vozem i stejnými lidmi a věřím, že jsme týmem. Díky všem poznatkům a zkušenostem, které jsme získali, budeme pouze lepší. Osobně jsem dychtivější než kdy v minulosti. Musíme jít chytře, zejména v podniku, který je tak nepředvídatelný jako tento. Loňské druhé místo na Monte Carlu bylo skvělé, a tak by bylo pěkné, kdybychom postoupili ještě o příčku výše, ale čelíme skutečně silným soupeřům.“

„Společně s navigátorem Miikkou se chystáme zahájit naši třináctou kompletní sezónu ve WRC. Máme ohromnou motivaci bojovat o vítězství a možná i o titul. Ve druhé polovině loňské sezóny se nám opravdu dařilo, a tak pokud bychom v tomto trendu dokázali pokračovat, měli bychom cíle dosáhnout. V obou posledních ročnících jsem v Monte Carlu s Yarisem WRC skončil na stupních vítězů, a tak by bylo ideální na tuto sérii navázat.“

„Nemohu dočkat, až zahájím s novým týmem, novým vozem, a dokonce i s novým navigátorem. To, čeho tým v loňské sezóně dokázal, zejména v druhé polovině roku, mi dodává ohromnou důvěru ve vůz, za jehož volantem pojedu. Když jsem s tímto vozem měl možnost jet poprvé, udělal na mne ohromný dojem, co všechno dokáže. Stále se však učím, takže si pro Rallye Monte Carlo nedávám žádné velké cíle. Mojí nejbližší prioritou je jednoduše vychutnat si opět jízdu.“

Rovanperä vede pole R5

Tovární posádka Škoda Motorsport ve složení Kalle Rovanperä a Jonne Halttunen zahájí závodní sezónu ročníku 2019 na Rallye Monte Carlo (24. 1.–27. 1.). Potom, co v minulém roce skončila ve své třídě na druhém místě, má letos na této nejprestižnější soutěži celé sezóny za cíl zvítězit. Se soutěžními vozy třídy R5 pojede 31 posádek, z nichž se 13 spoléhá na vůz Škoda Fabia R5, který je současně nejúspěšnějším ralleyovým speciálem své třídy. Škoda Motorsport současně Rovanperu zapsala do nové kategorie WRC 2 Pro, vypsané v rámci mistrovství světa.

Sezónu 2019 mistrovství světa FIA World Rally Championship otevře legendární Rallye Monte Carlo. Soutěž známá svými nevyzpytatelnými podmínkami a neustále se měnícím povrchem trati je současně nejprestižnější soutěží celého mistrovství světa. S ledem, sněhem, deštěm, mlhou a suchými úseky s rozbitým povrchem nabídne „Monte“ všechny druhy povrchů. „Nemůžete zde jet neustále naplno, musíte očekávat neočekávané. Volba správných pneumatik je tu něco jako loterie. Ale já tuhle soutěž miluji, a to zejména když je hodně ledu a sněhu. V letošním roce chci stavět na zkušenostech, které jsem zde získal loni,“ řekl Kalle Rovanperä.

„V roce 2019 se ještě více zaměříme na naše zákazníky. Jsem šťastný a hrdý zároveň, že 13 posádek, což je více než jedna třetina vozů jedoucích s vozy R5, vsadila na vůz Škoda Fabia R5,“ komentuje šéf Škoda Motorsport Michal Hrabánek. Škoda Motorsport současně registrovala Kalle Rovanperu do nově vypsané kategorie WRC 2 Pro v rámci mistrovství světa.

Věděli jste, že…

První Rallye Monte Carlo se jelo v roce 1911 a je nejstarší soutěží kalendáře WRC?

Rallye Monte Carlo bylo původně navrženo jako propagační akce Monte-Carla coby turistické destinace? Do roku 1998, i když právě v tomto roce měly tovární týmy výjimku, se startovalo z různých konců Evropy, někdy dokonce až ze severní Afriky, v rámci hvězdicové jízdy zvané „Constellation Run“, což byl test spolehlivosti, který museli závodníci podstoupit před tím, než se postavili na skutečný start v Monaku nebo ve Francii?

Rallye Monte Carlo je jedinou soutěží mistrovství světa, kde týmy mohou volit ze čtyř druhů pneumatik: sliků, slicků s hřeby, zimních pneumatik a zimních pneumatik s hřeby?

Na Rallye Monte Carlo je zcela zásadní a extrémně náročná volba správných pneumatik? Týmy musí na dvě nebo tři rychlostní zkoušky vystačit se čtyřmi pneumatikami nasazenými na voze a maximálně dvěma rezervními koly. Protože se často stává, že zatímco jedna rychlostní zkouška je pokryta sněhem a další je namrzlá, mokrá nebo suchá, je volba pneumatik ve většině případů kompromisem.

Z důvodu proměnlivých podmínek často stává, že posádky na svůj vůz použijí například kombinaci zimních pneumatik s hřeby a slicků, což je způsob, jak je možné vyrovnat se s měnícími se podmínkami na trati?

V letošním roce se bude závěrečný nedělní ceremoniál s předáváním cen konat na Qui Albert I., v blízkosti přístavu?

Toyota Gazoo Racing WRT MS 2016 Šéf Tommi Mäkinen Sídlo (Japonsko) Posádky 5 Kris Meeke (39, Brit.), Sebastian Marshall (30, Brit.), 8 Ott Tänak (31, Est.), Martin Järveoja (31, Est.), 10 Jari-Matti Latvala (33, Fin.), Miikka Antilla (46, Fin.) Hyundai Shell Mobis WRT MS 2012 Šéf Andre Adamo Sídlo Alzenau (Německo) Posádky 11 Thierry Neuville (30, Bel.), Nicolas Gilsoul (36, Bel.), 89 Andreas Mikkelsen (29, Nor.), Anders Jaeger (29, Nor.), 6 Dani Sordo (35, Šp.), Carlos del Barrio (50, Šp.), 19 Sebastien Loeb (44, Fr.), Daniel Elena (46, Mon.) M-Sport Ford World Rally Team MS 2006 Šéf Richard Millener Sídlo Dovenby Hall (Velká Británie) Posádky 3 Teemu Suninen (24, Fin.), Mikko Markkula (38, Fin.), 33 Elffyn Evans (30, Brit.), Scott Martin (36, Brit.), 7 Pontus Tidemand (28, Švéd.), Ola Floene (49, Nor.), XX Gus Greensmith (22, brit.), Elliott Edmonson (24, Brit.) Citroën Total World Rally Team MS 2000 Šéf Pierre Budar Sídlo (Francie) Posádky 1. Sebastien Ogier (35 let, Fr., Julien Ingrassia (39, Fr.), 4 Esapekka Lappi (27, Fin.), Janne Ferm (38, Fin.) Škoda Motorsport MS 2015 Šéf Michal Hrabánek Sídlo Mladá Boleslav (Česká republika) Posádky 30 Kalle Rovanperä (18, Fin.), Jonne Halttunen (33, Fin.), XX Jan Kopecký (37, Česká republika), Pavel Dresler (32, Česká republika) XX – Budou dostávat na každé rallye od pořadatele různá čísla

Kalendář 2019 25. 1. Monte Carlo (Monako) 15. 2. Švédsko 8. 3. Mexiko 29. 3. Korsika (Francie) 26. 4. Argentina 10. 5. Rallye Chile 31. 5. Portugalsko 14. 6. Rallye Sardinia (Itálie) 2. 8. Finsko 23. 8. Německo 13. 9. Turecko 4. 10. Velká Británie 27. 10. Španělsko 15. 11. Austrálie Datum označuje den startu

Přehled novinek 2019

Sebastien Loeb (od Citroënu k Hyundaii)

Sebastien Ogier (od Fordu k Citroënu)

Esapekka Lappi (od Citroënu k Toyotě)

Richard Millner se stal šéfem týmu Ford místo Malcolma Wilsona

Andre Adamo vystřídal ve funkci ředitele týmu Michele Nandana

Do kalendáře podniků přibylo Chile

Škoda je přihlášena do programu WRC 2 Pro

Program Rallye Monte Carlo 2019

– 19.38 RZ1 (20,76 km); 20.41 RZ2 (20,59 km).

– 9.11 RZ3 (20,04 km); 10.14 RZ4 (24,05 km); 11.37 RZ5 (18,47 km); 14.23 RZ6 (20,04 km); 15.26 RZ7 (24,05 km); 16.49 RZ8 (18,47 km).

– 8.48 RZ9 (29,82 km); 10.06 RZ10 (16,87 km); 12.47 RZ11 (29,82 km); 14.08 RZ12 (16,87 km).

– 8.20 RZ13 (18,41 km); 9.08 RZ14 (13,58 km); 10.55 RZ15 (18,41 km); 12.18 RZ16 (13,58 km).